7 330 20

Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время отдыха в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников. Вследствие стрельбы травмированы два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области, вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:30. По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы КОРД. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.

Смотрите также: Мужчина стрелял в знакомого из автомата из-за ссоры в ночном клубе Белой Церкви, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи.
Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека 01
Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека 02
Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека 03
Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека 04

Автор: 

Винницкая область (1080) Нацполиция (16706) стрельба (3294)
Топ комментарии
+11
Глупо получилось - если бы были на улице, то мордой в асфальт. А так - мордой прямо на обоссаный пол сортира.
22.01.2022 12:33 Ответить
+10
Даже не знаю что бестолковее: открыть стрельбу в ночном клубе или спрятаться в туалете после стрельбы...
22.01.2022 12:41 Ответить
+6
Всіх учасників відправити на передову розміновувати учасники, нічний клуб спалити!
22.01.2022 12:26 Ответить
Всіх учасників відправити на передову розміновувати учасники, нічний клуб спалити!
22.01.2022 12:26 Ответить
Глупо получилось - если бы были на улице, то мордой в асфальт. А так - мордой прямо на обоссаный пол сортира.
22.01.2022 12:33 Ответить
Даже не знаю что бестолковее: открыть стрельбу в ночном клубе или спрятаться в туалете после стрельбы...
22.01.2022 12:41 Ответить
да просто они два **********, два брата -один гавно , другой лопата, шизики спрятались в туалете хахахаха нужно было без камеры в унитаз башкой дурной помокать....((
22.01.2022 12:57 Ответить
Що значить *********? Був збройний опір поліції - уже мінімум дві статті. А ще до цього, дивлячись яка зброя, спроба вбивства, вогнепальною зброєю. Чому КОРД не знищив озброєних людей, які створювали небезпеку оточуючим?
22.01.2022 12:47 Ответить
КОРД боится. Всегда боится. Никогда не открывает стрельбу на поражение. Разве что по бутылкам в Киевский дворах.
22.01.2022 12:51 Ответить
А де там був збройний опір поліції? Спокійно лягли відпочивати на підлогу біля параші.
22.01.2022 13:00 Ответить
Ну так це ж очевидно, це або мажори або бандюки - то це ж пошти шо коллегі їм як би почті шо можна - ну єслі не попався то тіпа можна...
22.01.2022 14:02 Ответить
був опір, точно, ти бачило? небезпеку в туалеті, тебе сцикуна в заручники взяли чи, що?
22.01.2022 14:35 Ответить
"Строго на севэр. Порядка 50-и мэтров. Туалэт типа сортыр."
"Сеня. Нам пора освежиться".
Освежились. Робята.
22.01.2022 13:03 Ответить
Самое интересное что областной отдел полиции в 100 м. от клуба, смешно зная это смотреть как грузят в машину, если там пройтись быстрее будет) видимо ради сюжета))
22.01.2022 13:05 Ответить
щоб не втекли
22.01.2022 14:36 Ответить
"Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД"
Якби пресслужба злодіїв була б така ж тупа як і МВС, то відповідь:
А злодії застосували план "Шухер" та залучили гопників на довірі.
22.01.2022 13:20 Ответить
Кал Інін, твою тупість навіть менти не переплюнуть
22.01.2022 14:37 Ответить
достали стволы и обасрались.. очевидцы рассказывают шо у одного из их
из штанины куски говна вылетали.. -уборщица была в ярости...
22.01.2022 13:48 Ответить
пестик, судячи по всьому - травмат Фортовський. А по закіпченій гільзі дуже схоже що набої лівакові, і яка там енергетика - один Бог знає... Може і 20 джоулів, а може і 150, а це уже статєйку можна ще одну можна впаяти.
22.01.2022 14:10 Ответить
і це коли офіційно зброя для усих не дозволена. Я соі просто не уявляю скільки ***************". якщо дозволити; Зброя і *********--це нонсенс. Дістав зброю і навівши на людину це замах на життя. Крапка.
22.01.2022 23:00 Ответить
Сумніваюсь що в Канаді пристрій для відстрілу гумових набоїв це зброя і що там хоч один такий є.
23.01.2022 03:36 Ответить
У Канаді за простий ляпас по морді ви сплатите величезну компенсацію, і навіки забудете про рукоприкладство. Про зброю промовчу--ви явно не зрозумієте, що і до чого. У нас дуже рідко стріляють. А у вас з гранатами ходять по вулицях. Переживаю за вас, чи доживете до завтра?
23.01.2022 07:08 Ответить
Це ви перекручуєте. Саме в Великобританії одне з самих жорстких законодавств про зброю у світі. Тому патрульна поліція ходить без зброї, лише з дубинкою. Але навала мігрантів з Близького Сходу, Африки дається взнаки. У нас взагалі майже не стріляють, ні поліція, ні громадяни. Бо мінімальна довжина, наприклад, пістолета, має бути не менш 60 см, з яких 30 см ствол.
23.01.2022 10:58 Ответить
 
 