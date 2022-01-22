Стрельба в ночном клубе в Винницкой области: ранены два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время отдыха в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников. Вследствие стрельбы травмированы два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области, вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:30. По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы КОРД. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.
В настоящее время злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи.
Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
