Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня в Киеве состоялось памятное шествие в честь первых погибших в январе 2014 года Героев Небесной Сотни – Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеры и Богдана Калиняка.
Люди принесли цветы, зажгли лампадки и помолились у памятных досок первых павших майдановцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции прошли по установившемуся маршруту: Лядские ворота - улица Крещатик в сторону Европейской площади - улица Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" - Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС - Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.
Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на краю Европейской площади состоялось богослужение за павшими.
Начало акции в 2015 году положила Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян, первый активист Революции Достоинства, о гибели которого узнала вся Украина. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян, был размещен у Лядских ворот, которые теперь являются местом начала акции.
Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!