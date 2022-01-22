Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве состоялось памятное шествие в честь первых погибших в январе 2014 года Героев Небесной Сотни – Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеры и Богдана Калиняка.

Люди принесли цветы, зажгли лампадки и помолились у памятных досок первых павших майдановцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции прошли по установившемуся маршруту: Лядские ворота - улица Крещатик в сторону Европейской площади - улица Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" - Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС - Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на краю Европейской площади состоялось богослужение за павшими.

Начало акции в 2015 году положила Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян, первый активист Революции Достоинства, о гибели которого узнала вся Украина. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян, был размещен у Лядских ворот, которые теперь являются местом начала акции.

