РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10155 посетителей онлайн
Новости Фото
3 112 14

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Киеве состоялось памятное шествие в честь первых погибших в январе 2014 года Героев Небесной Сотни – Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеры и Богдана Калиняка.

Люди принесли цветы, зажгли лампадки и помолились у памятных досок первых павших майдановцев, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции прошли по установившемуся маршруту: Лядские ворота - улица Крещатик в сторону Европейской площади - улица Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" - Мемориал памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС - Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого.

Читайте также: Во время Революции Достоинства в Украину ввезли из РФ 17 тысяч гранат, - Офис генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Возле памятного знака в честь Сергея Нигояна на краю Европейской площади состоялось богослужение за павшими.

Начало акции в 2015 году положила  Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян, первый активист Революции Достоинства, о гибели которого узнала вся Украина. Блокпост 3-й баррикады, на котором дежурил Сергей Нигоян, был размещен у Лядских ворот, которые теперь являются местом начала акции.

Смотрите также: Восемь лет от "Крещения огнем" на Грушевского: "Огонь отчаянных не жжет". ФОТО

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 01
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 02
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 03
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 04
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 05
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 06
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 07
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 08
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 09
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 10
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 11
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 12
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 13
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 14
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 15
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 16
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 17
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 18
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 19
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 20
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 21

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 22

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 23
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 24
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 25

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 26
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 27
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 28
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 29
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 30
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 31

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 32
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 33

Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 34
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 35
Память первых погибших Героев Небесной Сотни почтили в Киеве 36
ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук

Автор: 

акция (2443) майдан (4143) революция (1372) шествие (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Площадь, которая перевернула мир - МАЙДАН
показать весь комментарий
22.01.2022 14:08 Ответить
+30
показать весь комментарий
22.01.2022 14:03 Ответить
+26
показать весь комментарий
22.01.2022 14:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.01.2022 14:03 Ответить
Площадь, которая перевернула мир - МАЙДАН
показать весь комментарий
22.01.2022 14:08 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 14:11 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 14:12 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2022 14:13 Ответить
Я сподiваюсь що хоча б малороса сьогодні там не буде?
показать весь комментарий
22.01.2022 14:18 Ответить
Так он уже в Запорожье здрыснул. Ну вот такая супер необходимость появилась.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:22 Ответить
Січень 2022 року:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
показать весь комментарий
22.01.2022 14:27 Ответить
Вічна пам"ять загиблим!
показать весь комментарий
22.01.2022 14:19 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Україну Героям...
Нехай покійним земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій їх душам!

показать весь комментарий
22.01.2022 14:29 Ответить
і як завжди ні представників влади ні опозиції на заходах не помічено.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:36 Ответить
А зачем? Они получили то, ради чего это все затевали - власть. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить
показать весь комментарий
22.01.2022 16:44 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
22.01.2022 17:44 Ответить
 
 