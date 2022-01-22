"Скажи Украине ДА" - акция ко Дню Соборности состоялась в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 января 2022 года на Софийской площади в Киеве состоялась акция "Скажи Украине ДА" по случаю Дня Соборности.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

22 января отмечается День Соборности Украины и в этот день украинцы в разных уголках мира организовуют мировую цепь единения с Украиной под лозунгом #СкажиУкраинаДа.

Как отмечают организаторы, "это продолжение блестящей акции #SayNOtoPutin, которую заметил весь мир".

Участники акции обратились к международным партнерам с призывами усилить военную помощь Украине, превентивно применить "адские" санкции против России, заблокировать "Северный поток и содействовать Украине в приближении к НАТО".

Читайте также: Зеленский на открытии вантового моста в Запорожье: Наша конечная цель - полностью достроить этот комплекс мостов. ФОТО

Также они выступили с призывами к украинским политикам: прекратить политически мотивированные преследования; ускорить реализацию реформ, необходимых для получения ПДЧ НАТО; все свои силы направить для организации обороны государства.

В 15:00 была сформирована символическая цепь единства между собором Святой Софии и Михайловским Златоверхим монастырем и между ними развернули 500-метровый флаг Украины.

Читайте также: К виртуальной "Цепи Соборности" от Киева до Симферополя присоединились Джамала и Денисова

















Фото, видео - Олег Богачук