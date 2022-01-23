РУС
Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Ночные поисковые работы продолжались сегодня в Закарпатье в районе горы Гимба. Там из-за тумана заблудились 4 лыжника (1985, 1986, 1990 и 1997 годов рождения), приехавших на Закарпатье из Львова, Сум и Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В течение 5 часов горные спасатели проводили поиски и наконец нашли мужчин у подножия горы Гимба, лыжников доставили в село Березники Мукачевского района, где их уже ждали друзья. Состояние здоровья туристов – удовлетворительное.

В предыдущем сообщении ГСЧС отмечалось, что вчера в 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, вероятно потерявших ориентир и заблудившихся. В 21:15 туристы все же вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели их направили в сторону села Березники.

Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС 01
Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС 02
Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС 03
Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС 04

Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС 05

тепер мають оплатити всі затрати на пошукову операцію.
заплатити штраф.
за те що зірвали з місця рятувальників.
бо не дай Бог десь пожежа, чи серйозна аварія, а рятувальники, дебілів рятують.
23.01.2022 11:29 Ответить
Предупреждения висят на каждом углу и на сайтах погоды.Так какого хрена этих уродов туда понесло.Ведь своими жизнями и рискуют и те кто их ищет.
Возможно верить предупреждениям об опасностях начнут тогда когда поймут что искать их до весны никто и не собирается а весной просто пособирают ,,подснежников,,
23.01.2022 11:45 Ответить
"ґимбиць по закарпатськи означає велике пузо. Так що нічого африканського в назві гори немає. Ґимба означає пузата гора, тому що схожа на ґимби наших чиновників.
Коли бачать обжертого чинушу з великим пузом то кажуть : Нажер собі ґимбиць
23.01.2022 12:17 Ответить
23.01.2022 11:29 Ответить
Не хрін шастать придуркам, то і рятувальникам роботи не буде!
23.01.2022 11:32 Ответить
ГИМБА!Прям как гдето в Африке!
23.01.2022 11:35 Ответить
23.01.2022 12:17 Ответить
Як сніг зійде, то "туристів" знайдуть більше.
23.01.2022 11:36 Ответить
нит. а звиряткам шо кушать?
показать весь комментарий
Казав знайомий вовк, що дурні несмачні.
показать весь комментарий
голод не тітка
показать весь комментарий
То вони шукали схрони зброї своїх дідів-бандерівців.
показать весь комментарий
23.01.2022 11:45 Ответить
Знов зве нечиста сила...в гори, коли така погода, що собаку на двір не виженеш.
23.01.2022 15:02 Ответить
25.01.2022 15:39 Ответить
25.01.2022 15:39 Ответить
25.01.2022 15:40 Ответить
25.01.2022 15:41 Ответить
25.01.2022 15:42 Ответить
 
 