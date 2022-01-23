Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Ночные поисковые работы продолжались сегодня в Закарпатье в районе горы Гимба. Там из-за тумана заблудились 4 лыжника (1985, 1986, 1990 и 1997 годов рождения), приехавших на Закарпатье из Львова, Сум и Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В течение 5 часов горные спасатели проводили поиски и наконец нашли мужчин у подножия горы Гимба, лыжников доставили в село Березники Мукачевского района, где их уже ждали друзья. Состояние здоровья туристов – удовлетворительное.

В предыдущем сообщении ГСЧС отмечалось, что вчера в 20:50 в ГСЧС поступила информация, что на туристическом маршруте в районе горы Гимба во время катания на лыжах исчезли и не выходят на связь четверо туристов, вероятно потерявших ориентир и заблудившихся. В 21:15 туристы все же вышли на связь и сообщили свои координаты. Спасатели их направили в сторону села Березники.

