Работники завода "Зоря"-"Машпроект" жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили. ФОТОрепортаж

На николаевском государственном предприятии "Зоря"-"Машпроект" выдан приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами - теперь температура в некоторых помещениях опустилась до +2°C.

Об этом НикВести сообщили сотрудники предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники издания отметили, что до выхода нового распоряжения температура теплоносителя в системе отопления не поднималась выше +40°C, поэтому локальные обогреватели и кондиционеры позволяли доводить температуру до приемлемой. Теперь средняя температура в разных помещениях колеблется от +8 до +13°C.

В подтверждение они направили несколько фото термометров.

Читайте также: Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ





"Люди грелись тепловентиляторами, кондиционерами, чаем. До нормальной температуры тяжело дотягивали, но не всегда и не у всех. 20 января на заводе издан приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами. Сегодня температура снова упала, помещения начинают охлаждаться. У нас 15 градусов, а в цехах от +2°C", – рассказывают работники завода.

Читайте также: Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО

Сообщается также, что ранее завод "Зоря"-"Машпроект" около трех недель не работал для экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 составили около 150 миллионов гривен при том, что традиционно это месяц невысокой производственной активности, пояснили в пресс-службе предприятия.

Во время вынужденных "каникул" на заводе похитили дорогое электронное оборудование.

Эту информацию также подтвердил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаевском горсовете Артем Ильюк.

"Утром узнал об очередном маразме, который устроило руководство завода "Зоря"-"Машпроект" для работников. Людям приходится работать в холоде. В офисных помещениях температура в лучшем случае едва дотягивает до +15. В цехах - почти мороз, около 2 градусов тепла ( ...) Мало того, что каждый год они уничтожают предприятие, но еще и так издеваются над людьми, которые годы своей жизни отдали заводу. Все это происходит на фоне "отпусков за свой счет" для заводчан, что свидетельствует о провальном финансовом состояние "Зори", неспособность платить за отопление. На фоне кражи дорогостоящего оборудования из цехов", - написал депутат Николаевского горсовета.

Ильюк также вспомнил, как полгода назад на завод приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с целой делегацией - "обещали работу, заказ, антикризисную турборежимную команду".

"А помнится, как полгода назад на завод с целой делегацией приезжал главный "слуга народа" Арахамия. Обещали работу, заказ, антикризисную турборежимную команду. "Подносить патроны с максимальной скоростью" обещали. Ну что? Подняли? Где обещанные заказы Индии? Может у господина Арахамии найдется желание сейчас приехать на "Зорю"? Посидеть в цехе при двух градусах тепла, пообщаться с людьми, которым полгода назад дали надежду на работу. Или это был очередной Зе-обман?" - резюмировал депутат.



