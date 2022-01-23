РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5751 посетитель онлайн
Новости Фото
37 232 142

Работники завода "Зоря"-"Машпроект" жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили. ФОТОрепортаж

На николаевском государственном предприятии "Зоря"-"Машпроект" выдан приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами - теперь температура в некоторых помещениях опустилась до +2°C.

Об этом НикВести сообщили сотрудники предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Собеседники издания отметили, что до выхода нового распоряжения температура теплоносителя в системе отопления не поднималась выше +40°C, поэтому локальные обогреватели и кондиционеры позволяли доводить температуру до приемлемой. Теперь средняя температура в разных помещениях колеблется от +8 до +13°C.

В подтверждение они направили несколько фото термометров.

Читайте также: Днепровский металлургический завод останавливает работу из-за нехватки вагонов УЗ, - СМИ

Работники завода Зоря-Машпроект жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили 01
Работники завода Зоря-Машпроект жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили 02

"Люди грелись тепловентиляторами, кондиционерами, чаем. До нормальной температуры тяжело дотягивали, но не всегда и не у всех. 20 января на заводе издан приказ о запрете пользования любыми нагревательными приборами. Сегодня температура снова упала, помещения начинают охлаждаться. У нас 15 градусов, а в цехах от +2°C", – рассказывают работники завода.

Читайте также: Казанский: Бойко контролирует крупнейший завод-производитель взрывчатки для "оборонки". ВИДЕО

Работники завода Зоря-Машпроект жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили 03

Сообщается также, что ранее завод "Зоря"-"Машпроект" около трех недель не работал для  экономии энергоносителей. Расчетные расходы на энергоносители на январь 2022 составили около 150 миллионов гривен при том, что традиционно это месяц невысокой производственной активности, пояснили в пресс-службе предприятия.

Во время вынужденных "каникул" на заводе похитили дорогое электронное оборудование.

Эту информацию также подтвердил на своей странице в соцсети "Фейсбук" глава фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаевском горсовете Артем Ильюк.

"Утром узнал об очередном маразме, который устроило руководство завода "Зоря"-"Машпроект" для работников. Людям приходится работать в холоде. В офисных помещениях температура в лучшем случае едва дотягивает до +15. В цехах - почти мороз, около 2 градусов тепла ( ...) Мало того, что каждый год они уничтожают предприятие, но еще и так издеваются над людьми, которые годы своей жизни отдали заводу. Все это происходит на фоне "отпусков за свой счет" для заводчан, что свидетельствует о провальном финансовом состояние "Зори", неспособность платить за отопление. На фоне кражи дорогостоящего оборудования из цехов", - написал депутат Николаевского горсовета.

Ильюк также вспомнил, как полгода назад на завод приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия с целой делегацией - "обещали работу, заказ, антикризисную турборежимную команду".

"А помнится, как полгода назад на завод с целой делегацией приезжал главный "слуга народа" Арахамия. Обещали работу, заказ, антикризисную турборежимную команду. "Подносить патроны с максимальной скоростью" обещали. Ну что? Подняли? Где обещанные заказы Индии? Может у господина Арахамии найдется желание сейчас приехать на "Зорю"? Посидеть в цехе при двух градусах тепла, пообщаться с людьми, которым полгода назад дали надежду на работу. Или это был очередной Зе-обман?" - резюмировал депутат.

Работники завода Зоря-Машпроект жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили 04
Работники завода Зоря-Машпроект жалуются на невыносимые условия труда: в цехах до +2°C, обогреватели запретили 05

Автор: 

завод (523) Заря (30) Николаев (2190) Арахамия Давид (995)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
А голосували за Зеленського?
То терпіти тепер...
показать весь комментарий
23.01.2022 12:55 Ответить
+29
все нормально в Україні.
ЖАРТЕ ШАШЛИКИ!!!!!
велічайший президент, дозволив....
показать весь комментарий
23.01.2022 12:56 Ответить
+29
то летіть відпочиньте, ви ж всі призеденти.

показать весь комментарий
23.01.2022 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Даешь безплатное аатмосферное электричество.
Я вот смотрю картины художников середины19 века, (там в больших дворцах(Зимний,Питер) танцуют бал в легких одеждах.
Нам говорят шо свечи горели-какой трындеж!
показать весь комментарий
23.01.2022 13:42 Ответить
Я реально не понимаю этих людей , а на хера вы там вообще, работаете ? В таких не человеческих условиях ? Мне интересно , на станции им. Вернадского, тоже запрещено включать обогреватели ? Езжайте в Польшу , Чехию для спецов полно работы .
показать весь комментарий
23.01.2022 13:56 Ответить
Совки уже в возрасте, их реально научить пользоваться смартфоном, но заграница для них по старой совковой привычке- это что-то далекое и фантастическое. Я говорю про большинство, а не тех кто еще с совка имел блат и катался по Юрмалам и Сочи
показать весь комментарий
23.01.2022 14:02 Ответить
В Польше и Чехии языки надо учить, а тут все понятно
показать весь комментарий
23.01.2022 14:03 Ответить
а вы готовы в хостеле по 20 человек в комнате жить и работать по 12 часов в день(и в выходные), чтобы смысл был туда ехать? Берут охотно спецов, кому уже за 40 или 50? Всем нужны молодые, а в Польше тоже не везде з/п как хотелось бы...
показать весь комментарий
24.01.2022 12:59 Ответить
Рыги в ЗЕленой шкуре возвращают нам 90-е годы, во всех аспектах. Спасибо 73% мух которые не ошиблись, слетаясь на кучу
показать весь комментарий
23.01.2022 13:57 Ответить
Николаевская вата, нажравшись покращення от клована, теперь побежит за ОПЗЖ голосовать, ибо токо на них и дружбу с расеей теперича вся надежда. Совки, пострадавшие от промывки мозгов при срсере. Это клиника.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:01 Ответить
А соевые сделают всё, чтоб так и сталося!
показать весь комментарий
23.01.2022 14:13 Ответить
В чём проблемы?
Просто нужно перестать мёрзнуть. (В.А. Найвеличніший)
показать весь комментарий
23.01.2022 14:17 Ответить
а вы в курсе что у нас уже ДВА дерьмака?

показать весь комментарий
23.01.2022 14:19 Ответить
розмножаются!
показать весь комментарий
23.01.2022 16:32 Ответить
Ну, у них это на потоке

показать весь комментарий
24.01.2022 02:22 Ответить
Виробниче підприємство, у певному сенсі, - організм, тільки не біологічний, а технологічний. І хвороби у нього технологічні, у яких технологічні симптоми, зокрема ті, що зазначені у статті, вказують на початок технологічної агонії. І ця агонія не буде безкінечною, а кінець відомий і безповоротний. Точно такий шлях пройшли багато українських підприємств, серед них є навіть високотехнологічні унікальні, в одному екземплярі на весь колишній Союз, без продукції яких тій же Росії просто ніяк від слова "зовсім". Але й це їх не врятувало
показать весь комментарий
23.01.2022 14:20 Ответить
Дохазяйнувались до ручки. Патамушта крєпкіє хазяйственікі.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:23 Ответить
Патамушта крєпкіє прєдатєлі і саботажнікі.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:35 Ответить
Українцям незабаром https://www.slovoidilo.ua/2022/01/21/novyna/ekonomika/********-nezabarom-mozhut-zrosty-taryfy-nbu-povidomyv-podrobyczi додадуть ще один комунальний платіж . Крім оплати газу та опалення за спожиті обсяги їм доведеться платити ще й абонентську плату за опалення - в тому числі за ті місяці, коли житло не опалюється.


Новий платіж з'явиться відповідно до законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про комерційний облік комунальних послуг». Раніше всі принади нової норми відчули на собі кияни, а з січня 2022 року оновлені платіжки почали отримувати й в інших містах. Пояснюють ситуацію тим, що гроші від абонплати підуть виключно на обслуговування лічильників і тепломереж.

Також зазначається, що за формулою для розрахунку абонплати основний показник - це розмір прожиткового мінімуму. Відповідно, зі зростанням прожиткового мінімуму зростатиме і розмір абонплати.

https://www.slovoidilo.ua/2022/01/23/novyna/suspilstvo/***********-dodadut-shhe-odyn-taryf-opalennya-platizhkax-komunalku
показать весь комментарий
23.01.2022 14:29 Ответить
Во время вынужденных "каникул" на заводе похитили дорогое электронное оборудование.

Источник:

Жесть. Пока диванную армию отвлекают фейковым вторжением Украина возвращается в каменный век. А ведь когда-то покупали газ за 40 долларов и плевали в лицо кацапам на оранжевых и прочих майданах.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:45 Ответить
При чому тут кацапський газ. В Україні достатньо газу добувається на дві України. А на ракунок плювати на кацапів, то ми сьогодні не тільки плюємо на них, а ще й і вбиваємо цих свинособак.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:02 Ответить
Спецы бегут в Рыбинск.
показать весь комментарий
23.01.2022 14:52 Ответить
на фоне кацапского вторжения померзнуть месяц-другой и третий це неоценимый вклад в повышение обороноспособности страны. и громадяне должны це понимать, бо колы придет злой путен, то сразу же даст усим тепло, шо подтвердит агрессию кремля
показать весь комментарий
23.01.2022 14:57 Ответить
Украли оборудование во время простоя. Ладно денег нет на газ и электричество. Но зачем разворовывать итак подыхающее предприятие. Вы совсем с дуба рухнули? Дикий бардак во всем.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:11 Ответить
Тот, кто пишет такую статью, никогда не работал на большом металлургическом предприятии) цех таких размеров никогда не отапливается, тем более до +20 град цельсия) будет холодно в таком цеху, особенно когда морозы на улице (( это суровая правда. По отоплению явная манипуляция. Я не верю что 3-5-10 лет назад в морозы там было хотя бы +12-14 град цельсия! Что происходит с остальным - я не могу обсуждать, так как не имею достоверной информации
показать весь комментарий
23.01.2022 15:13 Ответить
Так и есть. Я 10 лет отработал в Запорожье на крупном металлургическом предприятии… а по поводу Зари, завод гле работает моя жена давно работал с Зарей. Так вот по ее словам завод целенаправленно утопили, при пете. Они там покупали отходы никелевых сплавов. Так что с петей все понятн
показать весь комментарий
23.01.2022 21:58 Ответить
А если бы тогда заводчане, забили до смерти абхазскую обезьяну, то сейчас бы такой херни не было бы.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:18 Ответить
На Западе за "обезьяну" вас бы полностью изолировали в интернете. Вы бы только через почту смогли общаться.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:23 Ответить
Ну в офісі має буть тепло. Да. А от цеховщики чого ниють???? Це ж цех!!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 15:25 Ответить
Для полной картины не плохо было бы узреть электоральные предпочтения работников предприятия...
показать весь комментарий
23.01.2022 15:39 Ответить
85% за величайшего гения человечества, это ж Николаев, гуле
показать весь комментарий
23.01.2022 17:13 Ответить
Это совковый завод ! Он давно должен быть декомунизирован !!!.....
показать весь комментарий
23.01.2022 15:47 Ответить
Да кому вы верите? Этой зелёной команде, никогда и ни в чём доверять нельзя. Там клоун, всех подобрал по своему вкусу, раз уж он сам брехло, то и подбор был точно таких же. Так что, удивляться здесь нечему.
показать весь комментарий
23.01.2022 15:57 Ответить
КАКАЯ РАЗНІЦА ? Зе актор зате президент.
Зе біли ви щасливі ?
показать весь комментарий
23.01.2022 16:58 Ответить
Хай покличуть на допомогу Гусєва, "Хламідію" та Голобородько, якщо не можуть захистити свої права. Всіх тих, хто обіцяв їм манну небесну та за кого вони проголосували, але хто відправляє їх спочатку на "середню" і готує до наступного зменшення заробітку.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:28 Ответить
Скільки робітників голосили за бєніну макаку???

А скільки тепер проголосить за монатіка, мураєва чи розумкова???
показать весь комментарий
23.01.2022 19:05 Ответить
Я працюю на об'єкті у 0, зігріваємося Джемейсоном і Гленфіддіком, за зеленського не голосували і ніколи не проголосуємо, дай Боже пережити зиму і москальську навалу...
показать весь комментарий
23.01.2022 22:14 Ответить
Живу в Николаеве. На этом заводе сепар на сепаре, и мечтают что бы Украины вообще не было, ждут ввз. Нехай мёрзнут.
показать весь комментарий
24.01.2022 04:44 Ответить
Миколи, ви шо там нейробіологи? На хартроні мать його, і навіть там, часто така температура.
показать весь комментарий
24.01.2022 06:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 