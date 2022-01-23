Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину Александру Зубченко открыли в Миргороде. ФОТОрепортаж

В пятницу, 21 января, в городе Миргород Полтавской области торжественно открыли мемориальную доску Александру Николаевичу Зубченко (позывной Запал), 1990 года рождения, ее установили на фасаде здания Миргородского ПТУ №44. Погибший герой - уроженец пгт Диканька Полтавской области, был добровольцем 18-й отдельной тактической группы "Волынь" Украинской добровольческой армии, погиб 10.12.2017 года в результате подрыва на противопехотной мине с растяжкой во время выполнения боевого задания вблизи Марьинки Донецкой области.

Об этом сказано на официальном сайте Миргородского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках чествования памяти защитников, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, на фасаде Миргородского ПТУ №44 установили мемориальную доску миргородцу, выпускнику этого заведения Александру Зубченко.

"Наш земляк вместе со многими защитниками Родины приобщился к Небесному Легиону патриотов Украины, отдав самое дорогое и ценное - свою юную жизнь, чтобы над Украиной засияло солнце мира и покоя. Благодарность родителям, воспитавшим такого патриота, и вечная память всем павшим героям. Мемориальная доска на училище, в котором учился Александр, будет вечным напоминанием о героизме защитников Украины", - отметил секретарь Миргородского городского совета Александр Гуржий.













Александр Николаевич родился 4 июня 1990 года в пгт Диканька Полтавской области. С 1991 года проживал в городе Миргороде, где и прошло его детство и юность за школьными партами второй и третьей школ.

В ПТУ №44 он получил профессию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. После учебы работал в службе охраны, позже – слесарем по ремонту автомобилей на Миргородском хлебозаводе.

С марта 2017 года служил в Украинской добровольческой армии.

10 декабря 2017 года Александр погиб вследствие подрыва на противопехотной мине с растяжкой во время выполнения боевого задания вблизи города Марьинки Донецкой области. Похоронили его на Аллее Героев в Миргороде. На 37-й сессии Миргородского городского совета депутаты поддержали решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Миргорода" (посмертно) Зубченко Александру Николаевичу.

"Память героя почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске", - говорится в сообщении.