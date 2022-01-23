Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: "Россиянам расслабиться не дадим". ФОТО

Украинская парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня отправилась в Страсбург, где завтра начнется январская сессия ПАСЕ.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа", член украинской делегации Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за эпидемической ситуации она будет проходить в гибридном формате. От Украины, кроме меня, физически присутствуют еще трое коллег: Мария Мезенцева, Сергей Соболев и Алексей Гончаренко. Другие будут работать онлайн", - отметила Кравчук.

По ее словам, в фокусе работы на сессии в этот раз:

дебаты о ситуации по безопасности в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;

обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного председателя (Петра Толстого), претендующего на должность вице-президента;

выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь мы с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой – в противоположность Тини Коксу, возглавляющему в ПАСЕ группу левых;

жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

"Россиянам расслабиться не дадим", – резюмирует Кравчук.