Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: "Россиянам расслабиться не дадим". ФОТО

Украинская парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня отправилась в Страсбург, где завтра начнется январская сессия ПАСЕ.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа", член украинской делегации Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за эпидемической ситуации она будет проходить в гибридном формате. От Украины, кроме меня, физически присутствуют еще трое коллег: Мария Мезенцева, Сергей Соболев и Алексей Гончаренко. Другие будут работать онлайн", - отметила Кравчук.

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 01

По ее словам, в фокусе работы на сессии в этот раз:

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 02 дебаты о ситуации по безопасности в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 02 обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного председателя  (Петра Толстого), претендующего на должность вице-президента;

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 02 выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь мы с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой – в противоположность Тини Коксу, возглавляющему в ПАСЕ группу левых;

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 02 жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.

"Россиянам расслабиться не дадим", – резюмирует Кравчук.

Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: Россиянам расслабиться не дадим 06

Гончаренко их поимеет, как обычно...
Гончаренко МОЛОДЕЦЬ!!!
Гончаренко точно кацапам нічого не подарує
ось цікаве попалося - про Німеччину та Московію, і новий секретний протокол

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969&__cft__[0]=AZV3MJq0DEGa8jydziaSHk8qgVtieRbB1jNzwnMUckYCDnWa08RBXKsjbdJJLg9v0vSSW9Am7UsTQste0M52CewMlzfidC382N3Ug7FM_IsZU_CImBze-bSd1tYL0nxlGBM&__tn__=-UC%2CP-R Виктор Небоженко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2974593182850987&id=100009010040969&__cft__[0]=AZV3MJq0DEGa8jydziaSHk8qgVtieRbB1jNzwnMUckYCDnWa08RBXKsjbdJJLg9v0vSSW9Am7UsTQste0M52CewMlzfidC382N3Ug7FM_IsZU_CImBze-bSd1tYL0nxlGBM&__tn__=%2CO%2CP-R 21 січня о 19:18 ·



ГЕРМАНИЯ КРУТИТСЯ КАК ЮЛА.
В германскую прессу просочилась скандальная информация, что новый канцлер Германии Шольц избегает откровенного разговора с президентом США Байденом. В чем дело? Дело в том, что бывший канцлер Германии Меркель оставила новому канцлеру Шольцу довольно запутанное и тяжелое геополитическое наследство, и массу нерешенных международных проблем. Ее многолетний геополитический флирт с Путиным и лоббирование СП-2 указывали на неприятный дрейф Германии из Европу в сторону России. Путин соблазнял Меркель грандиозным геополитическим проектом создания Оси «Берлин-Москва-Пекин». В создании этой Оси был свой резон. Таким образом соединялись германские технологии и деньги, российские природные ресурсы и огромный китайский рынок.
Конечно, сразу был виден откровенный, антиамериканский характер это геополитической Оси. Американцы это прекрасно понимали. Их волнует не только союз Китая и России, а перспектива создания этой Оси: Берлин-Москва-Пекин.

Но в этой грандиозной конструкции, кроме сопротивления США была еще одна маленькая проблема - Украина, которая объективно могла помешать стремительному сближению Германии и России самим фактом своего исторического существования (санитарный кордон, американская ориентация, перспективная страна Восточной Европы). Поэтому геополитическую деконструкцию Украины, путинская Россия, в условиях высокой терпимости и равнодушия Германии, начала с оккупации Крыма и Донбасса (проект Новороссия). Нейтрализация международного протеста оккупации Украины осуществлялось германским канцлером Меркель через Минский переговорный процесс, минские соглашения и Нормандский формат.

Но после того, как Кремль, в конце 2021 года, неожиданно для всех, выдвинул ультиматум Европе, НАТО , США и Украине ситуация резко ухудшилась. Европа, наконец, поняла, что страдания Украины это не мелкий, досадный конфликт двух славянских государств, а реальная угроза безопасности всему европейскому континенту, ЕС и НАТО.

Заволновались все, кроме Германии. Резкое обострение отношений между Россией и НАТО, и военно-политической ситуации вокруг Украины, реальная угроза российского вторжения требует от нового германского руководства быстрого и безошибочного геополитического самоопределения. Этого от Германии ждет вся Европа и США. Но Германия тихо выжидает ,пытаясь угадать, кто в этой битве США и России выйдет победителем.

Короче говоря, после дипломатии Меркель, Германия оказалось в довольно тяжелом положении - она боится США, но не хочет потерять Россию, как перспективного партнера. Немцы тихо уверены, что Украина должна, в той или иной форме, «принадлежать» России, но признаться в этом всему миру означает угрозу потерять свою геополитическую роль главного государства ЕС и основного элемента евроатлантической конструкции безопасности в НАТО. Тем более, что немцев ужасно раздражает повышенная военно-политическая активность Великобритании в деле защиты Украины от российской угрозы вторжения. Пока Германия сомневается и выжидает, Великобритания активно действует, набирая очки в Восточной Европе.

Вот почему новое политическое руководство Германии тянет время и мечется между давлением группы Шредер-Меркель и необходимостью принять на себя ответственность за новую конструкцию европейской безопасности, включая Украину.
