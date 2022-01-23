Украинская делегация в ПАСЕ отправилась в Страсбург: "Россиянам расслабиться не дадим". ФОТО
Украинская парламентская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы сегодня отправилась в Страсбург, где завтра начнется январская сессия ПАСЕ.
Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат от "Слуги народа", член украинской делегации Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Из-за эпидемической ситуации она будет проходить в гибридном формате. От Украины, кроме меня, физически присутствуют еще трое коллег: Мария Мезенцева, Сергей Соболев и Алексей Гончаренко. Другие будут работать онлайн", - отметила Кравчук.
По ее словам, в фокусе работы на сессии в этот раз:
дебаты о ситуации по безопасности в Европе, что особенно актуально в связи с наращиванием российской угрозы у наших границ;
обжалование полномочий российской делегации и ее одиозного председателя (Петра Толстого), претендующего на должность вице-президента;
выборы президента ассамблеи, на которых появилась интрига, ведь мы с коллегами из Baltic+ выдвинули кандидатуру Марии Мезенцевой – в противоположность Тини Коксу, возглавляющему в ПАСЕ группу левых;
жесткая для России резолюция по отравлению Алексея Навального и доклад о насильственных исчезновениях на территории Европы.
"Россиянам расслабиться не дадим", – резюмирует Кравчук.
