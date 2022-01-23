РУС
Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье: один человек травмирован, - ГСЧС. ФОТО

Группу туристов в воскресенье, 23 января, накрыло лавиной близ поселка Воловец на горной долине Боржава (склон горы Плай, Закарпатская обл.), в результате чего один из них получил травму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"23 января в 11:18 дежурному СПРЧ АСО СН ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение "спасение в горах" поступило сообщение SOS, что на горной долине Боржава (склон г.Плай) вблизи пгт Воловец во время спуска группы туристов с 9 человек произошол сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало пятерых туристов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Спасатели отыскали четырех туристов, заблудившихся вчера в районе горы Гимба на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

В нем уточняется, что туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке.

"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н.Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами поддерживается", - подчеркнули в ГСЧС.

Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье: один человек травмирован, - ГСЧС 01
Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье: один человек травмирован, - ГСЧС 02

горы (103) ГСЧС (5112) Закарпатская область (2668)
вчора групу шукали. знайшли
сьогодня групу засипало, знову мнс працює.
яка у цих казлів фінансова відповідальність?
от я особисто не хочу, що б гроші платників податків витрачали на тих,
хто сам шукає пригоди на свою сраку.
це не випадковість а цілеспрямована дія туристів.
попередження про сходження лавин в ЗМІ вже півтора місяця
23.01.2022 16:35
Згоден. Всю владу потрібно віддати корпораціям на аутсорсінг. Наріту платити безумовний базовий дохід, щоб з голодухі не померли. Ніякой творчості, ніяких юлятських гуртків типу 95й пірівулак. Даєш їм на прожиття - і нехай мразі не отсвєчуют. І ніяких кварталів. Басто
23.01.2022 16:41
Группа туристов без проводника никуда бы не пошла.А ведь всю неделю предупреждали о снегопадах и лавиноопасности.Так кто выпустил группу в горы,кто ради прыбыли нарушил технику безопастности,кто будет отвечать?
23.01.2022 16:40
Их ни кто не мог выпустить. Уже больше недели по всем каналам связи сообщают о том, что выходы в горы запрещены
23.01.2022 16:43
сОпель уже сдрыснул с гулянки, чы не???
23.01.2022 16:50
,,Дикари,, возможно и вышли бы в горы без ведома,но это двойка-тройка но не группа туристов.Это просто у виновников такие отмазки чтобы не отвечать перед законом.
23.01.2022 16:50
Конче потрібне просте(!) оголошення для дебілів:
"Козли! Після офіційного оголошення про небезпеку в горах, вас ніхто рятуватии не буде.
Пам'ятайте, Бог дурнів не любить!"
23.01.2022 17:55
 
 