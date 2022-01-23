Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье: один человек травмирован, - ГСЧС. ФОТО
Группу туристов в воскресенье, 23 января, накрыло лавиной близ поселка Воловец на горной долине Боржава (склон горы Плай, Закарпатская обл.), в результате чего один из них получил травму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"23 января в 11:18 дежурному СПРЧ АСО СН ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение "спасение в горах" поступило сообщение SOS, что на горной долине Боржава (склон г.Плай) вблизи пгт Воловец во время спуска группы туристов с 9 человек произошол сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало пятерых туристов", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке.
"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н.Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами поддерживается", - подчеркнули в ГСЧС.
сьогодня групу засипало, знову мнс працює.
яка у цих казлів фінансова відповідальність?
от я особисто не хочу, що б гроші платників податків витрачали на тих,
хто сам шукає пригоди на свою сраку.
це не випадковість а цілеспрямована дія туристів.
попередження про сходження лавин в ЗМІ вже півтора місяця
"Козли! Після офіційного оголошення про небезпеку в горах, вас ніхто рятуватии не буде.
Пам'ятайте, Бог дурнів не любить!"