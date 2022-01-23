Снежная лавина накрыла группу туристов на Закарпатье: один человек травмирован, - ГСЧС. ФОТО

Группу туристов в воскресенье, 23 января, накрыло лавиной близ поселка Воловец на горной долине Боржава (склон горы Плай, Закарпатская обл.), в результате чего один из них получил травму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"23 января в 11:18 дежурному СПРЧ АСО СН ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области и в приложение "спасение в горах" поступило сообщение SOS, что на горной долине Боржава (склон г.Плай) вблизи пгт Воловец во время спуска группы туристов с 9 человек произошол сход лавины, в результате чего частично снегом засыпало пятерых туристов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что туристы откопались самостоятельно, однако один из них пострадал в результате схода лавины и нуждается в транспортировке.

"Для помощи привлечены горные спасатели с. Н.Ворота и Пилипец, всего 10 человек и 3 единицы техники. Связь с туристами поддерживается", - подчеркнули в ГСЧС.



