РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9838 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 494 24

Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии. ФОТОрепортаж

У здания посольства Украины в Грузии 23 января состоялась акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне беспрецедентной эскалации вооруженной агрессии РФ против нашей страны и наращивания страной-агрессором военного присутствия вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает дипломатическая миссия Украины в Фейсбуке.

В самом митинге приняли участие представители разных политических партий, гражданские активисты, организации и украинцы, проживающие на территории Грузии.

Заместитель главы миссии и советник Андрей Касьянов в своем выступлении сообщил, что на фоне агрессивной внешней политики РФ против Украины чрезвычайно важное значение имеют солидарность и международная поддержка. Украина высоко ценит твердую и непреклонную поддержку Грузии и грузинского народа, который бок о бок с украинским народом продолжает противодействовать российской агрессии, принимать совместные скоординированные шаги по деоккупации украинских и грузинских территорий, восстановление их территориальной целостности.

Посольство выразило благодарность всем участникам акции, подчеркнув, что голос поддержки и солидарности с Украиной чрезвычайно важен в противостоянии захватническим амбициям российского режима, реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины и Грузии, а также обеспечения их демократического развития и экономического процветания.

Читайте также: В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом "основание для еще большей эскалации"

Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии 01
Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии 02
Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии 03
Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии 04
Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии 05

Грузия (4515) посольство Украины (335)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Браттям грузинам-респект...
показать весь комментарий
23.01.2022 16:43 Ответить
+29
Дякую, Сакартвело!
показать весь комментарий
23.01.2022 16:45 Ответить
+12
Все познаётся в сравнении.А многие помнят и другое....когда куйло оскорблял Грузинский Народ после нападения в 2008.....Юля-баранок так забавно улыбалась.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І што, навіть про Мишу не згадали?
показать весь комментарий
23.01.2022 16:42 Ответить
Браттям грузинам-респект...
показать весь комментарий
23.01.2022 16:43 Ответить
Дякую, Сакартвело!
показать весь комментарий
23.01.2022 16:45 Ответить
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких антиросійських санкцій. Політик не вважає Москву ворогом Європи. Про це він https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/markus-soeder-russland-ist-kein-feind-europas-17744426.html заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
показать весь комментарий
23.01.2022 16:52 Ответить
jedem das Seine? десь вже чув(((
показать весь комментарий
23.01.2022 16:58 Ответить
МВС германии якого у відставку відправили та вони усі там безголові трохи, їх і негри лупцюють і поляки скоро будуть з германії швабрами виганяти
показать весь комментарий
23.01.2022 17:55 Ответить
დიდება უკრაინას! დიდება საქართველოს! საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
показать весь комментарий
23.01.2022 16:55 Ответить
дякую
показать весь комментарий
23.01.2022 17:00 Ответить
Все познаётся в сравнении.А многие помнят и другое....когда куйло оскорблял Грузинский Народ после нападения в 2008.....Юля-баранок так забавно улыбалась.
показать весь комментарий
23.01.2022 17:17 Ответить
И что? Это вообще к чему?
показать весь комментарий
23.01.2022 17:44 Ответить
Я что не могу вспомнить момент некрасивого поведения вашего идеала?А как же демократия....( кстати,именно после той встречи Ваш идеал ЮВ привезла кабальный контракт Украине...газ по цене в 2 раза дороже чем Германии....и в 6раз!!!! дороже чем Беларуси.Я даже не буду намекать на ее личный интерес...чтобы не травмировать Вашу крайне ранимую душу.У неё просто не было другого выхода....наверное.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:12 Ответить
Я не знаю, що Ви взагалі робите на українському сайті. Ваша Білорусія страждає та потребує Вашої персональної участі в боротьбі з місцевою диктатурою. По друге, Президент України на момент російської війни в Грузії Віктор Андрійович Ющенко та його уряд були на чолі повної та необмеженої підтримки Грузії, чим викликав шалену ненависть московитських загарбників. Не лізьте із своїми недолугими порадами, якщо не маєте бодай якогось розуміння про стан справ в Україні.
показать весь комментарий
23.01.2022 18:32 Ответить
Ты когда пишешь думать пытаешься?( От войны сбежал дрЫщ в демократическую Америку ... а людям советуешь рты зашить.Ату тебя ...
показать весь комментарий
23.01.2022 21:26 Ответить
и посмотри теперь в какое гавно превратилась твоя страна и ее население с газом в 6раз!!!! дешевле чем в Украине!
показать весь комментарий
23.01.2022 19:37 Ответить
Послушай,Макс... в гавно могут превратиться только ЛЮДИ оскорбляющие СТРАНУ.Ну как ты с 73% ЗЕбилья...для которых Украина продажная женщина.... готовая дать с любой стороны.И заметь,непутевый,Я НИ РАЗУ не позволил себе оскорбить УКРАИНУ иза все время.....ибо понимаю разницу.И моя БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАСНАЯ и ЛЮБИМАЯ.....даже с временным пассажиром Лукой.Если ты не понимаешь сути сказанного...то у тебя капроновая головушка....только рыбу глушить.Без обид прими по взрослому.
показать весь комментарий
23.01.2022 21:20 Ответить
Порошенко не iдеал... чекай на янгелiв...можливо через рокiв 100 вони колись появляться...але швидше всьго нiт. iнфантильнiсть для дорослого - це безвiдповiдальнicть та грiх, а вiдповiдальнi дорослi люди розумiють що янгелiв серед полiтикiв не буває, потрiбно вибирати кращого з того що є.
придуркуватi хАхли-iнфантили вибрали Зе-чмо, бо ж Порох був не янгел, якого вони хотiли...
показать весь комментарий
23.01.2022 23:05 Ответить
Я опять не понимаю, что ты хотел сказать.
показать весь комментарий
24.01.2022 14:51 Ответить
тут головне не растеряться и ударить по рашкованам одновременно с двух сторон, объединенного удара грузии и украины касабы точно не сдюжат и пэрэмога будет в кармане
показать весь комментарий
23.01.2022 17:39 Ответить
на грузию не расчитывай,а вот китайцы очко вам развальцуют
показать весь комментарий
23.01.2022 18:59 Ответить
шо, тебе калибр уже развальцевали и теперь пляшки для тебя просто забава?
показать весь комментарий
23.01.2022 19:09 Ответить
бутылки и швабры в очке это чисто ваша кацапская национальная забава
показать весь комментарий
23.01.2022 19:32 Ответить
Антоха йди свого кадировця обслужи.
Він вже чекає.
показать весь комментарий
23.01.2022 20:55 Ответить
 
 