Акция солидарности и поддержки прошла под посольством Украины в Грузии. ФОТОрепортаж

У здания посольства Украины в Грузии 23 января состоялась акция в знак солидарности и поддержки Украины на фоне беспрецедентной эскалации вооруженной агрессии РФ против нашей страны и наращивания страной-агрессором военного присутствия вблизи украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает дипломатическая миссия Украины в Фейсбуке.

В самом митинге приняли участие представители разных политических партий, гражданские активисты, организации и украинцы, проживающие на территории Грузии.

Заместитель главы миссии и советник Андрей Касьянов в своем выступлении сообщил, что на фоне агрессивной внешней политики РФ против Украины чрезвычайно важное значение имеют солидарность и международная поддержка. Украина высоко ценит твердую и непреклонную поддержку Грузии и грузинского народа, который бок о бок с украинским народом продолжает противодействовать российской агрессии, принимать совместные скоординированные шаги по деоккупации украинских и грузинских территорий, восстановление их территориальной целостности.

Посольство выразило благодарность всем участникам акции, подчеркнув, что голос поддержки и солидарности с Украиной чрезвычайно важен в противостоянии захватническим амбициям российского режима, реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины и Грузии, а также обеспечения их демократического развития и экономического процветания.

Читайте также: В МИД Грузии осудили кибератаки против Украины и видят в этом "основание для еще большей эскалации"









