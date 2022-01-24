РУС
Задержан иностранец за вымогательство у предпринимателя в Киеве $1 000 000 несуществующего долга, - Нацполиция. ФОТО

Киевские правоохранители задержали иностранца за вымогательство у предпринимателя в 1 000 000 долларов США несуществующего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Чтобы заставить потерпевшего уплатить деньги, злоумышленники применяли физическое и психологическое насилие.

Как отмечается, одного из сообщников полицейские задержали во время передачи части денег.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других лиц, причастных к преступлению, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также сообщается, что следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры задокументировали факт вымогательства от предпринимателя несуществующего долга, связанного с причинением тяжких телесных повреждений.

Также смотрите: "Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

Задержан иностранец за вымогательство у предпринимателя в Киеве $1 000 000 несуществующего долга, - Нацполиция 01
Задержан иностранец за вымогательство у предпринимателя в Киеве $1 000 000 несуществующего долга, - Нацполиция 02

"В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками находясь на территории Украины требовал от предпринимателя 1 000 000 долларов США в качестве уплаты несуществующего долга. Чтобы заставить потерпевшего предоставить указанную сумму, дельцы в течение длительного времени оказывали на предпринимателя психологическое давление - угрожали и членам его семьи.Далее для реализации преступного умысла фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, где выдвинул последнему требование немедленно передать ему деньги, при этом применив физическое насилие", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как потерпевший передал последнему часть денег в размере 70 тысяч долларов США.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался гражданин другого государства, 1982 года.

В настоящее время усилия полицейских направлены на розыск и задержание подельников задержанного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров задержана на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.

По согласованию с окружной прокуратурой, задержанному объявлено о подозрении в совершении этого преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

+19
Ihor Lapin@IhorLapin

https://twitter.com/IhorLapin/status/1485283669430489092 16 ч



Вимагаю введення візового режиму.

Країни-вороги:
1. росія
2. Білорусь
24.01.2022 10:17 Ответить
+7
Давайте вгадаю: іноземець швед або фін?
24.01.2022 10:17 Ответить
+5
а другое государство это где?
24.01.2022 10:55 Ответить
хачи не поделили что-то... депортировать всех
24.01.2022 10:15 Ответить
Давайте вгадаю: іноземець швед або фін?
24.01.2022 10:17 Ответить
Судя по фото, латыш, не видать ни хрена.
24.01.2022 10:18 Ответить
Кажуть що Норвежець
24.01.2022 10:38 Ответить
Вангую, что новозеландец.
24.01.2022 10:55 Ответить
Нет ребята , это свазилендкц!!!
24.01.2022 11:08 Ответить
насчет свазилендцев я бы не расслаблялся.
24.01.2022 11:28 Ответить
лихтенштейнец.
24.01.2022 11:27 Ответить
Угрофин это ...
24.01.2022 11:55 Ответить
ватник или грузин
24.01.2022 21:54 Ответить
Хорошие фотки, а где виновник торжества?
24.01.2022 10:17 Ответить
толстяк с руками назад штанина в снегу .... кофта у него подходящая для его (работы...) мудило...((
24.01.2022 10:29 Ответить
Неіснуючого боргу, невстановлені особи...
24.01.2022 10:37 Ответить
Зовсім неіснуючого боргу, зовсім незнайомий іноземець і зовсім маленьку суму. Справи звичайні, з кого з нас не вимагали мільйон баксів.
24.01.2022 10:46 Ответить
аленеягельнойбояр...
24.01.2022 10:53 Ответить
а другое государство это где?
24.01.2022 10:55 Ответить
понты.....где репортаж из суда и реальный срок
24.01.2022 11:05 Ответить
От задержания до приговора обично 1-2 года, бистрее только при сталине.
24.01.2022 11:20 Ответить
что значит -понты? что, не надо было писать что таким негодяев берут и на горячем?

то что в судах у нас всегда проблемы - спросите найвеличнешего. Он все судей никак не назначит.
24.01.2022 11:29 Ответить
Главное чтобы эти урки ментов и судей!!! не прикупили.... Искоренять ублюдков жестко чтобы не плодились...
24.01.2022 11:06 Ответить
Прям стисняюся спросить, аааа член другого государства, это хто? Ара, чичя или даг?
24.01.2022 11:11 Ответить
бельгиец.
24.01.2022 11:30 Ответить
СБУ знешкодила осередок міжнародного злочинного угруповання, яке хотіло «закріпитися» в Україні. Зловмисників координував так званий «злодій у законі» з Чеченської Республіки РФ і займалися вони рекетом великих бізнесменів.

До угруповання входили здебільшого іноземці, включаючи громадян РФ, уродженців країн Близького Сходу, а також етнічні українці.
24.01.2022 11:52 Ответить
этнические украинцы .. это как Зеленский, что ли? не дал закрепиться другим
24.01.2022 12:00 Ответить
Країна на порозі війни, а тут кримінал рашки вільно себе почуває, як вдома. Яких ще вам бл...ть санкцій требе. Де паспортний контроль? Чому вечером весь Хрещатик забитий чурками?
24.01.2022 13:32 Ответить
Якось воно дико. До нас додому приїхав хтось з іншої країни ВИМАГАТИ гроші. І за це лише 12 років? Може "гостям" потрібно давати за важкі злочини пожиттєве? Дуже добре маються "гості", краще господарів.
24.01.2022 14:06 Ответить
Мабуть з Швайнорії ...
24.01.2022 14:31 Ответить
 
 