Задержан иностранец за вымогательство у предпринимателя в Киеве $1 000 000 несуществующего долга, - Нацполиция. ФОТО

Киевские правоохранители задержали иностранца за вымогательство у предпринимателя в 1 000 000 долларов США несуществующего долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Чтобы заставить потерпевшего уплатить деньги, злоумышленники применяли физическое и психологическое насилие.

Как отмечается, одного из сообщников полицейские задержали во время передачи части денег.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание других лиц, причастных к преступлению, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также сообщается, что следователи Печерского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры задокументировали факт вымогательства от предпринимателя несуществующего долга, связанного с причинением тяжких телесных повреждений.

Также смотрите: "Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО





"В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками находясь на территории Украины требовал от предпринимателя 1 000 000 долларов США в качестве уплаты несуществующего долга. Чтобы заставить потерпевшего предоставить указанную сумму, дельцы в течение длительного времени оказывали на предпринимателя психологическое давление - угрожали и членам его семьи.Далее для реализации преступного умысла фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, где выдвинул последнему требование немедленно передать ему деньги, при этом применив физическое насилие", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" сразу после того, как потерпевший передал последнему часть денег в размере 70 тысяч долларов США.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался гражданин другого государства, 1982 года.

В настоящее время усилия полицейских направлены на розыск и задержание подельников задержанного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда рэкетиров задержана на Прикарпатье, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.

По согласованию с окружной прокуратурой, задержанному объявлено о подозрении в совершении этого преступления. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.