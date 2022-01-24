9 530 325
"STOP медицинский фашизм": акция антивакцинаторов прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
У стен Верховной Рады несколько сотен человек протестуют против обязательной вакцинации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Около 300 человек собрались возле Верховной Рады и протестуют против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.
Также они требуют освободить "антивакцинатора" Остапа Стахива, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.
единственный адекват это одесский судья..который признал этот маразм незаконным
- Захотите - добровольной, не захотите - принудительной.
Хто спонсор? - Той, хто розгойдує ситуацію в Молдові та Україні.
Кому вигідно розгойдувати ситуацію в Молдові та Україні? - Рашці.
Бінго!