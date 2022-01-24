"STOP медицинский фашизм": акция антивакцинаторов прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У стен Верховной Рады несколько сотен человек протестуют против обязательной вакцинации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Около 300 человек собрались возле Верховной Рады и протестуют против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.

Также они требуют освободить "антивакцинатора" Остапа Стахива, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.