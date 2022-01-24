РУС
"STOP медицинский фашизм": акция антивакцинаторов прошла возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У стен Верховной Рады несколько сотен человек протестуют против обязательной вакцинации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Около 300 человек собрались возле Верховной Рады и протестуют против законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья" и вакцинации против коронавируса.

Также они требуют освободить "антивакцинатора" Остапа Стахива, против которого возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке свержения конституционного строя.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

вакцина (3815) протест (5902) Богачук Олег (1462) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+32
При тому, що у антивакцинаторів спонсори- мокшани.
24.01.2022 10:51 Ответить
+25
Кстати, налоги эти люди исправно государству платят. Тут Израиль рассказал, что четвёртая доза повышает силу трёх предыдущих для людей 60+. Я так думаю, что после 10 они станут бессмертными. Огласите тогда общее количество этих доз.
24.01.2022 10:57 Ответить
+22
Прочитайте законопроект 4142. Хоча там повинні будуть внести зміни , але це і є фармацевтичний фашизм.
24.01.2022 10:50 Ответить
...ОВОЧІ - генетично-модифіковані ВТРАТИЛИ природний ГЕНОМ ... і що пропонуєте "ЗРУЧНИХ" людей-ЗОМБІКІВ модерувати ... хех
24.01.2022 16:52 Ответить
Та тебе ніхто не змушує, вмирай не зомбіком….як каже наш гарант - яка різниця
показать весь комментарий
24.01.2022 17:11 Ответить
25.01.2022 06:54 Ответить
25.01.2022 07:35 Ответить
Радіолог певно не знає масштабів смертності в еру до антибіотиків.
25.01.2022 06:52 Ответить
Ковидобесы против антиваксеров...и тех и других надо отправить на уколы в специализированную клинику
24.01.2022 14:10 Ответить
Так звані антивакси закликають не колотись і бажають хвороби або смерті своїм співвітчизникам???
24.01.2022 14:32 Ответить
К сожалению на улицу выходят одни скрепоносцы...адекватных людей там нет....

единственный адекват это одесский судья..который признал этот маразм незаконным
24.01.2022 15:01 Ответить
Фарм тероризм процвітає. Якщо вся ця вакцинація насправді проводиться з метою запобігання розповсюдженню пандемії, то на крові ніхто не повинен заробляти. Якщо все-таки заробляють на крові та ще й знімають з себе відповідальність за наслідки, то це вже конфлікт інтересів, що викликає сумнів у необхідності та ефективності такого "лікування"
24.01.2022 14:46 Ответить
Всех антиваксеров -расстрелять. Вместе с семьями. Имущество -конфисковать. Мы -не расея. У нас все по Закону. Перед Законом все равны. Мы не НКВД.
24.01.2022 15:06 Ответить
Садись в паровоз и дуй ка ты на свою Соломенку тролль! Где там она у тебя? Наверное в Ольгино? И запомни - у нас в Украине рашку, кацапстан, куйлостан никто и никогда расеей нне называет, чести для вас много лаптеногие!
24.01.2022 16:46 Ответить
кацапская морда это здесь ты
24.01.2022 17:18 Ответить
Зомбі адійоти повиходили. Дустом їх, дустом.
24.01.2022 15:07 Ответить
Зомбі адійоти повиходили. Дустом їх, дустом.
25.01.2022 15:37 Ответить
Ну и хари у этого быдла!
24.01.2022 16:51 Ответить
Кацапські тупорилі.
25.01.2022 15:38 Ответить
Дебилы ! Вакцинация всегда была и будет ! Это обычное явление ! Из тех кто на больничном знаю только тех кото купил сертификаты а остальные все здоровые . Зомби херни на читаются
24.01.2022 20:43 Ответить
- А вакцинация будет добровольной или принудительной?
- Захотите - добровольной, не захотите - принудительной.
24.01.2022 21:47 Ответить
В Молдові - теж самий дизайн плакатів. Робимо висновок - протести мають спонсора.

Хто спонсор? - Той, хто розгойдує ситуацію в Молдові та Україні.

Кому вигідно розгойдувати ситуацію в Молдові та Україні? - Рашці.

Бінго!
24.01.2022 23:42 Ответить
Всё равно мы вас всех вакцинируем и чипируем, через водопроводную воду и с вертолётов распылять вакцины будем. От нас, фарммахвии масоно-рептилоидов вам не скрыться.
24.01.2022 23:58 Ответить
25.01.2022 07:37 Ответить
Молодці! Пишаюся, що в нашій країні ще є люди, які не лише про свій комфорт думають, а й готові відстоювати права людей.
25.01.2022 08:53 Ответить
У мене одного виникла підозра, що кацап, який розробляв дизайн цього транспаранту, не знав, як виглядає український прапор?
25.01.2022 21:51 Ответить
Цей тренд почався з інаугурації Янелоха. Пам'ятаю, як біля ВР стояли зевиборці з нашим прапором до гори дригом та вітали свого ЗЕбоха.
25.01.2022 23:58 Ответить
Страница 4 из 4
 
 