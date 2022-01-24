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Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию "Европейская солидарность" поддержали бы 18,9% тех, кто планирует голосовать и определился со своим выбором, партию власти "Слуга народа" - 13,7%.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, относительно высокую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Поддержка партии статистически значимо (свыше погрешности) преобладает поддержку других политических сил.

Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально "делят" второе место: "Слуга народа" (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), "Батькивщина" (11,3% и 13,7%) и "ОПЗЖ" (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как "Розумна політика" (6,4% и 7,6%), "Сила и честь" (6,3% и 7,4%), "Наши" ( 4,6% и 5,5%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддержка Зеленского сократилась до 23,5%, за Порошенко готовы проголосовать 20,9% украинцев, за Тимошенко – 11,8%, - опрос КМИС

Имеют немного ниже проходного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 4,7%), Радикальная партия (3,9% и 4,6%), "УДАР" (3,8% и 4,5%). У других партий – более низкая поддержка.

По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросшая поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС 01

Автор: 

опрос (2849) партия (566) рейтинг (1642) КМИС (333) Слуга народа (2633) Голос партия (499) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+50
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24.01.2022 11:05
+39
от нових рейтингів - палають пердаки у зебілів та зеЛоха..

тому війна та війсковий стан - їдиний (на погляд ОП(Г)) "порятунок" для квартальної шмарклі...
Але то на перший погляд, бо "думать стратегически мне некогдла"(с)зеленский
війсковий стан - це насамперед ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ влади, а не відосики з відпочинків під час війни..
Більш того, у зеЛоха немає ні планів, ні розуміння що потім робити, а значить все ще більше розвалиться.. разом з рейтингами.
Таким чином, незважаючі навіть на відкрите вторгнення рашки - позитив все одно есть та буде ще більше:
- до тупої зебіло/вати дойде що расея - ВОРОГ, і домовлятися з ним - не можна, його треба знищувати на НАШІЙ терріторії..
- клован у ролі "верховного" - це ідіотизм..
- зброя повинна бути у ВІЛЬНОМУ володінні, як в Швейцарї, Техасі та Ізраилі.. бо поряд - кацапи і вони й через 100 років будуть сюди лізти...
- захищати Україну повині ми самі, не чекаючі допомоги, але будемо вдячні за будь-яку підтримку, тим паче за ленд-ліз з Брітанії, США та ін.країн.
- Україна в НАТО - це наш шлях, і хай палають пердаки у кацапів...
і т.д.
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24.01.2022 10:58
+38
Еще парочка заявлений Арахамии и будет 10%, в лучшем случае...
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24.01.2022 10:53
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Давайте слуги ещё Гетманцева почаще из клетки выпускайте, он вам и 2% сделает не проходных!
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25.01.2022 02:38 Ответить
Туфта повна, рейтинги малюють під конкретного і під конкретну ситуацію...і від конкретного замовника
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25.01.2022 04:43 Ответить
Щоб парламент став українським, патріотичним, прохідний бал необхідно знизити до 2%, а то і до 1%.

Бо зараз шахрайські соцопитувальники малюють прохідними декілька олігархічних партій, а як відомо, виборець "обирає" з тих, кого малюють прохідними. Ото шахрайські опитувальники заганяють виборців "обирати" з цих декількох олігархічних, неукраїнських партій.
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25.01.2022 05:06 Ответить
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25.01.2022 08:39 Ответить
Рейтинг партій: ЄС - 18,9 %

На останніх виборах до ВР всі соцопитування давали "єс" 25 - а вийшло - 8%.

Так що ще є куди рости.
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25.01.2022 19:15 Ответить
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