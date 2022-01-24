Рейтинг партий: ЕС - 18,9%, Слуга народа - 13,7%, Батькивщина - 13,7%, ОПЗЖ - 11,3%, Розумна політика - 7,6%, Сила и честь - 7,4%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, партию "Европейская солидарность" поддержали бы 18,9% тех, кто планирует голосовать и определился со своим выбором, партию власти "Слуга народа" - 13,7%.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в течение 20-21 января 2022 года, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам опроса, относительно высокую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Поддержка партии статистически значимо (свыше погрешности) преобладает поддержку других политических сил.
Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально "делят" второе место: "Слуга народа" (11,6% среди всех респондентов и 13,7% среди определившихся с выбором), "Батькивщина" (11,3% и 13,7%) и "ОПЗЖ" (9,8% и 11,6%). Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как "Розумна політика" (6,4% и 7,6%), "Сила и честь" (6,3% и 7,4%), "Наши" ( 4,6% и 5,5%).
Имеют немного ниже проходного барьера "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 4,7%), Радикальная партия (3,9% и 4,6%), "УДАР" (3,8% и 4,5%). У других партий – более низкая поддержка.
По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросшая поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.
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Бо зараз шахрайські соцопитувальники малюють прохідними декілька олігархічних партій, а як відомо, виборець "обирає" з тих, кого малюють прохідними. Ото шахрайські опитувальники заганяють виборців "обирати" з цих декількох олігархічних, неукраїнських партій.
На останніх виборах до ВР всі соцопитування давали "єс" 25 - а вийшло - 8%.
Так що ще є куди рости.