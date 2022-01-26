На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала "Рада", появился фудкорт. ФОТОрепортаж
На третьем этаже Верховной Рады установили студию телеканала "Рада". Кроме того, там появилась зона, где продают напитки и еду.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Эта зона работает со вчерашнего дня. Здесь можно купить чай, кофе, крем-суп, кашу быстрого приготовления, бутерброды, шоколадки и конфеты.
На фото можно ознакомиться с ценами и ассортиментом. Чай и кофе стоят около 20 грн., столько же стоит бутерброд с колбасой, пирожки можно приобрести за 15 грн, а вот за сосиску в тесте придется заплатить 25 грн.
Ранее сообщалось, что на третьем этаже Верховной Рады была установлена студия телеканала "Рада". Здесь будут проходить брифинги руководства ВР и народных депутатов, а вечером будут проводить политические ток-шоу.
В понедельник во время согласительного совета на третьем этаже работают парламентские журналисты. Столы, за которыми они сидели, убрали, выделив им небольшое место в углу.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D1%82%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/кто подставил кролика Роджера
хотя, бордель уже есть - в зале заседаний
Кстати, кто в курсе, Ленка Скумбрия с Сейшел вернулась или там осталась что бы из Украины не эвакуироваться?
ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"
Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.
Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.
"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
Пускай зеленский у себя дома студию откроет и прямой эфир выставляет 24/7
500 грн за бустер замість фінансування Армії.
*************** Фопів замість реформ.
це вже занадто, як на мене
✅Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала диверсійну групу, що діяла під керівництвом російських спецслужб у Харкові та Житомирі. Під час обшуків було виявлено вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, **********, технічні засоби радіозаглушення та засоби радіозв'язку.📻
😠Диверсійну групу організували два місцевих жителі, один з яких громадянин Росії.
👉Членів банди організатори набирали під прикриттям роботи в охоронній фірмі, а також використовували свої зв'язки в середовищі криміналітету. Зараз встановлюються всі учасники бандитського формування.
А на вот те 10 софитов зеленые потратили 48 654 800 грн. ох...ть