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На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала "Рада", появился фудкорт. ФОТОрепортаж

На третьем этаже Верховной Рады установили студию телеканала "Рада". Кроме того, там появилась зона, где продают напитки и еду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Эта зона работает со вчерашнего дня. Здесь можно купить чай, кофе, крем-суп, кашу быстрого приготовления, бутерброды, шоколадки и конфеты.

На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 01
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 02
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 03

На фото можно ознакомиться с ценами и ассортиментом. Чай и кофе стоят около 20 грн., столько же стоит бутерброд с колбасой, пирожки можно приобрести за 15 грн, а вот за сосиску в тесте придется заплатить 25 грн.


На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 04

Ранее сообщалось, что на третьем этаже Верховной Рады была установлена студия телеканала "Рада". Здесь будут проходить брифинги руководства ВР и народных депутатов, а вечером будут проводить политические ток-шоу.

На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 05
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 06
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 07
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 08
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 09
На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала Рада, появился фудкорт 10

В понедельник во время согласительного совета на третьем этаже работают парламентские журналисты. Столы, за которыми они сидели, убрали, выделив им небольшое место в углу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об изменении концепции телеканала "Рада": Потом с этим будут разбираться правоохранительные органы – как это так и откуда взялись эти деньги

ВР (29272) телеканал Рада (19)


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Топ комментарии
+31
Вистачить вже нам "будки" зеленського... Бо скоро його "будка " , зі скумбрією по 8 гривень, вже в камеру не влізе....
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24.01.2022 11:14
+30
Говорить телеканал Зрада. Брехня з місця подій.
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24.01.2022 11:13
+25
Телеканал "Зрада" вже в самій Раді
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24.01.2022 11:10
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Телеканал "Зрада" вже в самій Раді
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24.01.2022 11:10 Ответить
В Раде https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC совмещена рисованная мультипликация и игра живых актёров . Анимационные персонажи (именуемые «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0 мультяшками », https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. toons) столь же реальны, сколь и люди.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BA%D1%82%D0%BE https://ru.wikipedia.org/wiki/кто подставил кролика Роджера
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24.01.2022 14:22 Ответить
завтра откроют бордель ?
хотя, бордель уже есть - в зале заседаний
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26.01.2022 11:24 Ответить
выделите бородатому аналу этаж
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26.01.2022 12:15 Ответить
порошенкові окремоЇ будки чого не поставили?
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24.01.2022 11:11 Ответить
Вистачить вже нам "будки" зеленського... Бо скоро його "будка " , зі скумбрією по 8 гривень, вже в камеру не влізе....
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24.01.2022 11:14 Ответить
Ту будку віддали для песика під назвою "валерій_андрійович". Чуєте, як він погавкує?
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24.01.2022 11:15 Ответить
о,загавкали, сьогодні побігайте ввечері під,,Царським селом,,,може там будуть свіжі кісточки,то ж поласуєте,вам явно кинуть!!!
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24.01.2022 11:46 Ответить
сегодня ты Валера дежурным дурачком на сайте работаешь?
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26.01.2022 10:54 Ответить
Сегодня очередь Валеры быть оплеванным
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26.01.2022 11:24 Ответить
Для тебе поставили.
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24.01.2022 11:17 Ответить
гнида, тянешь за предателей?
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26.01.2022 11:21 Ответить
Новий сезон "слуг" знімати будуть. Це так, щоб далеко не ходити
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24.01.2022 11:13 Ответить
Говорить телеканал Зрада. Брехня з місця подій.
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24.01.2022 11:13 Ответить
👍
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26.01.2022 10:52 Ответить
Зніматиму кацапське порно Зечлена?
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24.01.2022 11:15 Ответить
"Брехінг" це звичайно - набагато дієвіше ніж дивізіон "НЕптуна" Він захистить Україну набагато якісніше! Ви що - не бачите? "Блазенська команда" розпорошує гроші щоб не було чого витрачать на оборону! Невже не видно?!!!
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24.01.2022 11:24 Ответить
тв "зрада" знiмає серiал "скоти"...
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24.01.2022 11:25 Ответить
За наши деньги весь каприз. Не знают наверное на что деньги тратить с бюджета.
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24.01.2022 11:30 Ответить
Виселицу лучше бы установить.
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24.01.2022 11:31 Ответить
А, что сегодня за "праздник" такой в ВР, что вокруг, столько метярни с тихарями и нацгвардии навезли? Даже в день возвращения Пороха меньше было.
Кстати, кто в курсе, Ленка Скумбрия с Сейшел вернулась или там осталась что бы из Украины не эвакуироваться?
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24.01.2022 11:31 Ответить
Там нижче тема є. ФОПи знову протестують
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26.01.2022 11:03 Ответить
ПОРОШЕНКО ЗАБЛОКИРОВАЛИ ВИЗИТ НА ЗАСЕДАНИЕ НАТО -

ОП ЗАМЕНИЛ ЕГО ДЕПУТАТОМ "ОПЗЖ"

Пятый глава Украины напомнил, что не только получил приглашение в штаб-квартиру Альянса, но и решением Верховной Рады должен был представлять "ЕС" в Парламентской Ассамблее НАТО.
Кроме этого, глава делегации уже включил экс-президента в состав группы, куплены билеты в Брюссель и обратно.

Более того, решение суда не препятствует поездкам Порошенко за границу при соблюдении определенных формальностей.

"Лично Зеленский дал указание заблокировать выезд из Украины", - возмутился Петр Порошенко.
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24.01.2022 11:38 Ответить
Вовка Криворізький замість ракет "Нептун" створює за державні кошти свої пропагандканали, щоб піднімати рейтинги. Що разом з ними будуте відбивати російські ракети?
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24.01.2022 11:41 Ответить
Клоун карлик по пути кгбиста карлика путлера идет......
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24.01.2022 11:50 Ответить
Після фрази "політичні токшоу" можна зразу зрозуміти призначення - рятувати скумбрію по 8 за гроші з кишень платників податків.
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24.01.2022 11:43 Ответить
В нашій державі одне тільки ШОУ...більше нічого не цікавить людей...Але є вихід простий і дуже дієвий!!! Дорогі громадяни, просто ігноруйте ці всякі продажні шкури і все..Немає попиту ,не буде і пропозиції....Країні потрібні ваш холодний розум і ваші серця, тільки владі потрібне покірне стадо...
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24.01.2022 11:44 Ответить
40 сотрудников канала -помойки и 20 миллионов долларов в год!!!
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24.01.2022 11:49 Ответить
І не просто співробітники, а журнашлюхи мервячука та відверто прокацапські журнашюлхи.
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26.01.2022 10:54 Ответить
А где комната режиссёра Коломойского?
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24.01.2022 11:53 Ответить
А для детей будут теле передачи перед сном?
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24.01.2022 11:55 Ответить
Які скажені бюджетні гроші витрачаются на цих лизожопих утирків з телеканалу "Рада"... Під ВР зараз проходить багатотисячна акція протесту проти примусової вакцинації, неконституційного карантину і прийняття злочинного законопроекту №4142. І що, ці свині з каналу "Рада" хоч якось зацікавились цією акцією, - аж ніяк. Їх місце не в ВР, а в біля вигрібної ями громадського туалету.
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24.01.2022 11:57 Ответить
Це вже повний пердімонокль.... А де кінозал з непреривним фільмом Слуги народу?
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24.01.2022 12:26 Ответить
На режимный объект будут ходить на телешоу вечерами?
Пускай зеленский у себя дома студию откроет и прямой эфир выставляет 24/7
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24.01.2022 14:07 Ответить
нуихорошо.
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25.01.2022 00:00 Ответить
А де сало?!
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26.01.2022 10:49 Ответить
сало салом, а де скумбрія по 8 гривень за кіло?
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26.01.2022 10:51 Ответить
Мордатые должны хорошо питаться ....
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26.01.2022 10:50 Ответить
Шашлики замість закупівлі зброї.
500 грн за бустер замість фінансування Армії.
*************** Фопів замість реформ.
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26.01.2022 10:51 Ответить
Снікерс, баунті і московська ковбаска...
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26.01.2022 10:51 Ответить
А дансинг коли буде?
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26.01.2022 10:51 Ответить
Чомусь не здивований, що цукерок "Рошен" там немає...
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26.01.2022 10:52 Ответить
Это соседка Зеленских открыла
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26.01.2022 10:53 Ответить
Мивина по чём?
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26.01.2022 10:54 Ответить
нормально все, то зелупа дав добро, це буфет троюрідної сестри дядька його коханця, потрібно ж людям дати "прибарахлитись" бо і місця у владі вже закінчились та й пи.дець вже блиЗеньо!
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26.01.2022 10:54 Ответить
шашличьок і "фсьо харашо"
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26.01.2022 10:56 Ответить
Чето скумбрии по 8 грн не нашел, ничего интересного)
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26.01.2022 10:58 Ответить
МАФ у Верховній Раді 0_0🤯🤥🤡🤢
це вже занадто, як на мене
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26.01.2022 10:59 Ответить
Як цікаво тепер звучить слово "буфет" - фудкорт, о как!
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26.01.2022 11:15 Ответить
А у сесійній залі - "95 квартал"?!
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26.01.2022 11:16 Ответить
Е-ее, а де печена скумбрія по 8 за кіло?
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26.01.2022 11:21 Ответить
А скумбрия где по 8?
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26.01.2022 11:24 Ответить
Ну всё! Осталось посередине поставить пилон и пригласить знакомых этого урода, у которого подружки анал-табу и можно вообще домой не ходить. Все, что наужно для слуг урода в одном здании.
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26.01.2022 11:29 Ответить
Шоу повинно продовжуватись...
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26.01.2022 11:29 Ответить
Ошиблись в слове "Зрада",первую букву упустили
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26.01.2022 11:32 Ответить
ох и "новость".....
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26.01.2022 11:33 Ответить
а могли и каток залить
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26.01.2022 11:35 Ответить
Ще для "Хламідії" поставити пару-трійку прибамбасів і пілон для безУглої і "повний фарш" чи треш....
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26.01.2022 11:40 Ответить
Клоуны угашенные, а гиде будка с шаурмой ?
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26.01.2022 11:43 Ответить
😯Дестабілізація ситуації в Харкові: СБУ спіймала диверсантів, які готували напади

✅Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала диверсійну групу, що діяла під керівництвом російських спецслужб у Харкові та Житомирі. Під час обшуків було виявлено вибуховий пристрій, стрілецьку зброю, **********, технічні засоби радіозаглушення та засоби радіозв'язку.📻

😠Диверсійну групу організували два місцевих жителі, один з яких громадянин Росії.

👉Членів банди організатори набирали під прикриттям роботи в охоронній фірмі, а також використовували свої зв'язки в середовищі криміналітету. Зараз встановлюються всі учасники бандитського формування.
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26.01.2022 11:43 Ответить
а закінчать в будці в собачому розпліднику.
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26.01.2022 11:46 Ответить
А касовий апарат чи ПОС-термінал з РРО в тому буфеті встановлено?
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26.01.2022 11:49 Ответить
Там контрабанда
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26.01.2022 12:00 Ответить
Раду нужно распустить в годы войны, а Депутатов с прислугой нужно отправить на восточный фронт
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26.01.2022 11:58 Ответить
Пааатужно!
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26.01.2022 12:27 Ответить
то есть на вот этот кусок стекла который называется "телеканал рада" и 2 монитора был потрачено сколько там 800 лям?? поправьте если я не прав.
А на вот те 10 софитов зеленые потратили 48 654 800 грн. ох...ть
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26.01.2022 12:37 Ответить
На закупку биляшей тоже будут 8 значные цифры??
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26.01.2022 12:38 Ответить
О шо.... Самую "дорогую" столовую ВР уже закрыли? Или это кто то из бубочкиных открыл "маленький" семейный бизнес?
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26.01.2022 12:38 Ответить
А рояль уже купили? Зе на биз будет исполнять?
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26.01.2022 12:42 Ответить
***, що це за фудкорт? Пишіть нормальною мовою!
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27.01.2022 13:22 Ответить
 
 