На третьем этаже ВР, рядом со студией телеканала "Рада", появился фудкорт. ФОТОрепортаж

На третьем этаже Верховной Рады установили студию телеканала "Рада". Кроме того, там появилась зона, где продают напитки и еду.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Эта зона работает со вчерашнего дня. Здесь можно купить чай, кофе, крем-суп, кашу быстрого приготовления, бутерброды, шоколадки и конфеты.







На фото можно ознакомиться с ценами и ассортиментом. Чай и кофе стоят около 20 грн., столько же стоит бутерброд с колбасой, пирожки можно приобрести за 15 грн, а вот за сосиску в тесте придется заплатить 25 грн.





Ранее сообщалось, что на третьем этаже Верховной Рады была установлена студия телеканала "Рада". Здесь будут проходить брифинги руководства ВР и народных депутатов, а вечером будут проводить политические ток-шоу.













В понедельник во время согласительного совета на третьем этаже работают парламентские журналисты. Столы, за которыми они сидели, убрали, выделив им небольшое место в углу.

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