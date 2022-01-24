В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 4 человека.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и совершил столкновение с находившимся на обочине грузовиком "Mercedes-Benz"" , – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственное управление полиции. После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему "светит" до 8 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж








