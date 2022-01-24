РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9426 посетителей онлайн
Новости Фото
9 854 13

В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киевской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 4 человека.

Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и совершил столкновение с находившимся на обочине грузовиком "Mercedes-Benz"" , – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

В настоящее время на месте происшествия работает следственное управление полиции. После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор лесхоза, сбивший ребенка и оставивший его умирать на Прикарпатье, задержан. Ему "светит" до 8 лет тюрьмы, - ГБР. ФОТОрепортаж

В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция 01
В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция 02
В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция 03
В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция 04

ДТП (7733) Киевская область (4296) Нацполиция (16714)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
И для чего ты это написал? Очень юмарной или придурок?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:13 Ответить
+2
Обгонял по правой полосе.... или шёл на форсаже по взлётной...?..
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
+2
жаль в иномарке не сроботоли подушки..странно
показать весь комментарий
24.01.2022 11:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красиво парканувся...
показать весь комментарий
24.01.2022 11:15 Ответить
Обгонял по правой полосе.... или шёл на форсаже по взлётной...?..
показать весь комментарий
24.01.2022 11:21 Ответить
жаль в иномарке не сроботоли подушки..странно
показать весь комментарий
24.01.2022 11:23 Ответить
И чем бы это им помогло?
Даеву - иномарка. хехехе
показать весь комментарий
24.01.2022 11:26 Ответить
Ремни и автофиксация тоже не помогли...
показать весь комментарий
24.01.2022 17:17 Ответить
шашечник.
показать весь комментарий
24.01.2022 11:33 Ответить
а они были вакцинированы? может нет и поэтому умерли?
показать весь комментарий
24.01.2022 11:54 Ответить
И для чего ты это написал? Очень юмарной или придурок?
показать весь комментарий
24.01.2022 12:13 Ответить
Показує свій рівень інтелекту.
показать весь комментарий
24.01.2022 12:57 Ответить
Интеллекта там ноль
показать весь комментарий
25.01.2022 13:58 Ответить
водителя нельзя отвлекать, особенно если он долб..б
показать весь комментарий
24.01.2022 12:56 Ответить
Загинули четверо. Який жах!
показать весь комментарий
24.01.2022 13:19 Ответить
Этож какая скорость была у ланоса,шо на прицепе грузовика заднюю ось вырвало.
показать весь комментарий
25.01.2022 18:08 Ответить
 
 