В результате столкновения грузовика и легковушки в Киевской области погибли 4 человека, - полиция. ФОТОрепортаж
В Киевской области водитель легковушки столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли 4 человека.
Об этом в Facebook сообщает полиция Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и совершил столкновение с находившимся на обочине грузовиком "Mercedes-Benz"" , – говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.
В настоящее время на месте происшествия работает следственное управление полиции. После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Даеву - иномарка. хехехе