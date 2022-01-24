РУС
5 712 13

Обустроили незаконную парковку на территории медучреждения и получали "доход": разоблачены должностные лица на столичной Оболони. ФОТО

Чиновники столичного медучреждения организовали незаконную парковку для авто, не имеющих отношения к больнице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Правоохранители установили, что на территории коммунального некоммерческого предприятия на улице Юрия Кондратюка незаконно используется территория предприятия под парковку. В рамках проведения досудебного расследования следственным отделом Оболонского управления полиции был проведен санкционированный осмотр медучреждения.

Установлено, что с целью получения неправомерной выгоды за размещение транспортных средств, не имеющих отношения к больнице, правонарушители самовольно установили шлагбаум, обустроили площадь под площадку с парковочными местами и получали неконтролируемый государством доход.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия.

Обустроили незаконную парковку на территории медучреждения и получали доход: разоблачены должностные лица на столичной Оболони 01
Обустроили незаконную парковку на территории медучреждения и получали доход: разоблачены должностные лица на столичной Оболони 02

Топ комментарии
+3
ужасное и изощрённое преступление,как раз для цензора
24.01.2022 11:59 Ответить
+1
Обычная практика..
24.01.2022 11:58 Ответить
+1
Ще й видно погано знали табличку ділення.
24.01.2022 12:01 Ответить
Хм...
Начался "месячник по борьбе с незаконными парковками"?
Владельцам МАФов и самостроев можно не на долго расслабиться?
24.01.2022 12:02 Ответить
Еще никто не крышевал?
24.01.2022 12:17 Ответить
Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.

Киев уже оккупирован эрэфией???
24.01.2022 12:26 Ответить
очень смешно. Долларов США, тупое существо.
24.01.2022 12:40 Ответить
Баран, статью прочитай!
24.01.2022 12:57 Ответить
Санкция за эту статью предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей.
24.01.2022 12:49 Ответить
Дивно,
а в українському варіанті - "...зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. .."
24.01.2022 13:21 Ответить
Так что держись москаль, санкций тебе неизбежать.
24.01.2022 12:52 Ответить
как это не имеет видношення??? Если кто приехал хз откуда на несколько днй то стоять нельзя под охраной??
24.01.2022 13:53 Ответить
 
 