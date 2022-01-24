Обустроили незаконную парковку на территории медучреждения и получали "доход": разоблачены должностные лица на столичной Оболони. ФОТО
Чиновники столичного медучреждения организовали незаконную парковку для авто, не имеющих отношения к больнице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Правоохранители установили, что на территории коммунального некоммерческого предприятия на улице Юрия Кондратюка незаконно используется территория предприятия под парковку. В рамках проведения досудебного расследования следственным отделом Оболонского управления полиции был проведен санкционированный осмотр медучреждения.
Установлено, что с целью получения неправомерной выгоды за размещение транспортных средств, не имеющих отношения к больнице, правонарушители самовольно установили шлагбаум, обустроили площадь под площадку с парковочными местами и получали неконтролируемый государством доход.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.
Санкция статьи предусматривает арест сроком до шести месяцев либо ограничением свободы сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
В рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия.
