Бывший российский наемник, бежавший из ОРДЛО за украинской пенсией, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

"Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с предводителями, которые обложили "данью" своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины", - сообщают в СБУ.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.