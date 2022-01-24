РУС
Бывший российский наемник, бежавший из ОРДЛО за украинской пенсией, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

"Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с предводителями, которые обложили "данью" своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины", - сообщают в СБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Задержанной 59-летней участнице зенитно-ракетной группировки российских наемников, ехавшей за украинской пенсией, сообщено о подозрении, - СБУ

Бывший российский наемник, бежавший из ОРДЛО за украинской пенсией, задержан на Луганщине, - СБУ 01

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Топ комментарии
+21
Ще можуть і заборгованість по пенсії виплатити.
24.01.2022 12:21 Ответить
+18
24.01.2022 12:28 Ответить
+16
Проси на колінах пенсію у терористів яких ти звав і палко підтримував
24.01.2022 12:18 Ответить
отпустят и к гадалке не ходи
24.01.2022 12:17 Ответить
Ще можуть і заборгованість по пенсії виплатити.
24.01.2022 12:21 Ответить
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 12 237 654 988 гривен.

Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен

Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.

По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ...
24.01.2022 12:27 Ответить
Ці тварюки ні за що не платять,а потім розповідають нам,що у нас у лугандонії низькі тарифи!
24.01.2022 13:20 Ответить
Я ненавиджу українську владу за утримання, потакання і заохочення ворогів! Якщо я в Києві не заплачу комірне мені за місяць відріжуть всі види постачання - газ, воду, електрику і заблокують якоюсь затичкою каналізацію! Всі жидоахметівські "енерго та водо" "... Підкрадуться як кішечка, виждуть нещасливий у тебе час та й запустять пазурі в печінки. І не благай - не вимолять ні діти ні жінка..." І в той же час ворогам прощають всі борги ось уже 8 років... Я б теж хотів не платити 8 років і нажитися приблизно на 400 000 гривень... Впевнений що розслідування виявить відкати вищому керівництву держави від Пєті до Зєлі за "безкоштовне постачання" за рахунок бюджету України... За 17 мільярдів можна було побудувати житло переселенцям. Ні... Нехай рабами назад повертаються або живуть в картонних коробках, підвалах, арендують і голодають на користь сепаратистів... При владі *****...
24.01.2022 13:44 Ответить
Крым не заплатил за воду за 13г! И 2 квартала14г. Хотя тариф там почти самый низкий был от среднего по стране. И никто за 9 лет не составил отчёт по долгам на госуровне. А ведь бюджет пополняли мы здесь все! Весело жили халявщики. А как смеялись---догадались с кого???
13.05.2022 16:54 Ответить
Проси на колінах пенсію у терористів яких ти звав і палко підтримував
24.01.2022 12:18 Ответить
пишуть людка яникова, - всьо...
24.01.2022 12:19 Ответить
так, пройшли такі чутки
24.01.2022 12:31 Ответить
батя я стараюсь - всe?
24.01.2022 13:32 Ответить
У Хряка-молодуха,а Людка "наколотая апельсинша"-давно выброшена им.
24.01.2022 14:05 Ответить
Абстрактна діяльність баканівської СБУ.
24.01.2022 12:19 Ответить
Викиньте його на смітник, на шо він тут потрібен.
24.01.2022 12:21 Ответить
І ніхто не стріляв! Всі копали та спостерігали і чергували на блок постах.
А в лугандонців все навпаки. Всі шпигуни та диверсанти. Може запозичити в них деякі методи дізнання?
24.01.2022 12:21 Ответить
Дайте йому хероя україни
24.01.2022 12:21 Ответить
Пришел по скумбрию по 8, а лизнул тунца , дайте ему пи з ды, просто так не зря ж ходил ..
24.01.2022 12:21 Ответить
Боже! Яким треба бути недоумком, конкретніше москаликом, щоб звертатись де Держави проти якої воював! за допомогою!!!!!!
24.01.2022 12:21 Ответить
І це вже не перший випадок. Схоже, що в тих областях могла звити кубло "пенсійна мафія", якщо і не вище, під чиїмсь "особистим контролем".
24.01.2022 12:26 Ответить
Не могла, а звила з перших днів, там если ковирнуть лярди в прірву уходять.
24.01.2022 12:31 Ответить
В тому і причина, що не зацікавлені "ковиряти", це ж не поставки вугілля в 2014-2015 роках.
24.01.2022 12:41 Ответить
А вони це розглядають як частину війни - відбір коштів у лохів.
24.01.2022 13:23 Ответить
Этому чмошнику пофиг все ваши стенания, он тупо нашарика пытался воспользоваться лазейкой обогатиться за наш счет.
24.01.2022 12:22 Ответить
Ехал украинцев кормить,а его поймали.
24.01.2022 12:23 Ответить
Та не , эти узкопленочные без пенбделя жить спокойно не могут.
24.01.2022 12:25 Ответить
оформите ему лет 15
24.01.2022 12:24 Ответить
Щасс оформлять! Йому ще пенсію та статус УБД дадуть, і компенсацію за вимушений прогул за ці всі роки.
24.01.2022 12:26 Ответить
не дадут. кто он такой. страхового стажа нет и до свидания.
24.01.2022 12:41 Ответить
"він там же наша люди". А оскільки в Україні міністр реінтеграції "міністерство яке необхідно реінтегрувати, разом з усіма хто там отримував зряплатню, в колективне господарство під назвою "реінтегровані"" , діє не в інтересах України, то страховий стаж йому зарахують за той період, за який перебував в складі бандформувань. Причому зарахують рік за два.
24.01.2022 13:23 Ответить
кацапстан уже все? бабла не дает? только за мелкие, и не очень, криминальные услуги?
24.01.2022 12:24 Ответить
такой молодой копатель, а уже пенсию - давай? 35 лет окопы копал для оккупантов - дайте денеХ, Хунта!
24.01.2022 12:24 Ответить
Навіщо ім писки цензурять?
24.01.2022 12:25 Ответить
кармілєц повернувся!
24.01.2022 12:25 Ответить
24.01.2022 12:28 Ответить
Я это фото всегда вспоминаю, когда путешествую по Европе. Европейцы раскормили морды, настроили особняки за счёт бедных луганчан. Но теперь то гордые луганчане никого не кормят, наконец то зажили ,,кормильцы".
24.01.2022 12:49 Ответить
зелена русня при владі відпустить
24.01.2022 12:28 Ответить
Когда уже россиян ловить будете?
24.01.2022 12:28 Ответить
русня по пенсії в Україну не їздить, генію
24.01.2022 12:32 Ответить
Кацапы бз.ять в открытую ходить за пенсией, тока ряжеными любят(зелеными человечками). Дык, те мирно себе по посадкам и полям украинский гумус улучшают.
24.01.2022 12:34 Ответить
І таких тисячі , ненавидить Украіну , а отримує украінську пенсію і це при тому що ворог погрожує війною.
24.01.2022 12:29 Ответить
24.01.2022 12:31 Ответить
И шо, атэта "гордый кармилец" Украины и любитель руССкава мира не брезгует пенсией от "баньдеравскай хунты"?
24.01.2022 12:35 Ответить
Чому вони це сміття не застрелили?!
24.01.2022 12:36 Ответить
Вот я - в а.уе... Вот шо жадность животврящая делает с лугандонцами - червоточит, изнутри жабой ест.
24.01.2022 12:39 Ответить
СБУшникам наручники не выдают? Или оно честное слово дало, что не убежит?
24.01.2022 12:45 Ответить
Яркий представитель "наших людей" на Донбассе.
Ни чести, ни достоинства, ни ума.
Помнится в ОПУ предполагали, что выборы в ОРДЛО возможны в октябре, ноябре 2021 года....
Какая нахер реинтеграция, какие выборы?
24.01.2022 12:45 Ответить
и вот прям так сразу и - к стенке (на фото)!? Как говорил один старый совковый полит-обОРзеватель: суровенько... но... справедливо...
24.01.2022 12:48 Ответить
Поражаюсь борзости этих людей из лугандона! Пенсию ему? Ещё ж **** будет кричать что он мол «30 лет в шахте на укропов горбатился». Нет, извините меня выходцы из бамбаса, ноя всегда остаюсь при своём мнении только стена и ров с крокодилами!
24.01.2022 12:56 Ответить
Ущемите ему его русский язык.
24.01.2022 12:57 Ответить
он его, этот изыг, сам себе уже ущемил - себе в жо ппу засунул ..
24.01.2022 14:43 Ответить
Треба було йому сквозні дзюрки в колінах просвердлити , свердлом на 12 , та й відпустити назад . Нехай собі йде геть .
24.01.2022 14:06 Ответить
Прикопать в ближайшем лесочке.
24.01.2022 16:10 Ответить
 
 