Бывший российский наемник, бежавший из ОРДЛО за украинской пенсией, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.
По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 присоединился к рядам боевиков. Там он занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.
"Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с предводителями, которые обложили "данью" своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины", - сообщают в СБУ.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Задолженность ОРДЛО за газ и услуги газотранспортировки на 01.01.2021 г. составила 3 189 340 000 гривен
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.01.2021 г. составила 1 507 211 000 гривен.
По состоянию на 01.01.2021г. 178 490 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ...
А в лугандонців все навпаки. Всі шпигуни та диверсанти. Може запозичити в них деякі методи дізнання?
Ни чести, ни достоинства, ни ума.
Помнится в ОПУ предполагали, что выборы в ОРДЛО возможны в октябре, ноябре 2021 года....
Какая нахер реинтеграция, какие выборы?