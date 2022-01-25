На этой неделе "фантомы" начнут следить за порядком на дорогах Украины, – Монастырский. ИНФОГРАФИКА
Уже на этой неделе полицейские автомобили "фантомы" начнут следить за порядком на дорогах Украины.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
По словам главы МВД, новые полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.
"Автомобиль "фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию - и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", - сообщил глава МВД.
Также Монастырский отметил, что автомобили "фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.
Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.
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З радарами швидкості всередині
Вважаю, що це, вартує участі у гімно шоу "Розсміши препізедента-коника": Автомобілі-фантоми із превентивними намірами та фантомні Аваківці із бажанням наживи. Хто ж кого, питання риторичне.
Також Монастирський зазначив, що автомобілі "фантоми" фіксуватимуть порушення швидкісного режиму транспортними засобами в обох напрямках дорожнього руху: як у попутному напрямку, так і у зворотному.
Превенция по нашему.
Вот в этом и есть главная цель этих т.н. "фантомов" - очередная баблокосилка. Камер авт.фиксации показалось мало, теперь придумали "фантомы". И опять "за превышение".
Хотя уже и детям понятно, что % ДТП по причине превышения скорости наименьший. Никакого отношения к "порядку на дорогах" или "предотвращению ДТП" эти "фантомы" не имеют!
А фантом сам буде визначати МЕЖІ швидкісного обмеження?!
Нынешные барыги у власти изобретают все новые способы отъема денег у населения.