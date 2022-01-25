На этой неделе "фантомы" начнут следить за порядком на дорогах Украины, – Монастырский. ИНФОГРАФИКА

Уже на этой неделе полицейские автомобили "фантомы" начнут следить за порядком на дорогах Украины.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телеканала "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

По словам главы МВД, новые полицейские автомобили "фантомы" имеют, прежде всего, превентивную функцию. Их задача — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге.

"Автомобиль "фантом" без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию - и нарушитель будет получать штраф за превышение скорости", - сообщил глава МВД.

Также Монастырский отметил, что автомобили "фантомы" будут фиксировать нарушение скоростного режима транспортными средствами по обоим направлениям дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.

Ожидается, что присутствие таких автопатрулей на наших автодорогах будет способствовать украинцам в соблюдении Правил дорожного движения и улучшит ситуацию на дорогах.