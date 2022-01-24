Полицейский в Харьковской области требовал у подростка несуществующий долг в сумме $500, - прокуратура. ФОТО
В Купянске Харьковской области задержан полицейский батальона конвойной службы по подозрению в вымогательстве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.
"По данным следствия, в Купянске один из полицейских батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области в течение 2021 года требовал у 16-летнего парня несуществующий долг в сумме 500 долларов. Из-за опасений 16-летний потерпевший обратился к правоохранителям", - говорится в сообщении.
24 января во время передачи необходимой суммы полицейский был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решают вопрос сообщения ему о подозрении.
Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение – работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – Харьковская облпрокуратура.
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Кончена мусарня!
разрешили ж подрабатывать... ну воооот! подрабатывал рекетирчиком...
Основний службовий обов'язок поліціянта конвойної служби - конвоювати заарештованих: до суду, слідчого управління, прокуратури, під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів та судово-психіатричних експертиз
А вопрос можно? Где 16-ти летний подросток пересекается с купянским конвоем?
не виключаю...
ой не верю что мент просто так взял и придумал "долг"