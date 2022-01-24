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Полицейский в Харьковской области требовал у подростка несуществующий долг в сумме $500, - прокуратура. ФОТО

В Купянске Харьковской области задержан полицейский батальона конвойной службы по подозрению в вымогательстве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

"По данным следствия, в Купянске один из полицейских батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области в течение 2021 года требовал у 16-летнего парня несуществующий долг в сумме 500 долларов. Из-за опасений 16-летний потерпевший обратился к правоохранителям", - говорится в сообщении.

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24 января во время передачи необходимой суммы полицейский был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Решают вопрос сообщения ему о подозрении.

Полицейский в Харьковской области требовал у подростка несуществующий долг в сумме $500, - прокуратура 01
Полицейский в Харьковской области требовал у подростка несуществующий долг в сумме $500, - прокуратура 02

Досудебное расследование осуществляют следователи Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение – работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, процессуальное руководство – Харьковская облпрокуратура.

прокуратура (5027) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+8
ЧЕРГОВИЙ МАЙБУТНІЙ КАНДИДАТ У МІНІСТРИ МВС...
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24.01.2022 16:36
+6
не...ну им же зарплату только с января повысят... шо тут не понятного?
разрешили ж подрабатывать... ну воооот! подрабатывал рекетирчиком...
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24.01.2022 16:56
+4
А шо? Збільшують собі зарплату, як можуть.
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24.01.2022 16:38
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ЧЕРГОВИЙ МАЙБУТНІЙ КАНДИДАТ У МІНІСТРИ МВС...
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24.01.2022 16:36 Ответить
Ростуть зі шкільних туалетів.Яка великаа дінаміка. Чом,би,ненабирати лягавню прямо з Зони. Чим більший термін,тим вище звання , оплата
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24.01.2022 16:50 Ответить
Цікаво, що у авакова теж саме ім'я, як у дохлого моторили, Арсен. Може це спецільне імя для відморозків.
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24.01.2022 18:05 Ответить
А шо? Збільшують собі зарплату, як можуть.
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24.01.2022 16:38 Ответить
Школота пепекочувала в лягавку!
Кончена мусарня!
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24.01.2022 16:47 Ответить
И это лишь 1 случай получивший огласку, а сколько случаев когда такие негодяи все же получают от жертв свое?
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24.01.2022 16:48 Ответить
не...ну им же зарплату только с января повысят... шо тут не понятного?
разрешили ж подрабатывать... ну воооот! подрабатывал рекетирчиком...
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24.01.2022 16:56 Ответить
задержан полицейский батальона конвойной службы по подозрению в вымогательстве, совершенном с использованием своего служебного положения Источник:
Основний службовий обов'язок поліціянта конвойної служби - конвоювати заарештованих: до суду, слідчого управління, прокуратури, під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів та судово-психіатричних експертиз

А вопрос можно? Где 16-ти летний подросток пересекается с купянским конвоем?
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24.01.2022 17:19 Ответить
а може просрав наркоту яку йому дали на реалізацію.
не виключаю...
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24.01.2022 17:25 Ответить
Понабирали по объявлению.
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24.01.2022 17:26 Ответить
нормальный такой себе полицай, к успеху шел, не подфартило, не свезло.
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24.01.2022 17:34 Ответить
А долг за что интересно? закладки раскладывал и был пойман? И пожаловался крыше
ой не верю что мент просто так взял и придумал "долг"
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24.01.2022 17:42 Ответить
 
 