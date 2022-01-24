Украина и Канада начали совместные учения по подготовке боевых медиков. ФОТОрепортаж
В понедельник, 24 января, в Национальной гвардии Украины начался Курс тактической помощи раненым в боевых условиях (Tactical Combat Casualty Care), который продлится три недели. Будет проходить он под руководством канадских инструкторов операции "UNIFIER".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Проводят курс четыре инструктора операции "UNIFIER" и два инструктора от Нацгвардии. На первой неделе гвардейцы отработают все теоретические вопросы и повторят основы предоставления медицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям. Они будут усваивать информацию для дальнейшей инструкторской деятельности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что гвардейцев будут учить оказывать помощь раненым в боевых условиях без медиков, а именно - осматривать тело, распознавать симптомы и спасать человека до приезда медика.
"По прохождении курса военные будут знать, как правильно останавливать сильные кровотечения, прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок, распознавать и бороться с признаками пневмоторакса, вести тактический уход в боевых условиях и обеспечивать безопасную эвакуацию", - говорится в сообщении.
Один из канадских инструкторов рассказал, что этот курс предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков. По его словам, учения построены на принципах, которые используются в Канаде, а также на опыте США, Новой Зеландии и Австралии.
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чи може досі не розмитнили?
Выстрел из Джавелина по непонятной конструкции с мутными фоточками - не в счет. Это позорище даже обсуждать стыдно.
Поставки были осуществлены в течение этой недели. "Бойцы полка рейнджеров - части недавно сформированной Армейской бригады специальных операций - вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также отправили в Украину около 2000 противотанковых ракетных установок", - говорится в сообщении.
По информации издания, около 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Великобритании прибыли в Украину для подготовки украинских военнослужащих.
В частности, они будут учить военных ВСУ как пользоваться противотанковым оружием, которое, в частности, Британия направила Украине.
а ти знаєш, що в тергромадах відстань складає 50- 80 км?
а може є місцеві змі, інтернет?
а може в населених пунктах є дільничні, чи голови рад?
досвід фінів ніхто не вивчав випадково?
чи ти вважаєш себе, нас, далекими до фінських норм?
В головному, повертається початкова та базова військові підготовки. За них відповідатимуть МОН, МОУ та іншими зацікавленими органами виконавчої влади. При тому, що вводиться дисципліна "Захист України" в навчальних закладах. Зброєю, ************ та іншим забезпечує МОУ, а транспортом та утриманням місцеві органи влади.
Іще, треба розуміти що, в старому законі тільки на мобілізацію відводився місяць, і майже нічого не було зроблено до цього року. А ви хочете аби вас за три тижні вже під руки посадили до лімузину і відвезли на навчання. Тут шукають викладачів з досвідом і без бздиків для університетів, коледжів та шкіл. Мало того, що потрібно найти офіцери чи хочаб сержанта з досвідом, він має мати педагогічні навички.
вот именно так надо готовиться... так надо помогать... вот это то, что должно делать государство, на фоне обострения - готовить медиков, парамедиков, добровольцев и всех желающих, готовить базы и мед базы, оружейные склады, склады ГСМ... уже молчу про прод.склады и прочее...
одного разрешения на стрельбу охотничьим оружием мало... а патроны??? кто должен ими обеспечить... или опять за свой счет... (классно устроились! ибо он не по 3 копейки)
а тоді прихватять за.... і спитають нащо я скуповую патрони...а раптом я терорист чи кіллер ...)))
і шо я з ними тоді буду робити, якщо Бог милує ???
Хоча, в деяких країнах практикують вільну роздачу зброї з наближенням ворога. Просто в населений пункт заїзджає фура і відкриває борти- бери зброю та набої скільки здатен понести. Правда, тоді люди фактично не мають підготовки і мають покладатися на фарт.
@CommanderDiedZe
Тільки в тирі найдорожчого спортклубу Києва повно дівчат, які вчаться стріляти і поводитися з вогнепальною зброєю.
Запис на 2 тижні вперед
Крім того, треба брати до уваги що оті всі висотні будиночки при падінні перекриють проїзд вулицями. І ні швидка, ні пожежники не матимуть змоги добратися до вас можливо декілька днів після крайнього обстрілу. Тому, розбір завалів, тушіння пожеж та надання медичної допомоги буде покладене на вас самих.
Хоча...
В принципі, ваша правда - це треба бути дійсно рузьгещелепним ватаном, щоб було НАСТІЛЬКИ піхій на українську версію сайту