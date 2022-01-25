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Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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+52 Валерий Козырь #402429
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Дожилися .. .
Отакий ще один потенційний головнокомандувач...
Я все життя надіявся на молодь , і мріяв про те що молодь у владі , дасть Україні якийсь позитивний поштовх . Але тепер визнаю , я гірко помилявся . .
Те що витворяють ці - маладиє ліца , те що говорять молоді політики , це знущання над здоровим глуздом . Жах .!!!
А Притула гарно починав у Камеді Клаб Юкрейн.
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?
Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?