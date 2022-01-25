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Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

"На шашлыки"...

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мечты о возрождении

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Пророчество

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Мудрая сказка

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"С причала рыбачил Апостол Андрей ..."

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Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Снова не по сценарию...

Шашлык для русской армии, мечты о возрождении, пророчество для РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

...путаются в ногах со своими теориями заговоров

Больше фотошопов смотрите тут

Автор: 

агрессия (1705) Зеленский Владимир (20742) политика (7065) путин владимир (31510) россия (96038) фотожаба (14485)


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Топ комментарии
+52
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, **** такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?

Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?
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25.01.2022 11:47
+26
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25.01.2022 11:36
+25
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25.01.2022 11:33
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25.01.2022 11:33 Ответить
То зебілам може й зброя не потрібна .. !? А кляте НАТО її силоміць нам нав'язує .
Дожилися .. .
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25.01.2022 11:56 Ответить
Як сказав Притула- зеленський правильно робить, що витрачає гроші на інше. Армію нехай захід озброює.
Отакий ще один потенційний головнокомандувач...
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25.01.2022 11:57 Ответить
Притула теж - із клоунів . Тому й не дивно що він це ляпнув . .
Я все життя надіявся на молодь , і мріяв про те що молодь у владі , дасть Україні якийсь позитивний поштовх . Але тепер визнаю , я гірко помилявся . .
Те що витворяють ці - маладиє ліца , те що говорять молоді політики , це знущання над здоровим глуздом . Жах .!!!
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25.01.2022 12:08 Ответить
яка молодь? тупа й безпринципна? рокова помилка ставити на молодь... нам потрібні перевірені люди...
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25.01.2022 12:19 Ответить
Це треш у кубі коли молодь України яка не жила у радянському союзі виховали совкодрочерами.
А Притула гарно починав у Камеді Клаб Юкрейн.
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28.01.2022 21:51 Ответить
а що то таке притула, щоб його цитувати?
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28.01.2022 22:43 Ответить
Боится похудеть жирная падлюка
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25.01.2022 11:57 Ответить
Він, виявляється, також з квнівської братії.
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25.01.2022 11:59 Ответить
армия потребуе колывана. нужно на передке вырить танковый окоп и перекатить с Печерских холмов в него этого хряка - пусть дави психологически орок
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27.01.2022 12:43 Ответить
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25.01.2022 11:36 Ответить
Идет Иван-дурак по лесу. Захотел пить - видит озеро. Естественно, спустился. Видит, на пляжике у самой воды загорает Змей Горыныч. Лежит, **** такая, лошадиную ногу догрызает, дымом пыхкает...
- Ах, ёпть! - кричит Иван-дурак, выхватывает меч-кладенец и начинает рубить Змею головы.
А змей - что твоя Лернейская гидра: одну голову мечом долой - на её месте две выросло.
В общем, уже вечер, Иван-дурак замахался рубить, перед ним вместо трехглавого змея уже стоглавое чудище...
- Погоди, Иван... - гудит чудище. - Погоди! Ты зачем вообще к озеру пришёл?
- Водицы испить, - говорит Иван-дурак, утирая взмокший лоб.
- И что? - спрашивает чудище с нескрываемым интересом. - Я тебе пить не давал?

Это я к чему веду...
Я каждый день российских патриотов спрашиваю: чего вам, дуракам, не хватало? В каком месте вы на коленях стояли? Что вам так нестерпимо было находиться со всеми в нормальных отношениях? Кто вам, Иванам, пить мешал?
Нефть была по 100, мир-дружба-жвачка, никаких санкций, Олимпиада - о, спорт - ты мир!, крики "Тагииил!" и "Геленджииииик !" по всему миру, немцев каждое 9 мая побеждали на всех курортах, были рукопожаты, всякие конференции, саммиты, сотрудничество, совместные разработки и даже военные программы...
Вам было плохо?
Как мне написало одно удолбище:
"Да, плохо. Да, на коленях. Но свидомым мозгам этого не понять".
Свидомый на украинском - сознательный. Как я понимаю, сознательным людям таки не понять, как можно придумав себе врага и угрозы, начать войну, обратить против себя весь вменяемый мир, прое...ть собственное благополучие, обратить рост в стремительное падение, испортить себе репутацию, стать изгоями и подвергнуть свою страну риску войны и уничтожения и распада...
Ради чего? В чем великий замысел, Карл?
Кто вам, дуракам, пить мешал?
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25.01.2022 11:47 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/1/7/0/3/1703a5e51c84c2bb58833bc005f809d6/original.jpg
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25.01.2022 11:49 Ответить
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25.01.2022 20:20 Ответить
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25.01.2022 12:08 Ответить
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25.01.2022 12:17 Ответить
Кацап це судьба і смерть в бур янах десь у Сирії
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28.01.2022 21:52 Ответить
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25.01.2022 12:55 Ответить
С Мюллером просто шедеврально!
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25.01.2022 13:57 Ответить
КУМЕ А ЩО НЕ КАЖІТЬ, А ВСЕ Ж ВМІЮТЬ МОСКОВИТИ ВІДПОЧИВАТИ З ОГОНЬКОМ :
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26.01.2022 21:13 Ответить
 
 