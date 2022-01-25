Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко. ФОТО
Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти", - отмечает Кличко.
Далее он подробно останавливается на "истории" этого участка.
В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
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"будівництво житлового будинку для рабочіх СНБО"
житло має бути або приватне (яке ти купуєш) або соціальне - винаймаєш у даржави із скидкою
в чому кримінал Паровозника ?
у будівництві скверу замість смітника чи чергової висотки для корупційних персонажів
"В 2009 році вона ( ділянка ) була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.
У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер."
Джерело:
ну і жучара цей Паровозник якщо ніхто не второпає на чому він зістриг бабло
Кличко - чемпіон !
ЗЕ-ля - ідіот !!!
Дожились.....
таварищ, ЗЕ-льоні - ідіоти
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие СНБО лежат.
И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
они сейчас живут в палатках и бараках
вы против улучшения жилищных условий пролетариев СНБО