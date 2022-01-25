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Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко. ФОТО

Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти", - отмечает Кличко.

Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко 01

Далее он подробно останавливается на "истории" этого участка.

В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

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Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко 02

Автор: 

земля (1950) Киев (25659) Кличко Виталий (4650) СНБО (4440) Поворозник Николай (123) подозрение (501)


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Топ комментарии
+10
РНБО мае будівельний бізнес?!
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25.01.2022 11:31
+5
Гад такий. Привласнив і сквер облаштував.
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25.01.2022 11:39
+4
війна війною а заробляти потрібно, там зоолог і кремлівський курсант сидять на одній зарплаті
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25.01.2022 11:35
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РНБО мае будівельний бізнес?!
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25.01.2022 11:31 Ответить
Зебільні члени рнбо. Як бачимо до ни них, ця ділянка РНБО не цікавила.
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25.01.2022 11:37 Ответить
Вони мають три лопати і бетономішалку. 😏
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25.01.2022 12:19 Ответить
треба закінчувати цей совок:
"будівництво житлового будинку для рабочіх СНБО"

житло має бути або приватне (яке ти купуєш) або соціальне - винаймаєш у даржави із скидкою

в чому кримінал Паровозника ?
у будівництві скверу замість смітника чи чергової висотки для корупційних персонажів
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25.01.2022 12:54 Ответить
війна війною а заробляти потрібно, там зоолог і кремлівський курсант сидять на одній зарплаті
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25.01.2022 11:35 Ответить
Так и знал, что этот Паровозик мутный тип
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25.01.2022 11:35 Ответить
Гад такий. Привласнив і сквер облаштував.
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25.01.2022 11:39 Ответить
РНБО зєлєнскага-данілова не мутне?

"В 2009 році вона ( ділянка ) була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.
Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території. І облаштувало там сквер."

Джерело:
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25.01.2022 11:40 Ответить
якийсь страшенно мутний схематоз із сквером

ну і жучара цей Паровозник якщо ніхто не второпає на чому він зістриг бабло

Кличко - чемпіон !
ЗЕ-ля - ідіот !!!
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25.01.2022 13:09 Ответить
Вот Вам и РНБО......., дома строит.....

Дожились.....
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25.01.2022 11:44 Ответить
земелька в київі грошинят коштуе так дето 10000т$
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25.01.2022 12:00 Ответить
банду кличка давно пора садить еще за 8 млр гривень на строительство метро на Виноградарь которые исчезли
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25.01.2022 12:04 Ответить
альо, стаття про корупцію СНБО !
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25.01.2022 13:10 Ответить
Кличко сидить там як генерал і рішає з братом свої ділішки !!! Прикриваючись що він легендарний боксер !!!
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25.01.2022 12:19 Ответить
свої ділішки... по скверу замість корупційної схеми СНБО

таварищ, ЗЕ-льоні - ідіоти
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25.01.2022 13:19 Ответить
КАК Же рнбо без высоток жить будет?
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25.01.2022 12:25 Ответить
По небу тучи бегают,
Дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие СНБО лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
"Через четыре года
здесь будет город-сад!"
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25.01.2022 13:18 Ответить
Шо данілов хоче бізнесом зайнятися? Шо вже пора? На бубу надії більш не має? А як же ж другій термін
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25.01.2022 12:31 Ответить
Да норм. сколько уже ******* денег у Киевлян можно? Вас ещё не ******* чемоданы с баблом?
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25.01.2022 12:37 Ответить
Судя по тексту новости, зеленско-даниловское снбо хотело украсть у киевлян земельку, чтобы потом выгодно продать.
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25.01.2022 12:41 Ответить
Я так понимаю, что зебилы хотели построить многоэтажку на том месте для тех деятелей против, которых снбо вводит санкции. ведь другого объяснения на вопрос: нахера снбо земля - просто нету!
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25.01.2022 12:39 Ответить
для рабочих СНБО,
они сейчас живут в палатках и бараках

вы против улучшения жилищных условий пролетариев СНБО
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25.01.2022 13:22 Ответить
Кличко vs РНБО. Запасаемся попкорном! )
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25.01.2022 14:14 Ответить
Коли в Києві квадрат зріс до 30-35 тис, шаловлівиє ручки ЗеРНОБО просто не могли пройти повз ділянки землі.
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25.01.2022 15:15 Ответить
 
 