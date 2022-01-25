Первому заместителю главы КГГА Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении аппарата СНБО земельного участка, - Кличко. ФОТО

Первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичные власти", - отмечает Кличко.

Далее он подробно останавливается на "истории" этого участка.

В 2009 году он был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.

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