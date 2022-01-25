Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня во время митинга SaveФОП под гостиницей "Киев" произошла незначительная потасовка между правоохранителями и митингующими.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, потасовка возникла из-за того, что правоохранители задержали двух участников акции.
Также митингующие планируют шествие. Куда именно они намерены направиться, пока не сообщается.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ комментарии
+20 Прощай немытая раССея
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+10 Tychus Findlay
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+10 faust7808
показать весь комментарий25.01.2022 12:01 Ссылка
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Ты это первый раз слышишь, что-ли?
Поэтому заткни свое ********** хлебало и вали на хер, утырок. Таким манкуртам, как ты , здесь не рады. Твое место возле пуйловской параши.
Алё, дятел, ты хоть открой свежую методичку, а то уволят за профнепригодность.
Але де логіка, де ватнікі, і де порохоботи - десь там, всі в одному місці. Якщо не голосував за парашенка, то значить нехай у тебе завжди йде дощ, і немає газу, десь так.
Якщо голосував за Зеленського - нехай завжди тобі буде скумбрія по 8 ,сало по 20гривень, газ по 15 гривень і "нєочєнь то і маленькая" зарплата в 5500 гривень.
Можеш не дякувати😁
То есть постановление приняли идиоты, а то, что невозможно исполнить предписание - их уже не касается.
Понавыбирали дегенератов, теперь расхлёбывать
ПутінЗєля, пріді!