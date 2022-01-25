РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6693 посетителя онлайн
Новости Фото
13 079 60

Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня во время митинга SaveФОП под гостиницей "Киев" произошла незначительная потасовка между правоохранителями и митингующими.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, потасовка возникла из-за того, что правоохранители задержали двух участников акции.

Также митингующие планируют шествие. Куда именно они намерены направиться, пока не сообщается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Митинг SaveФОП под Радой: "Убийцы малого бизнеса". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 01
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 02
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 03
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 04
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 05
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 06
Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева 07

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

митинг (2558) Национальная гвардия (2153) ФОП (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Точно, даже доллар сделал по 8 грн, а то, что за транспортировку еще 20 грн надо заплатить, так он не виноват....
показать весь комментарий
25.01.2022 11:50
+10
Порошенко не влаштовував, халяви захотіли? Нічого, гєтьманцев з вами розбереться.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:58
+10
Скумбрию делили ?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський молодець.А це зрадники українського народу.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:47 Ответить
Точно, даже доллар сделал по 8 грн, а то, что за транспортировку еще 20 грн надо заплатить, так он не виноват....
показать весь комментарий
25.01.2022 11:50 Ответить
Це боротьба зєбуїнів із алігархами. Слідуючий крок - оподаткування переказів простим українцям із за кордону. 19,5% із сумми переказу для Гетьманцева не так і багато. Правда податки з девідентів нуворишів цілих 5%.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:57 Ответить
Давно тебя здесь не видел. Надеюсь не увидеть еще столько же. А лучше и больше.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:51 Ответить
Тобі Сподобався тунець? Чи хочешь ще і корнєплоду?
показать весь комментарий
25.01.2022 11:58 Ответить
Мені все подобається.Хочу,щоб далі ще було краще.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:03 Ответить
Ти ж розповідав що нічого доброго в Україні нема та не буде, Україна в дупі, та ніколи не буде хоча б так як в Польщі, а тепер тобі все подобається?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:11 Ответить
Так,мені подобається цей балаган.Я хочу,щоб ще більше трешу було.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:12 Ответить
Бляха, вот кремлевские ***** паляться, даже не стесняются. В бан тебя , скотину.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:24 Ответить
Не подобається українська влада?Бо владу обрав український народ,на чесних виборах.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:26 Ответить
И влада твоя талпайопы, и 73% нарида талпайопы.

Ты это первый раз слышишь, что-ли?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:54 Ответить
У вас просьо злаба від успіхів Зеленського.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:55 Ответить
Як так у зе успіхи, а ти розповідаєш про те що Україна в дупі, та хочеш ще більшого "трешу". Хіба що для тебе успіхи зе це процес руйнації України. Тоді згоден, у зе дійсно успіхи.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:15 Ответить
Українці обрали на чесних виборах зелених слуг.Значить самі українці хочуть руйнації.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:49 Ответить
Хибна думка що українці бажають руйнації України. Тільки малороси радіють тому що зе руйнує країну.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:57 Ответить
Може й хибна.Але зараз саме те,що перед виборами 2019 я тут писав.Половина армії голосувала Зеленського,більшість айтішників підтримувала на виборах Зеленського,більшість викладачів в університетах за Зеленського.більшість молоді на виборах була за Зеленського,більшість волонтерів на виборах була за Зеленського.Чого вони хотіли,де їхні мізки були? Вибори 2019 року,то був момент істини для самих українців.Саме вони голосували за це,не я.Це просто тролінг.І те що я декілька днів назад писав,нічому не суперечить.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:04 Ответить
Слы, предатель-предатель- да, мне не нравится власть твоих зеленожопых ублюдков, даже если выборы были 100 раз честными, в чем я лично сомневаюсь. Ты и такие как ты, мрази, весь мир превращают в дерьмо, потому как само дерьмо может воспроизвести только еще хужее дерьро.

Поэтому заткни свое ********** хлебало и вали на хер, утырок. Таким манкуртам, как ты , здесь не рады. Твое место возле пуйловской параши.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:20 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 14:50 Ответить
Для декого в кінці посту потрібно уточнювати, що це сарказм. Бо люди злі і можуть послати. У спам. 😊
показать весь комментарий
25.01.2022 12:23 Ответить
Мене все одно на людей.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:24 Ответить
Бей ФОПов - спасай олигархов!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:35 Ответить
Жабагадюкинг)
показать весь комментарий
25.01.2022 11:51 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2022 11:54 Ответить
Чего хотят плебеи?
показать весь комментарий
25.01.2022 11:55 Ответить
Порошенко не влаштовував, халяви захотіли? Нічого, гєтьманцев з вами розбереться.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:58 Ответить
выбор нарида - голобородько. нарид за олигархов
показать весь комментарий
25.01.2022 13:09 Ответить
Я розумію, що для таких як ви в ідеалі - путін. Непогано якщо якийсь медведчук, бойко або мураєв. Та й за зебіла ви голосували, от тільки він тупий, лінивий та сцикливий, тому і не виправдовує поки що сподівань п'ятої колони бо людей, громадян, українців боїться.)
показать весь комментарий
25.01.2022 13:32 Ответить
После того как выбрали чистокровного еврея, пункт про дразнить Порошенко Вальцманом уже убрали из методичек, так как это уже не логично и тупо.

Алё, дятел, ты хоть открой свежую методичку, а то уволят за профнепригодность.
показать весь комментарий
26.01.2022 11:55 Ответить
Треба було думати головою в квітні 2019р. А зараз робити висновки і міняти це шапіто на виборах. Любий кіпіш зараз це не є гут.
показать весь комментарий
25.01.2022 11:59 Ответить
Тільки виборів не буде.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:12 Ответить
Скумбрию делили ?
показать весь комментарий
25.01.2022 12:01 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:11 Ответить
Знову неадекватні ското-боти, повязують законне право на мітинги, з дитячою психологічною травмою парашенка, щодо його втрати влади. Ніби саме ФОПи поголовно голосували за зеленого придурка, а от ні військові, ні медики, ні всі інші не голосували - всі вони влізли в 25%.
Але де логіка, де ватнікі, і де порохоботи - десь там, всі в одному місці. Якщо не голосував за парашенка, то значить нехай у тебе завжди йде дощ, і немає газу, десь так.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:21 Ответить
Мітингуй,ніхто ж не проти. 😁
Якщо голосував за Зеленського - нехай завжди тобі буде скумбрія по 8 ,сало по 20гривень, газ по 15 гривень і "нєочєнь то і маленькая" зарплата в 5500 гривень.
Можеш не дякувати😁
показать весь комментарий
25.01.2022 12:35 Ответить
вже час ГНИДУ гетьманцева до стовпа тягнути !!!!!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:22 Ответить
Власть в Украине захвачена врагом народа Украины. Он и Кремль - подельники. К сожалению, это было и при предыдущих президентах.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:27 Ответить
Большенство из них совершая покупки хотят получить чек, но сами чек давать не готовы. Да и происхождение товара часто объяснить не могут. Налоги платить не хотят и помогают более крупному бизнесу отмывать деньги. А теперь им решили прикрыть эту лавочку.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:32 Ответить
Ну ты сейчас и заживешь...прокладка Коломойши и зеблевотное.
показать весь комментарий
25.01.2022 12:36 Ответить
Коли клепки нема то пишуть такі коиенти . Як зареєстрований ФОП може не заплатити податки ???? ЯК Бл...Мекніть хоч щось .ДІТИ РОЗУМІЮТЬ ЩО фоп як платив 1400 грн так і буде платити .Витрати збільшаться на РРО .Покупці держава та ФОПи програють . Тим більше ті хто закриється вимагатимуть оплати по безробіттюі субсидії . Єгроші в бюджеті????
показать весь комментарий
25.01.2022 12:43 Ответить
Які витрати на РРО збільшаться, конкретно, сума? Людина написала ключову причину: неможливість пояснити походження товару. Іншими словами, торгаш має пів "ракушки" "лівого" товару без приходних документів, от і виє, бо стане геморно його реалізовувати.
показать весь комментарий
25.01.2022 14:12 Ответить
большая половина магазинов с миллионными оборотами оформлена на фоп, посчитайте 1400 грн налогов с миллиона... =0,14%, у амеров налог с продажи 5% (с оборота) и никто не воет
показать весь комментарий
25.01.2022 13:31 Ответить
Да готовы давать чек, причём тут это? Зарегистрироваться в налоговой было невозможно физически, так как сайт ВИСЕЛ - не справлялся с нагрузкой! И долго висел, не одну неделю!

То есть постановление приняли идиоты, а то, что невозможно исполнить предписание - их уже не касается.

Понавыбирали дегенератов, теперь расхлёбывать
показать весь комментарий
26.01.2022 11:58 Ответить
Путін Зєля, пріді!
показать весь комментарий
25.01.2022 12:35 Ответить
ФОПам потрібно пригадати ситуації із власної практики, коли якась пенсіонерка запитувала ціну товару і просила її зменшити, бо це їй не по кишені. Ви ішли назустрі, скидали ціни..., правда? ЧИ ПОСИЛАЛИ БАБУ НАХ...? Сьогодні ви у ролі цієї самої баби, і як вам це? Тепер вам кажуть, "Іди нах..., не можеш купити-здихай"! Я дуже радий за вас, чим більше здохне нинішніх, совдеповських, ФОПів, тим більше з"явиться ********.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:01 Ответить
Не переживай, умрут все и тебя похоронят. При штрафе за единицу товара в 86 тысяч гривен, через год те кто работают лишаться всего имущества. Тут вариант проще. Все закроются реально работающие и выедут. А цены +40% в год это уже норма для нынешней власти.
показать весь комментарий
25.01.2022 13:16 Ответить
хер кто закроется, жаба задавит, что честный бизнес займет их место
показать весь комментарий
25.01.2022 13:32 Ответить
Честного бизнеса априори не может быть в захваченном мафией государстве!
показать весь комментарий
25.01.2022 13:36 Ответить
Нет налогам без представительства !!!
показать весь комментарий
25.01.2022 13:47 Ответить
Пора начинать эту шоблу бить. Нахрена я плачу налоги и содержу полицию и нацгвардию?
показать весь комментарий
25.01.2022 13:51 Ответить
"Реформовані" сивим пецьой пітбулі, гризуть руку, яка їх годує. Королівство кривих зеркал!
показать весь комментарий
25.01.2022 14:53 Ответить
🔟
показать весь комментарий
25.01.2022 15:09 Ответить
Хоч хтось почав розуміти, що утирки з-під куполу ЗРАДи не мають наміру звертати увагу на мирні акції протесту. Ці лайдаки будуть реагуватим лишень на безпосередній контакт.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:50 Ответить
 
 