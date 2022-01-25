Потасовки между митингующими и правоохранителями на акции SaveФОП в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня во время митинга SaveФОП под гостиницей "Киев" произошла незначительная потасовка между правоохранителями и митингующими.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, потасовка возникла из-за того, что правоохранители задержали двух участников акции.

Также митингующие планируют шествие. Куда именно они намерены направиться, пока не сообщается.

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ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук