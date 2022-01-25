На кировоградском участке "Дороги единства" ремонтируют два моста, - ОГА. ФОТОрепортаж
В Кировоградской области весной завершатся масштабные работы на двух мостах, которые являются частью самой длинной дороги страны – трассы М-30 Стрый – Изварино.
Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Восстановление искусственных сооружений происходит в рамках программы "Большая стройка".
В частности, на мосту в селе Куколевка завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия на подходах к четвертой и первой опоре. В данный момент идет подготовка к монтажу переходных плит.
"На первой опоре сделали обратную засыпку смесей с послойным уплотнением. Также ведется разработка грунта. Кроме этого, дорожники приступили к армированию опалубки под бетонирование для дальнейшего монтажа переходных плит", - отметили в ОГА.
Восстановить прямой проезд транспорта планируется уже в апреле этого года.
По информации ОГА, ремонтные работы проходят также на другом сооружении, расположенном на трассе М-30 – путепроводе вблизи Знаменки Второй. Там специалисты произвели монтаж опалубки монолитной плиты пролетных строений и забетонировали ригели и подферменники части опор.
"Работы не останавливаются, ведь весной планируется возобновить движение транспорта", – добавили в ОГА.
Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.
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Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
Но - только в том случае, если они же будут строить и поддерживать украинские дороги точно в таком же состоянии или лучшем за меньшие деньги.
2020 років цим ніхто не займався, чи довше? Своїми очима бачили... по телеканалу "ДОМ"?
Только обломится твоему путлеру завоевать Украину.
Про це й гетьман ваш сказав на погоджувальній раді - "ми за єдність на словах, а не на ділі".