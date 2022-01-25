На кировоградском участке "Дороги единства" ремонтируют два моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области весной завершатся масштабные работы на двух мостах, которые являются частью самой длинной дороги страны – трассы М-30 Стрый – Изварино.

Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Восстановление искусственных сооружений происходит в рамках программы "Большая стройка".

В частности, на мосту в селе Куколевка завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия на подходах к четвертой и первой опоре. В данный момент идет подготовка к монтажу переходных плит.

"На первой опоре сделали обратную засыпку смесей с послойным уплотнением. Также ведется разработка грунта. Кроме этого, дорожники приступили к армированию опалубки под бетонирование для дальнейшего монтажа переходных плит", - отметили в ОГА.

Восстановить прямой проезд транспорта планируется уже в апреле этого года.

По информации ОГА, ремонтные работы проходят также на другом сооружении, расположенном на трассе М-30 – путепроводе вблизи Знаменки Второй. Там специалисты произвели монтаж опалубки монолитной плиты пролетных строений и забетонировали ригели и подферменники части опор.

"Работы не останавливаются, ведь весной планируется возобновить движение транспорта", – добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.

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