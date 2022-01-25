РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7897 посетителей онлайн
Новости Фото
3 898 21

На кировоградском участке "Дороги единства" ремонтируют два моста, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области весной завершатся масштабные работы на двух мостах, которые являются частью самой длинной дороги страны – трассы М-30 Стрый – Изварино.

Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Восстановление искусственных сооружений происходит в рамках программы "Большая стройка".

В частности, на мосту в селе Куколевка завершен демонтаж асфальтобетонного покрытия на подходах к четвертой и первой опоре. В данный момент идет подготовка к монтажу переходных плит.

"На первой опоре сделали обратную засыпку смесей с послойным уплотнением. Также ведется разработка грунта. Кроме этого, дорожники приступили к армированию опалубки под бетонирование для дальнейшего монтажа переходных плит", - отметили в ОГА.

Восстановить прямой проезд транспорта планируется уже в апреле этого года.

По информации ОГА, ремонтные работы проходят также на другом сооружении, расположенном на трассе М-30 – путепроводе вблизи Знаменки Второй. Там специалисты произвели монтаж опалубки монолитной плиты пролетных строений и забетонировали ригели и подферменники части опор.

"Работы не останавливаются, ведь весной планируется возобновить движение транспорта", – добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два года было построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 8-этажный хирургический корпус областной клинической больницы построят в г.Ривне, - ОГА

На кировоградском участке Дороги единства ремонтируют два моста, - ОГА 01
На кировоградском участке Дороги единства ремонтируют два моста, - ОГА 02
На кировоградском участке Дороги единства ремонтируют два моста, - ОГА 03
На кировоградском участке Дороги единства ремонтируют два моста, - ОГА 04

мост (1030) Большая стройка (728) Кировоградская область (640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Та да. Это же не армия и защита государства. Это важнее

показать весь комментарий
25.01.2022 15:18
+4
Все це "велике будівницто" нагадує Італію 70 років минулого століття, де мафія відмивала гроші.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:35
+3
никто не говорит, что строить и ремонтировать это плохо.
Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
показать весь комментарий
25.01.2022 15:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот, кстати, еще один плюс "большой стройки" - кроме ремонта собственно дорог, наконец-то занялись постройкой новых мостов и ремонтом уже существующих, особенно аварийных. До 2019-2020 годов этим вообще никто не занимался.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:15 Ответить
Та да. Это же не армия и защита государства. Это важнее

показать весь комментарий
25.01.2022 15:18 Ответить
никто не говорит, что строить и ремонтировать это плохо.
Всех возмущает масштаб воровства на этих стройках и неадекватно большие средства выделяемые на это дело В УЩЕРБ другим важным направлениям финансирования, таким как армия, медицина в первую очередь
показать весь комментарий
25.01.2022 15:20 Ответить
Всему свое время и свои приоритеты.

показать весь комментарий
25.01.2022 15:37 Ответить
Вот я только похлопаю тем, кто докажет и накажет всех причастных к воровству денег на этом.
Но - только в том случае, если они же будут строить и поддерживать украинские дороги точно в таком же состоянии или лучшем за меньшие деньги.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:54 Ответить
Міст Патона руйнується на очах.

показать весь комментарий
25.01.2022 15:22 Ответить
"До 2019-2020 годов этим вообще никто не занимался"

2020 років цим ніхто не займався, чи довше? Своїми очима бачили... по телеканалу "ДОМ"?
показать весь комментарий
25.01.2022 15:24 Ответить
Та конечно, это другое, рашотроллик. Зеледент отвлекает стройками дорог и мостами от войны и пандемии и тратит на это же деньги, которых так не хватает военным и медикам. Бункерфюрер доволен, накапливает своих рашоорков на нашей границе, а наши зебилидент успокаивает зебаранов 73% что ничего страшного, поздравляйте меня с днюхой, я даже счет для бабла открыл для этого.
Только обломится твоему путлеру завоевать Украину.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:46 Ответить
Що,ще за дороги єдності, що за'брєд'?
показать весь комментарий
25.01.2022 15:20 Ответить
Мабуть "єдності" з москалями
показать весь комментарий
25.01.2022 15:26 Ответить
Я ніколи не сумнівався, що ваші гасла про єдність України тільки слова.
Про це й гетьман ваш сказав на погоджувальній раді - "ми за єдність на словах, а не на ділі".
показать весь комментарий
25.01.2022 16:14 Ответить

показать весь комментарий
25.01.2022 15:23 Ответить
Да на фото народу немеряно, отремонтируют быстро
показать весь комментарий
25.01.2022 15:28 Ответить
Все це "велике будівницто" нагадує Італію 70 років минулого століття, де мафія відмивала гроші.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:35 Ответить
Таки да

показать весь комментарий
25.01.2022 15:39 Ответить
Німці швидко завоювали Європу, бо їх бронетехніка просто проскочила її по хороших дорогах, але загрузла у багнюці савєйстких грунтівок. Ушльопок історію не вчив схоже взагалі. До речі, гру членом на роялі ще у 30-х збацав якийсь американський комік - цю "історію" він спіонерів.
показать весь комментарий
25.01.2022 15:59 Ответить
Ідіот, це ти історію не вчив, особливо події 1941 року.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:11 Ответить
Последователь резуна слабо себе представляет доктрину применения танков... автострадные танки даааа)))
показать весь комментарий
25.01.2022 16:43 Ответить
Ще не писали? Зелена гнида спеціально будує дороги, щоб по них російські танки швидше окупували Україну. Зараз потрібно підривати мости, перекопувати дороги екскаваторами і рити протитанкові рови.
показать весь комментарий
25.01.2022 16:10 Ответить
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
показать весь комментарий
25.01.2022 18:06 Ответить
 
 