Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший ранее в интервью The Washington Post возможность оккупации Харькова, теперь утверждает, что этого никогда не будет.

Об этом Зеленский написал на своей Instagram-странице в комментариях под видео по итогам вчерашнего заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Один из пользователей соцсети написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией".

Комментируя эту фразу, Зеленский написал: "И не будет никогда оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

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Напомним, ранее глава государства заявил в интервью The Washington Post, что Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны.

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