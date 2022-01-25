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Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, допустивший ранее в интервью The Washington Post возможность оккупации Харькова, теперь утверждает, что этого никогда не будет.

Об этом Зеленский написал на своей Instagram-странице в комментариях под видео по итогам вчерашнего заседания СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Один из пользователей соцсети написал: "Харьков надеется. Харьков – это Украина и не хочет быть оккупированным Россией".

Комментируя эту фразу, Зеленский написал: "И не будет никогда оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков – это наш город с нашими крутыми людьми!!!".

Также смотрите: Город Харьков - это украинский город. Он будет мощно противостоять любой агрессии, – Терехов. ВИДЕО

Харьков никогда не будет оккупирован! Это наш город с нашими крутыми людьми! - Зеленский 01

Напомним, ранее глава государства заявил в интервью The Washington Post, что Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны.

Читайте также: Мы отстояли Харьков в 2014, если придется - отстоим и сейчас, - Аваков

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) оккупация (10187) россия (96038) Харьков (7549)


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Топ комментарии
+58
Похоже другую наркоту завезли. Эта пробивает на оптимизм, а от прошлой была депрессия
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25.01.2022 16:30
+49
передумал
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25.01.2022 16:28
+33
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25.01.2022 16:28
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А пам'ятаєте стадіон:

"- Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року.
..
Невже брехав?
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25.01.2022 17:19 Ответить
переобувание в полете. вот что значит кловун в политике. 73% зебилы смейтесь, вы же этого хотели.
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25.01.2022 17:20 Ответить
Тепер шановний Гаранте бігом до Харкова. Збери там харків'ян на найбільшій у Європі площі Незалежності і виступи перед ними.

Поясни що ти з ними, що тебе неправильно зрозуміли і що ти очолиш захист Харкова, якщо мокша захоче його окупувати.

А ще краще признач Авакова губернатором Харкова і місто буде у надійних руках.
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25.01.2022 17:21 Ответить
Шаурма, пианино и асфальтоукладчик защитят Харьков ?
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25.01.2022 17:24 Ответить
Зе навіть не слизький (як в'юн) а склизський (як слимак)...

скле́зінь «слимак» - білоруська

sklezia «навкіс» (присл.) - польська

sklezić «викривляти, перекошувати» - польська

sklьz- «ковзкий» - праслов'янська
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25.01.2022 17:24 Ответить
А может ФК "Горняк-Кривбасс" защитят Харьков ?
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25.01.2022 17:24 Ответить
Зелений хамелеон Зеля знову поміняв окрас.
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25.01.2022 17:30 Ответить
В народе про таких говорят "Одной ногой ходит, второй зачёркивает" ...

Короче - надёжный источник безнадёги.
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25.01.2022 17:38 Ответить
Обжерся ЗеЛєнкіної скумбрії по 8 гривень,чи що? Що не день то "словесний проніс" міцнішає...Беділ Для))))
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25.01.2022 17:39 Ответить
В Харкові половина населення - вата
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25.01.2022 17:49 Ответить
Видимо в честь дня рождения ему сегодня разрешили рот открыть, он же теперь нелох 44.
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25.01.2022 17:49 Ответить
нелох 45 чи 46
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25.01.2022 19:26 Ответить
на 46 мы наконец с ним попрощаемся
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25.01.2022 21:35 Ответить
Та дайте ему уже селедку скумбрию !
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25.01.2022 17:55 Ответить
Членограй сначала запугал харьковчан, а потом запостил какую-то херню для имбецилов. На вооружение падла денег выдели!
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25.01.2022 17:58 Ответить
....нужны не слова, а действия...
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25.01.2022 18:14 Ответить
Знадобилось втручання РНБО, що б МЗЧ зрозуміло, - Харків це Українське місто.
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25.01.2022 18:16 Ответить
Нападения не будет. Свои главные идеи националистическая Россия выполнила. Две идеи возникшие после распада СССР были у России
Присоединение Крыма - это "нацистская идея России" - №1.
Реванш и месть за распад России - это "нацистская идея России" - №2.
Одну идею, захват Крыма, она осуществила, другую, захват части Украины осуществила частично, но это ОРДЛО уже для нее достаточно. Но у русских есть третья , главная, всепоглащающая идея.
Превосходства России над Украиной а русских над украинцами - нац.идея №3 (I)
Русские постоянно себя позиционируют выше-умнее-сильнее-добрее-богаче чем украинцы. И такое представление существует может уже тысячи лет. Я, лично сталкивался с таким представлением множество раз. Но вот то, что я заметил, это русские всегда при этом завидовали украинцам. Особенно это видно когда русские начинают сравнивать погоду и получается Москва - 3*С а Киев +5*С. И у руских начинает мучительно больно сводить скулы. О, как они завидуют теплой Украине. Кроме того в Украине ах, плодородная земля в отличии от подмосковного промерзглого глинозема, ну и как обидно у хохлов обильно произростают много овощей, картофель, буряк (вот бы свеклы, им, для самогона! А?) кукуруза, подсолнечник, арбузы, множество разнообразных фруктов. Все что нужно для хорошей выпивки и закуски.... Поэтому у русских националистов эта зависть порождает идею нанести украинцам экономический ущерб. - Шоб было.
Поэтому. Путин как воплощение высшего нацизма русских будет постоянно угрожать, пугать и пакостить Украине. На давать Украине развиваться, не давать возможности захода инвестициям... Но я не думаю, что если даже проклятый путлер сдохнет вместо него станет на пост главного по России толерантный и разумный правитель. Потому что идея постоянно вредить экономике Украины (а может и всему Западу?) у нацистской России будет всегда. Такие идеи могут исчезнуть только в том случае если Россия станет демократической, а у власти будут либералы. Но это очень и очень маловероятно.
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25.01.2022 18:18 Ответить
🤢😨😰😱🤕🤮
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25.01.2022 18:32 Ответить
Вчера после заседания Данилов сказал журналистам,что это сми так преподнесли. Короче Зеленский в очередной раз "обделался", а Данилов быстренько ему поменял памперс.) Вот и новое заявление.
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25.01.2022 18:36 Ответить
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25.01.2022 18:37 Ответить
Сам пю сам гуляю сам стелюся сам лягаю. Йому байдуже що молоти аби на камеру.
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25.01.2022 18:43 Ответить
Следующая 1000грн от Зе будет не за Бустер а за рытье траншей вокруг Харькова. Можете заскринить.
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25.01.2022 18:44 Ответить
Он скорее как флюгер... Правда какой то галимый. Всё делает с запозданием, и еще обсырается регулярно. Гавнофлюгер. 100% )
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25.01.2022 18:47 Ответить
иплан!
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25.01.2022 18:52 Ответить
Ти, зелена, ******* можеш, хіба шо мамі Римі у матню поплакатись. КурвоЮ срана
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25.01.2022 18:54 Ответить
отошел приход
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25.01.2022 19:01 Ответить
Біполярочка на фоні вживання важких наркотиків
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25.01.2022 19:02 Ответить
вчера после РНБО оно кричало что угля газа и тд в завале чуть ли не до середины весны. А сегодня у врага (беларуси) на 3 лярда энергии купили. Он не биполярочка. А то что нарик дела не касается. Он балабол, болванчик, говорящая голова в руках манкуртов перевертышей.
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25.01.2022 19:23 Ответить
То будет, то не будет. Торчка реально колбасит.
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25.01.2022 19:16 Ответить
Какой же он дегенерат...
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25.01.2022 19:23 Ответить
Один, всього один сказав, що буде захищатися, сепарня цей Харків.
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25.01.2022 19:24 Ответить
Так він же не сказав від кого захищатиме Харків.... От як би він сказав ,що я піду в ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ і буду захищати УКРАЇНУ... А так ,,я візьму автомат та буду стріляти,, Питання....? Де ти візьмеш автомат та набої до ноьго.....???///.... В кого ти стіляти будеш ..... В москалів ,чи В УКРАЇНСЬКИХ ВОЇНІВ..???? По факту він не збрехав але хай все таки конкретно кажуть в кого вони збираються стріляти...??????/////
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25.01.2022 20:09 Ответить
ЧТО Ж ТЫ ФРАЕР СДАЛ НАЗАД? ... Я РЕШИЛА, ТЫ СКАКАРЬ ИЛИ ВОР - АВТОРИТЕТ, ОКАЗАЛОСЬ, ПРОСТО ТВАРЬ - БРАЛ НА ПОНТ - ТУШИТЕ СВЕТ!- М. Круг
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25.01.2022 19:27 Ответить
когда ты уже заткнёшься
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25.01.2022 19:58 Ответить
ну, прям "обнадежил"... и харьковчане обратно побежали в магазины относить крупу, сахар и т.п...
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25.01.2022 23:15 Ответить
МРАЗЬ!
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО. Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.


Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky
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26.01.2022 00:11 Ответить
правильно написал.
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26.01.2022 00:47 Ответить
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