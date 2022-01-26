Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает системную работу по разоблачению и документированию преступлений гибридной агрессии РФ против Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

"По данным следствия, в феврале прошлого года, из-за применения боевиками запрещенного оружия, погиб житель поселка Хутор Вольный Северодонецкого района Луганской области. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора", - говорится в сообщении.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины, современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".













В Луганской области, сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная.

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"Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления и документирования новых фактов противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.