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Новости Фото Война
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Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ продолжает системную работу по разоблачению и документированию преступлений гибридной агрессии РФ против Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов с территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что среди изъятых военных средств поражения российского производства – реактивные огнеметы "Шмель", взрывной комплекс "Охота" и противопехотные мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.

"По данным следствия, в феврале прошлого года, из-за применения боевиками запрещенного оружия, погиб житель поселка Хутор Вольный Северодонецкого района Луганской области. Он подорвался на противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2 на территории собственного двора", - говорится в сообщении.

Кроме того, задокументированы факты использования боевиками против украинских войск на востоке Украины, современного российского вооружения. Среди идентифицированных образцов – ручной многоразовый многокалиберный многофункциональный гранатомет РПГ-32 "Баркас".

Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 01
Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 02
Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 03
Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 04
Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 05
Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ 06

В Луганской области, сотрудники СБУ обнаружили элементы реактивной гранаты "Занос", производства РФ. Эти средства поражения боевики применяли в ходе обстрелов украинских позиций в районе города Попасная.

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"Изъятые образцы российского вооружения приобщены к материалам уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование для установления и документирования новых фактов противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Решается вопрос передачи собранных доказательств незаконной деятельности в международные судебные инстанции для привлечения к ответственности лиц, причастных к военным преступлениям против Украины.

Автор: 

оружие (10242) СБУ (19983) Донбасс (26956) наемники рф (2090) ОРДЛО (246)


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біженці-переселенці - теж зброя

Каждый день лукашисты гонят в Латвию десятки мигрантов, многих - с обморожениями.

Латвия продлевает режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью - на этом настаивают пограничная охрана и МВД. Пока режим чрезвычайной ситуации на границе действует до 10 февраля, глава МВД предлагает продлить его минимум до 10 мая. Основание - то, что поток мигрантов, которые пытаются попасть в ЕС из Беларуси, хотя и сократился, но все-таки не остановился полностью: каждый день только в Латвию незаконно пытаются попасть 50-60 человек. В основном это граждане Ирака. Летом они пытались прорваться через литовскую, потом польскую границу, а теперь застряли в зимнем лесу на границе Беларуси и Латвии, сообщает https://www.currenttime.tv/a/propustili-v-stranu-troih-s-sereznymi-obmorozheniyami-granitsu-belarusi-i-latvii-kazhdyy-den-v-moroz-pytayutsya-pereyti-polsotni-migrantov/31670417.html currenttime.tv .
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26.01.2022 15:35 Ответить
Комплекс охота для Афгана ещё делался, там же и испытывался. Очень коварная штука, срабатывает от сейсмодатчика.
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26.01.2022 15:51 Ответить
Почитал за эту охоту, наверное мгу надо закончить, чтоб его установить и мимо что бы деактивировать.... ...учитывая уровень электроники в ссср - это звиздец по цене....
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26.01.2022 16:12 Ответить
Если стоит на неизвлечение то деактивировать не получится. За речкой расстреливали из свд заряды . Но это нужно знать, что они там есть😁. По цене не скажу, но раньше электроника была заметно дороже по всему миру, не только в ссср. Технологии производства компонентов рэо за последние 30 лет совершили касественный скачок. То, сто раньше собирали на 3 платах набитых микросхемами сейчас умещается в одной мелкосхеме с обвязкой из 10 деталюшек😁
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27.01.2022 09:19 Ответить
Есть повод для заявления в ООН наших дипломатов. Надо постоянно делать заявления не внутри страны, а во внешней политике. Надо чаще опускать парашу на внешнеполитическом уровне.
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26.01.2022 16:11 Ответить
А шо помогает?
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26.01.2022 16:15 Ответить
маскаляку на гиляку - теперь актуальность этой поговорки останется и нашим потомкам.. ******** Путлера забудит народ нескоро..
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26.01.2022 16:28 Ответить
А взамен от ордлобов для корефанов кремлевских - продукты их обделывания после ответки с украинской стороны. Авось на удобрения где и сгодятся - уж слишком сего добра много-много (можно это слово повторить несколько раз подряд - и получится искомое слово).
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26.01.2022 16:29 Ответить
 
 