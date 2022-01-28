В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы. ФОТОрепортаж

В центре Запорожья около 4 часов утра произошел взрыв воздушно-газовой смеси в жилом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места чрезвычайного происшествия сообщает "Укринформ".

Взрыв произошел в четырехэтажном доме №43 на улице Франко.

"В одной из квартир, вероятно, произошел взрыв воздушно-газовой смеси, вследствие чего были частично разрушены конструкции смежных квартир. По предварительным данным, один человек погиб, двое травмированы, 15 - эвакуированы", - проинформировала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

"Будет развернут пункт обогрева, жителей разрушенных квартир и оставшихся без жилья временно поселят в гостиничном комплексе", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, приехавший на место аварии.

Сейчас здесь работают девять единиц техники ГСЧС, полиция, медики.

Как сообщалось, 27 ноября 2021 года в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Были полностью разрушены четыре квартиры на двух этажах.

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Спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек, еще один мужчина скончался от сердечного приступа во время эвакуации.















Фото: "Укринформ"