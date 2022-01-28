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В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы. ФОТОрепортаж

В центре Запорожья около 4 часов утра произошел взрыв воздушно-газовой смеси в жилом доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места чрезвычайного происшествия сообщает "Укринформ".

Взрыв произошел в четырехэтажном доме №43 на улице Франко.

"В одной из квартир, вероятно, произошел взрыв воздушно-газовой смеси, вследствие чего были частично разрушены конструкции смежных квартир. По предварительным данным, один человек погиб, двое травмированы, 15 - эвакуированы", - проинформировала пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

"Будет развернут пункт обогрева, жителей разрушенных квартир и оставшихся без жилья временно поселят в гостиничном комплексе", - сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, приехавший на место аварии.

Сейчас здесь работают девять единиц техники ГСЧС, полиция, медики.

В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 01

Как сообщалось, 27 ноября 2021 года в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Были полностью разрушены четыре квартиры на двух этажах.

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Спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек, еще один мужчина скончался от сердечного приступа во время эвакуации.

В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 02
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 03
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 04
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 05
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 06
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 07
В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы 08
Фото: "Укринформ"

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На думку хлопців з МНС основна причина вибухів газу в житлових будинках в зимовий час - банальне опалювання газовими плитами житла! Дочка займається ОСББ - каже що їм поставили лічильник газовий загальнобудинковий Так тепер бабка що живе одна в квартирі газом таким гріється - платять за це всі жильці дому Сказала - "Живемо на пороховій бочці!"
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28.01.2022 07:30 Ответить
Найдурніший спосіб використання газової плити - гріти нею квартиру. Ще можна пвісити на стіні біля плити мокрий одяг і сушити (премія Дарвіна гарантована).
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28.01.2022 08:05 Ответить
Я знаю! Але спробуй це пояснить ідіоту який живе по принципу: "Всё вздор чего не знает Митрофанушка!" Коли мені ставили газовий лічильник то майстер розказував: "Прийшов у квартиру з перевіркою Живе одна бабка По квартирі газом пре - дихнуть нема чим Дивлюся - замість класичного шлангу з металевим армуванням від труби газової до плити тягнеться звичайний гумовий шланг для зливання води з пральної машини що аж жовтий від старості І приєднаний він до патрубків звичайними "скрутками" з алюмінієвого дроту!"
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28.01.2022 08:13 Ответить
Звіздець. Так мати призначений для цього армований шланг мало. Треба ще грамотно герметизувати різьбове з'єднання, бо з нього теж добряче свистить.
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28.01.2022 08:53 Ответить
Дурень ти! 2,-4 камфорки + духовка за пів години прогрівають помешкання 50 кВ.м. до температури +24-28. Спалюється 2-4 кубометрів газу.
І як тепер обігріти помешкання, якщо в платіжці ти " нагрітий", а в реальності в квартирі +7???
І виникає питання а хто зумовив полум'я згаснути???
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28.01.2022 10:55 Ответить
взрыв сквозной, на две стороны! ну и дом, с деревянными перекрытиями, надо было снести лет 20 назад!
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28.01.2022 08:23 Ответить
иномарки порошенко авакова пропили привет пожарнй зеле зил
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28.01.2022 10:27 Ответить
 
 