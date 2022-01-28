Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилом доме Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.

Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

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Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Напомним, 28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.

В результате взрыва погиб 1 человек и двое пострадали.





Фото: ГСЧС