Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилом доме Запорожья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.
Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.
ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.
Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.
Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.
Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники.
На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.
Напомним, 28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.
В результате взрыва погиб 1 человек и двое пострадали.
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Нужно раз в год вызывать мастера для проверки утечек... Кто этим занимается? Ни кто.... Результат - предсказуемый
У нас в австрии газовые трубы вмонтированы в стены, и ничего... Просто раз в год обязательно приходят газовщики и проверяют котел и дымоход...
не понял... пострадавшие скрываются, что-ли?