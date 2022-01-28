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Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидируют последствия взрыва в жилом доме Запорожья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир.

Подразделениями ГСЧС непрерывно проводятся поисковые работы по выявлению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций.

ГСЧС обеспечено освещение места происшествия, развернут мобильный пункт обогрева. Также работают два психолога Службы спасения.

Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства.

Смотрите также: В жилом доме в центре Запорожья произошел взрыв газа: один человек погиб, двое травмированы. ФОТОрепортаж

Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям и решается вопрос временного расселения.

Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших 01

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 88 человек и 26 ед. техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 ед. техники.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших 02

Напомним, 28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без последующего горения. С третьего разрушенного подъезда проведена эвакуация 15 жителей.

В результате взрыва погиб 1 человек и двое пострадали.

Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших 03
Взрыв в жилом доме в Запорожье: повреждены 7 квартир, спасатели продолжают поиски пострадавших 04
Фото: ГСЧС

Автор: 

взрыв (6797) Газ (10236) Запорожье (2676) ГСЧС (5003)


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Топ комментарии
+3
Все хорошо... Выдыхай...иди учи химию... Газ не поднимается... Никогда... Газ тяжелее воздуха... Даже нагретый... Газ опускается в низины... Даже при большой итечке, газ может заполнить целый овраг. И не улететь в атмосферу... Причина банальная.. Как и с ковидом, беспечность украинцев... Авось пронесет... Сто лет жил и не умру...
Нужно раз в год вызывать мастера для проверки утечек... Кто этим занимается? Ни кто.... Результат - предсказуемый
У нас в австрии газовые трубы вмонтированы в стены, и ничего... Просто раз в год обязательно приходят газовщики и проверяют котел и дымоход...
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28.01.2022 10:05
+3
Не знаю як у вас у Австрії, але у всіх інших природній газ легше повітря і тому паднімаєцца. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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28.01.2022 13:29
+2
где вы увидели перекрытия и гнилые....то балки под полом.... у всех так там главное рухнула балка бетонная перекрытия.... а пол и балки... просели из- за пустоты и отсутствия упора...
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28.01.2022 09:16
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В результаті чого вибух ?
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28.01.2022 09:03 Ответить
внизу стоматология вполне мог быть котел газовый подогрев воды... облако газово воздушное поднялось и бабах.. может срезало шланг на газовюу плиту а там 4-5 минут есть даже таблица пропорции газово воздушной смеси на 1 кв. метр критически опасный для взрыва... жаль людей бабах и войны никакой не надо... если перекрытия не повредили... то дом полностью восстановят кирпичная кладка.. стены... или скачок давления газа могло средний прорвать и клапана не сработали на входе.. кто их с момента установки и сдачи дома вообще проверяет смазывает меняет никто зато твари берут за доставку бабло и нехилое а вот что то делать не делают у нас газовщики пошли по беспределу стали вырубать газ многоквартирным домам чтобы люди своими силами и коштом покрасили наружные газовые сети разводку в желтый цвет у них нет денег а за что берут гроши за доставку если туда входит ремонтном регламентные работы профилактика замена.... разводки.... газовщики так заигрались с смешиванием- что газ воняет чем горит только когда у нас мороз до минус 8-10 ночью и днем 6-8 то впервые за несколько лет увидел старый цвет газа какой он был и должен быть по теплоотдаче джоулях.. красный.. с времен СССР --а не синюшно белый.... и чайник минуты на 5 раньше закипал... ...
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28.01.2022 09:07 Ответить
дому жопа - ты смотрел на деревянные гнилые перекрытия?
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28.01.2022 09:10 Ответить
где вы увидели перекрытия и гнилые....то балки под полом.... у всех так там главное рухнула балка бетонная перекрытия.... а пол и балки... просели из- за пустоты и отсутствия упора...
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28.01.2022 09:16 Ответить
Все хорошо... Выдыхай...иди учи химию... Газ не поднимается... Никогда... Газ тяжелее воздуха... Даже нагретый... Газ опускается в низины... Даже при большой итечке, газ может заполнить целый овраг. И не улететь в атмосферу... Причина банальная.. Как и с ковидом, беспечность украинцев... Авось пронесет... Сто лет жил и не умру...
Нужно раз в год вызывать мастера для проверки утечек... Кто этим занимается? Ни кто.... Результат - предсказуемый
У нас в австрии газовые трубы вмонтированы в стены, и ничего... Просто раз в год обязательно приходят газовщики и проверяют котел и дымоход...
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28.01.2022 10:05 Ответить
Не знаю як у вас у Австрії, але у всіх інших природній газ легше повітря і тому паднімаєцца. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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28.01.2022 13:29 Ответить
Помните взрыв двух поездов под Уфой?
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29.01.2022 18:21 Ответить
Там постійно щось вибухає - що ви маєте на увазі.
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01.02.2022 08:57 Ответить
Понятно.. Значит молодой и не помните. 1989 год. Это известная катастрофа, когда лопнул газопровод и в лощине на огромной территории скопился газ. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв.
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01.02.2022 11:52 Ответить
Тепер зрозуміло, то вибухнув не потяг а трубопровід. Ну ви не плутайте природний газ із широкою фракцією легких вуглеводнів (пропан, бутан, пентан, та інша гидота) яка качалася по тому продуктопроводу, от ті гази з яких вона складається дійсно важчі за повітря і при витоку збирається в низинах.
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01.02.2022 15:44 Ответить
Как раз поезда и дали искру для взрыва. Это вы почему то решили, что в быту используется только метан, обозвав гидотою пропан-бутан) Метан,( как вы его величаете природный газ), тоже является углеводородом) Все вами перечисленное тоже является ГАЗОМ) И ваше цитирование Википедии об этой аварии, говорит что вы никогда и не знали о существовании ДРУГИХ газов, использующихся в быту))) В баллонах это и есть та гидота) И машины заправляют тоже ей)
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01.02.2022 16:12 Ответить
Якщо обговорюємо дану конкретну ситуацію то жовті труби на фасаді свідчать про те, що будинок обладнаний газовим опаленням на природному газі, і найімовірніше вибух стався через його виток і не потрібно нічого вигадувати. Стосовно вибуху трубопроводу - поцікавтесь що таке ШФЛВ звідки воно береться і чому є токсичною речовиною (пропан-бутан про який знаєте тілки ви тут нідочого).
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01.02.2022 16:53 Ответить
«красный.. с времен СССР --а не синюшно белый» якісним горінням природнього газу вважається при синьому кольорі полум'я, а червоний (як при ссср) і відтінки жовтого помаранчевого це горіння неправильне - неякісне.
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28.01.2022 13:38 Ответить
...неякісне. від не достатку кисню.
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28.01.2022 14:23 Ответить
Взрывы домов, боевые шизоиды...
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28.01.2022 09:09 Ответить
"спасатели продолжают поиски пострадавших"
не понял... пострадавшие скрываются, что-ли?
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28.01.2022 10:11 Ответить
Да. Спрятались под руинами и вылазить не хотят.
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01.02.2022 11:54 Ответить
гексоген ?
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28.01.2022 11:46 Ответить
Мэра Запорожье, в отставку. В каком состоянии дома по всей Украине. Как вы мрази зае...и уже.
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28.01.2022 12:20 Ответить
Дак война же. Ничего делать не нужно, только вооружаться. Вон депутат из Эстонии подтвердит.
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29.01.2022 18:12 Ответить
ніхто і ніде не виконує свою роботу, все напризволяще кинуто на авось,як в совку
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28.01.2022 14:16 Ответить
Прикольно, судячи по фото верхні поверхи дивом не рухнули, добре що в новобудовах газові котли ставлять на балконах, лише б самі розумні власники не втручалися.
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29.01.2022 13:02 Ответить
 
 