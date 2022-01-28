ГБР проводит обыски у нардепа Воронько из МФО "Розумна політика". Разумков уже заявил, что обвинения "притянуты за уши". ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата Олега Воронько, входящего в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Розумна політика".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным ГБР, в рамках уголовного производства по факту подделки документов Государственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины. Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.



Во время судебного разбирательства в Печерском суде действующий народный депутат предоставил поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем возможно ввел в заблуждение суд.



Фото: сайт ГБР

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Предварительная квалификация:

- подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины);

- служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины);

- введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

В то же время, руководитель МФО "Розумна політика" Дмитрий Разумков, комментируя ситуацию, заявил, что обвинения ГБР в отношении нардепа "притянуты за уши".

"Сегодня к нашему коллеге из МФО "Розумна політика" Олега Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес - притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО - тоже".

Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии!" – написал он в телеграмме.