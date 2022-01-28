"Беги, Вова, беги": Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 года об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда российская армада стоит у наших границ и накапливает собственные, мы иначе начинаем понимать все, что с нами происходит. Не ощущалась на киевских улицах война, она не ощущалась и в голове Зеленского и тех "слуг", бегущих из ВР. Мы защитим наше будущее", - сказал присутствующим нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.























































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.