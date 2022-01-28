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"Беги, Вова, беги": Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы прокурора и стороны защиты, поданные на решение следственного судьи Печерского районного суда в Киеве от 19 января 2022 года об избрании меры пресечения для пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда российская армада стоит у наших границ и накапливает собственные, мы иначе начинаем понимать все, что с нами происходит. Не ощущалась на киевских улицах война, она не ощущалась и в голове Зеленского и тех "слуг", бегущих из ВР. Мы защитим наше будущее", - сказал присутствующим нардеп "ЕС" Николай Княжицкий.

Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 01
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 02
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 03
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 04
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 05
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 06

Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 07
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 08
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 09
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 10
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 11
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 12
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 13
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 15
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 15
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 16
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 17
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 18
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 19
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 20
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 21
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 22
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 23
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 24
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 25
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 26
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 27
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 28
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 29
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 30
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 31
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 32
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 33
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 34
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 35
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 36
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 37
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 38
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 39
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 40
Беги, Вова, беги: Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие 41

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти препятствуют проведению мирной акции возле суда, который рассматривает апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, - Ирина Геращенко

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

17 января Петр Порошенко вернулся в Украину.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

Автор: 

апелляция (628) Княжицкий Николай (203) Порошенко Петр (19616) Апелляционный суд (413) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+50
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28.01.2022 11:01
+32
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28.01.2022 11:12
+31
Після втечі бандюковича країна залишилась без влади?
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28.01.2022 11:14
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3елені огидні уроди творять бе33аконня тільки нові вибори
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28.01.2022 12:36 Ответить
Где эти прибацнутые сбушники со своим терактом!
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28.01.2022 12:38 Ответить
Для мене отака поведінка Петьки Бариженко а саме намагання надавити на правосуддя якоби народною думкою і зробити з правоого процесу бунт.. доказує тільки одне.. Петя рило в тебе в гівні по самі вуха... Значить правильно розслідування почалось. Нормальна людина просто чесно і спокійно доказала все б в суді. І не треба орать що судова система прогнила... Петя це ж ти таку залишив в спадок....ти ж ні хріна не робив ... все відмазувався хай потім зараз війна .. ТАК ВІЙНА. А що уроди продажні хай судять коли війна ??? Та ти дебіл а не президент...як що так думаєш. Пішов на хрін
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28.01.2022 12:52 Ответить
бегающий петя от "реформированного" им же суд)))))))))))))))))))))))) жалкое зрелище напоминающее "позднего" Саакашвили...
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28.01.2022 13:17 Ответить
Порохоботи і є 5 колона Кремля!
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28.01.2022 13:38 Ответить
Гєніальний висновок.

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28.01.2022 14:20 Ответить
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28.01.2022 14:22 Ответить
Чому так не пофотографували ФОПів крупним планом? І взагалі це чия методичка, що ФОПи ВСІ голосували за Зеленського?
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28.01.2022 15:19 Ответить
не надоело митинговать, может пора уже действовать?
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28.01.2022 16:49 Ответить
Учитывая количество забанненых комментов, пора поменять название сайта на цензор-да.
Как отреферировал суды - так и судится. Ничего более важного за каденцию не было.
Живите и дальше в своей виртуальной реальности поддержки, я лично ни за одного ни за другого неголосовал с борьбой с коррупцией ни тот ни другой справлятся не собирались.
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28.01.2022 18:22 Ответить
Жидковатенький протестик получился. С такою млявенькой поддержкой Порохатого Барыгу, чего доброго, уконтрапупят на цугундер-то
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28.01.2022 19:06 Ответить
Сдрысни, кацап, от теБя лаптями за версту несет
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29.01.2022 01:07 Ответить
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