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Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг. ФОТО

Известного боксера Владимира Вирчиса в пятницу, 28 января, нашли мертвым. Ему было всего 48 лет.

Об этом сообщает Чемпіон, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году ушел из жизни", - говорится в сообщении. Некоторые СМИ указывают, что вероятная причина смерти – самоубийство.

Вместе с тем, вчера Вирчис приходил на суд по делу Екатерины Гандзюк. Такую информацию обнародовал в своем телеграмм-канале журналист Денис Казанский.

"Вчера всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично требовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцен". Пишут о "самоубийстве" Ну как всегда... В прошлом Вирчиса и Мангера связывали приятельские отношения. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина", – отметил Казанский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

В полиции Киева УП сообщили, что тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе. Правоохранители начали уголовное производство

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований. Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие", - сообщили в полиции.

Известный эксспортсмен поддерживал одного из обвиняемых в заказанном в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, хотел быть его поручителем.

Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006).

В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, Вирчис стал чемпионом Европы EBU.

Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг 01
Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг 02
Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг 03
Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг 04
Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг 05

Автор: 

бокс (598) смерть (9250) Казанский Денис (311) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+56
Зебил всю шваль ПРастовскую по кабинетам вернул. А 90 процентов этих животных бычье из 90х.,,,мудрыйнарид,, так захотел. При чем тут Порох?
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28.01.2022 14:58
+37
Ага, сначала долг пришел требовать и тут же самоубился, гениально.
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28.01.2022 15:30
+30
Очередная жертва....Братья в Кривом роге....Поляков.....
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28.01.2022 14:56
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Страница 2 из 2
Не чего было защищать ублюдка и убицу. При том ублюдок это не оскарбление, а осоьа без ролу и ьез племени способный не созидать а грабить, убивать и разрушать государство в которрм живут украинский народ или народы кому, как.
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28.01.2022 16:46 Ответить
Якщо вирішив покінчити з життям, то міг би спершу покінчити з Мангером. Ця наволоч дуже затримався на білому світі.
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28.01.2022 16:49 Ответить
Не хотели"Баригу",хотели мира любой ценой-теперь доллар по 29,Рашка стянула рекордное количество войск,страну деребанят сразу 2 олигарха_Коломойский и Ахметов,девяностые возвращаются(не удивительно учитывая прошлое Калпмойского и Ахметова)-цены растут а мудрый нарид-нищает. И этот год-это только цветочки. Ягродки будут через год. Мы сделали это вместе
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28.01.2022 17:21 Ответить
Не мы, а Вы - 73% ДОЛБАННЫХ УБЛЮДКОВ.
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28.01.2022 17:23 Ответить
73% ублюдков, може пора чемадан, вокзал и на
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28.01.2022 18:51 Ответить
Может эти 27 (100-73) панфиловцев поедут за поребрик ?
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28.01.2022 21:59 Ответить
они сделали
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28.01.2022 17:33 Ответить
а при барыге доллар уже был 29 , или память хромает. Потом при зеле стал откатываться.
Они с гонтаревой на три доллар умножили красиво. Все кто был в гривне просто оку№ли
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28.01.2022 21:58 Ответить
Был,поскольку резко отрубилась торговля с Россией куда Украина 30% своего экспорта отправляла+страна потеряла часть территории+активный боевые действия-ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ действия. А потом пошел рост экономики и гривня украпилась. Я не вижу причину нашей экономике рости при таком Президенте как Зеленский. Как только Зеленский стпл Президентом-уже через 6 мес в Украине возник дефицит поступлений в бюджет-это еще до КОВИДА. При Порошенко олигархи так не грабили страну как за 21 год при Зеленском-на фоне нищания страны некоторые олигархи увеличили капиталл почти в 2 раза-мы сделали это вместе!А в этом году нашу промышленность ждет газ по 1000 долларов-без шансов на рост ВВП
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29.01.2022 00:16 Ответить
не правильно мыслишь , недвига и цены выросли ? Значит бабки есть покупать. Значит экономика выросла. А то что инфляция, так она не только у нас. Минималка выросла в доларах и евро цены выросли и люди берут. Значит растем
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31.01.2022 23:29 Ответить
Недвига выросла не из-за увеличивающегося спроса а из-за тотального роста цен на ВСЕ-включая стройматериалы и строительные работы. Нет данных за 21 год,но в 20 году произошел АНТИРЕКОРД-самое небольшое количество вводимых в эксплуатацию квадратных метров за 30 лет Украинской власти. в 21 году введено в эксплуатацию около 6,4 млн кв метров что немного больше чем в 20 году но намного меньше чем в 14,15,16,17,18,19 годах
https://genby.livejournal.com/910338.html
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01.02.2022 01:01 Ответить
Откуда долг???
Боксерчик видать ОТМОРОЗКОВ и ТИТУШЕК организовывал на защиту Мангера, а тот кинул с оплатой.
Так, что удивляться, что его кончили или сам повесился не приходится.
С кем поведешься, от тех и наберешься.
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28.01.2022 17:22 Ответить
И то что он боксер не помогло ему ********* бандюков.
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28.01.2022 17:30 Ответить
лучше старенький пистолет чем шаулинськое кунфу чьорный пояс и чулочки к нему)
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28.01.2022 18:23 Ответить
кто это не слышал
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28.01.2022 18:22 Ответить
С волками жить по волчьи выть.
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28.01.2022 18:44 Ответить
Громада цензора не міняється, вам би полікуватися...
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28.01.2022 18:51 Ответить
мангер должен был его повесить?
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28.01.2022 20:11 Ответить
Епоха бідності кажете ... Заповідник совкодрочерів імені Зе
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28.01.2022 21:32 Ответить
Самоубийство??? Опять?
Не верю.
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28.01.2022 22:38 Ответить
Нема грошів , депресія ? Запишись в армію , на передову.
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29.01.2022 05:10 Ответить
Зайди в церкву.., ти не один..
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29.01.2022 05:12 Ответить
Мангер, Труханов - бандюки та перші зрадники в разі чого...Труханов громадянин Федерастії.
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29.01.2022 07:22 Ответить
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