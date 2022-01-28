Украинского боксера Вирчиса обнаружили мертвым. Накануне он приходил к Мангеру на суд и потребовал вернуть долг. ФОТО

Известного боксера Владимира Вирчиса в пятницу, 28 января, нашли мертвым. Ему было всего 48 лет.

Об этом сообщает Чемпіон, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский экс-боксер в супертяжелом весе Владимир Вирчис на 49-м году ушел из жизни", - говорится в сообщении. Некоторые СМИ указывают, что вероятная причина смерти – самоубийство.

Вместе с тем, вчера Вирчис приходил на суд по делу Екатерины Гандзюк. Такую информацию обнародовал в своем телеграмм-канале журналист Денис Казанский.

"Вчера всемирно известный украинский боксер, бывший чемпион мира Владимир Вирчис пришел на суд к политику Владиславу Мангеру, обвиняемому в убийстве Екатерины Гандзюк. Вирчис публично требовал у Мангера вернуть долг, на что Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцен". Пишут о "самоубийстве" Ну как всегда... В прошлом Вирчиса и Мангера связывали приятельские отношения. А настоящей территорией отморозков вдруг оказалась Херсонщина", – отметил Казанский.

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В полиции Киева УП сообщили, что тело Вирчиса было обнаружено прохожим в ночь на 28 января в Днепровском районе. Правоохранители начали уголовное производство

"Сегодня ночью в полицию Киева поступило сообщение от прохожего о том, что у дома на улице Раисы Окипной он обнаружил повешенным неизвестного мужчину. По указанному адресу срочно прибыла следственно-оперативная группа и скорая. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с петлей на шее. Врачи констатировали его смерть, а правоохранители направили тело погибшего на экспертизу. Следственно-оперативная группа задокументировала происшествие и изъяла доказательства для проведения необходимых экспертных исследований. Уже утром в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее муж ночью ушел из дома и не вернулся. Женщина описала внешность пропавшего и правоохранители пригласили ее на опознание погибшего, которого обнаружили ночью. В результате было установлено, что погибшим оказался украинский боксер Владимир Вирчис. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие", - сообщили в полиции.

Известный эксспортсмен поддерживал одного из обвиняемых в заказанном в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера, хотел быть его поручителем.

Владимир Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003-2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005-2006).

В мае 2007 года, нокаутировав чемпиона Европы Паоло Видоца, Вирчис стал чемпионом Европы EBU.









