Первые 40 инструкторов ПТРК NLAW из числа бойцов ВСУ завершили подготовку практическими стрельбами. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины – будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, выпускники курса совершили практические пуски с этих ПТРК.

На соответствующих рубежах от 300 до 600 м были установлены мишени: боевая машина пехоты, САУ и МТ-ЛБ. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.





На стрельбах присутствовали командующий Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, представители ГШ ВСУ и 184-го учебного центра.

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Как отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Всего три дня на теорию и тактику и два дня на практическое применение. Только за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Со следующей недели в 184 НЦ прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

По словам одного из новоиспеченных инструкторов солдата Зиновия Тужанского, научиться умело стрелять из этого оружия несложно. Можно сделать это и за один день. Оружие очень простое, надежное и мощное.