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Первые 40 инструкторов ПТРК NLAW из числа бойцов ВСУ завершили подготовку практическими стрельбами. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы военнослужащих ВС Украины – будущих инструкторов по подготовке операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, выпускники курса совершили практические пуски с этих ПТРК.

На соответствующих рубежах от 300 до 600 м были установлены мишени: боевая машина пехоты, САУ и МТ-ЛБ. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены.

Первые 40 инструкторов ПТРК NLAW из числа бойцов ВСУ завершили подготовку практическими стрельбами 01
Первые 40 инструкторов ПТРК NLAW из числа бойцов ВСУ завершили подготовку практическими стрельбами 02

На стрельбах присутствовали командующий Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук, представители ГШ ВСУ и 184-го учебного центра.

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Как отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВС Украины полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки. Всего три дня на теорию и тактику и два дня на практическое применение. Только за 5 дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Со следующей недели в 184 НЦ прибудет еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

По словам одного из новоиспеченных инструкторов солдата Зиновия Тужанского, научиться умело стрелять из этого оружия несложно. Можно сделать это и за один день. Оружие очень простое, надежное и мощное.

Автор: 

армия (8502) Великобритания (5017) оружие (10257) россия (96095) подготовка (233)


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Чиста правда!
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28.01.2022 15:31
+55
ПТРК NLAW - "бурят по Київськи" ))
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28.01.2022 15:28
+41
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28.01.2022 15:55
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теперь можно предвидеть сверхдержавную кацапскую тактику. Первыми пошлют в атаку срочников на старых танках. Их пожгут НЛОв. И сгоревшие первые машины не дадут поражать стоящие дальше, так как большое количество металла на пути ракеты мешает магнитному прицелу NLOW.
Выгода стоящих сзади налицо, у них есть возможность пожить на час-полтора дольше, пока не прилетели на вызов Bayraktar TB2
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28.01.2022 20:49 Ответить
Послать на убой срочников - это конечно шикарная идея. На следующий день вся российская армия разбежится по домам
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29.01.2022 09:11 Ответить
To russia with LAW!
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28.01.2022 20:53 Ответить
Я так розумію що ще перевірили як вражається боекомлпект - бо вибух явно сильніший за сам заряд.
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28.01.2022 23:58 Ответить
Це не танк, ось і рознесло ********.
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12.02.2022 10:51 Ответить
Ось такі новини краще всяких санкцій російських генералів охолоджують.
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29.01.2022 00:15 Ответить
це самий той момент коли пропускати заняття не варто...
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29.01.2022 06:23 Ответить
птрк - це звісно ж добре, але при повноцінному наступі в першу чергу москалі запустять авіацію! А що Україна може протиставити москальським літакам?
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29.01.2022 09:56 Ответить
Вам полный список предоставить?
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29.01.2022 11:18 Ответить
Авіація може знищити стаціонарні об'єкти, та техніку, солдат авіація не знищить, коли у літаків закінчаться ракети та бомби, треба заганяти своїх мародерів, ось тут їм жаба цицьки і дасть, як казав Ковпак. Тим більше, що кривавий кремлівський скот поруйнує наші домівки та сім'ї, після чого нищити їх ми будемо без жалю.
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12.02.2022 10:59 Ответить
вот всё бл.. в этом МО или ГШ делается по максимуму медленно, у меня одного такое чувство?
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29.01.2022 11:58 Ответить
а ты сможешь без подготовки попасть из этой дуры в танк?
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30.01.2022 13:54 Ответить
Такое впечатдение, что рашку подгоняют с нападением. Типа, чем позже нападешь, чем больше им передадим оружия и тем больше их научиься им пользоваться. Нельзя эти поставки оружия проводить без такой игры на камеру?
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30.01.2022 12:54 Ответить
но сотни тонн оружия приходят в самолётах, Я лично не знаю, что там везут ))
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31.01.2022 00:06 Ответить
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