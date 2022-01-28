На "Южмаше" рассказали о гибели охранника Веры Лебединец: Рябчук таскал ее за волосы, угрожал, но она не отдала ключи. ФОТО

Во время трагических событий на территории "Южмаша" погибла 36-летняя сотрудница предприятия Вера Лебединец. На заводе рассказали о героизме погибшей сотрудницы.

Женщина работала контролером ведомственной военизированной охраны. Как рассказали в пресс-службе "Южмаша", она погибла, потому что не открыла дверь и не отдала ключи Артему Рябчуку, который хотел сбежать после массового убийства с территории завода, пишет "Наше Місто", передает Цензор.НЕТ.

"В пресс-службе рассказали, что Рябчук применял к Вере физическое насилие и угрозы. Он таскал ее за волосы. Но женщина героически противостояла и не отдала ключи. Тогда раздались выстрелы. Вера Лебединец совершила настоящий подвиг - она ​​не дала вооруженному до зубов убийце попасть в город, где он мог встретить случайных прохожих и их застрелить", - говорится в сообщении.

У женщины осталась 11-летняя дочь.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.