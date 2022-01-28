РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10090 посетителей онлайн
Новости Фото
2 684 6

Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на "Южмаше", - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

103 военнослужащих воинской части 3021 прибыли в Днепропетровскую больницу им. И. Мечникова, для сдачи крови для раненых в результате стрельбы на "Южмаше" сослуживцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Около 20 медицинских работников задействованы на прием желающих сдать кровь. Побратимы уже сдали более 40 литров крови. Равнодушным не остался ни один гвардиец.

По словам генерального директора больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко, четверо пострадавших во вчерашней трагедии находятся в удовлетворительном состоянии, 22-летняя Жанна пострадала сильнее всего.

"Крайне тяжелая Жанна. Мы сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров крови, только больше 4 – Жанне. Нам очень нужна кровь", – отметил он.

Рыженко также сообщил, что состояние раненой понемногу стабилизируется и она пришла в сознание в реанимации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Южмаше" рассказали о гибели охранника Веры Лебединец: Рябчук таскал ее за волосы, угрожал, но она не отдала ключи. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 01
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 02
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 03
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 04
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 05
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 06
Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на Южмаше, - Нацгвардия 07

Автор: 

Днепр (4439) донор (96) стрельба (3267) Национальная гвардия (2153) кровь (62)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мдеее! Ви б хоча трохи клепку включили. Ви втопити зібрались поранених?
І чомусь нема такого аншлагу НГУ коли потрібно витягувати бійця
показать весь комментарий
28.01.2022 16:50 Ответить
ви з Дніпра???
якщо - ні....то й не кажіть того що не знаете
///
700 донорів здали кров для поранених в АТО (2018р)
https://gorod.dp.ua/news/151267



"Днепр сдаёт кровь для раненых. В четырнадцатый раз", - сообщает она и публикует фотографии из днепровской больницы, куда массово пришли жители города. (2016 год)
Источник:



пошукати ще ????
показать весь комментарий
28.01.2022 17:14 Ответить
36-летняя сотрудница ЮМЗ Вера Лебединец. (сиротой осталась 11 летняя дочь)

показать весь комментарий
28.01.2022 17:07 Ответить
Повага.Уваги офицеров и мичманов.Ця трагедия,не повинна впливати на охорону объектов.Бо ворогу тiлькi i треба,щоб Украина в связи с трагедией,ослабила охорону объектов,поменяв автоматы на гумовi кiйки,як це було вже за часiв Янукодли.Коли в караул,ходили с палками,во избежании втечi солдадата з автоматом,або передачi криминальникам,або суициду.
показать весь комментарий
28.01.2022 17:16 Ответить
Больница в Днепре - базовое медицинское учреждение для всей группировки украинских войск на лугандонском фронте. И для четверых находящихся в ней раненых потребовалось дополнительно сдавать кровь? Не, что и говорить, Украина полностью готова к широкомасштабной кацапской агрессии, как заверил Величайший Зелёный.
показать весь комментарий
28.01.2022 18:37 Ответить
 
 