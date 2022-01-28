Более 40 литров крови сдали военнослужащие для пострадавших в результате стрельбы на "Южмаше", - Нацгвардия. ФОТОрепортаж

103 военнослужащих воинской части 3021 прибыли в Днепропетровскую больницу им. И. Мечникова, для сдачи крови для раненых в результате стрельбы на "Южмаше" сослуживцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Около 20 медицинских работников задействованы на прием желающих сдать кровь. Побратимы уже сдали более 40 литров крови. Равнодушным не остался ни один гвардиец.

По словам генерального директора больницы им. И. Мечникова Сергея Рыженко, четверо пострадавших во вчерашней трагедии находятся в удовлетворительном состоянии, 22-летняя Жанна пострадала сильнее всего.

"Крайне тяжелая Жанна. Мы сразу, когда они поступили, начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров крови, только больше 4 – Жанне. Нам очень нужна кровь", – отметил он.

Рыженко также сообщил, что состояние раненой понемногу стабилизируется и она пришла в сознание в реанимации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Южмаше" рассказали о гибели охранника Веры Лебединец: Рябчук таскал ее за волосы, угрожал, но она не отдала ключи. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.













