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Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше". ФОТО

Следователи ГБР проводят безотлагательный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше Артемий Рябчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимые для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

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Государственное бюро расследований и в дальнейшем будет оперативно информировать общество о ходе расследования данного резонансного дела.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше 01

Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на Южмаше 02

Автор: 

Днепр (4439) обыск (1903) стрельба (3267) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+9
Який толк з цього дійства? Основна причина це строкова служба. Скільки було колись випадків, але цей просто дуже резонансний. Про самогубства у військових частин мало хто говорив, а про знущання, то взагалі ніколи. За 30 років цієї служби сотні тисяч скалічених житів.
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28.01.2022 17:12
+4
Аха ха - а чого не через тиждень?
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28.01.2022 17:11
+4
Изучить все до последней капли- найти начало !!! Понять когда это зародилось !!! Причина!! Изучить , задокументировать- проверить есть ли похожие случаи!!!
Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
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28.01.2022 17:33
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Аха ха - а чого не через тиждень?
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28.01.2022 17:11 Ответить
Який толк з цього дійства? Основна причина це строкова служба. Скільки було колись випадків, але цей просто дуже резонансний. Про самогубства у військових частин мало хто говорив, а про знущання, то взагалі ніколи. За 30 років цієї служби сотні тисяч скалічених житів.
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28.01.2022 17:12 Ответить
ДБР начинает заниматься делом только когда уже трупы и общественный резонанс?
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28.01.2022 17:22 Ответить
Когда гибнут тысячи в следствии предательства и коррупции чиновников, не видно такой активности с их стороны.
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28.01.2022 17:29 Ответить
а когда им делами заниматься ? нужно же цемить блогеров с эротическими сессиями
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28.01.2022 17:31 Ответить
Изучить все до последней капли- найти начало !!! Понять когда это зародилось !!! Причина!! Изучить , задокументировать- проверить есть ли похожие случаи!!!
Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
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28.01.2022 17:33 Ответить
Почалося це тоді, коли економить на охороні стратегічних об'єктах розпочали. Бо якось дивно це виглядає, що від професійних дрг охороняють шестимісячні строковики з жінками-вахтерами
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28.01.2022 17:54 Ответить
А той обморок на ленд крузері не приїжджав?
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28.01.2022 17:33 Ответить
И что они собираются найти?

Уйопок арестован, все снято на камеру и ясно, как день божий...

Солдатские заначки по тумбочкам тырят?
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28.01.2022 17:36 Ответить
Просто тупо откупных ждут...
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28.01.2022 17:39 Ответить
Еще можно провести обыск в роддоме где он родился, не помешает.
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28.01.2022 18:46 Ответить
А що шукають? Вчорашній день...
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28.01.2022 17:38 Ответить
Може факти неуставних стосунків і відсутність реагування керівного складу
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28.01.2022 17:56 Ответить
факти чого ? спробуй щось зробити амбалу 2 метровому, на таких сильно неуставно не повпливаєш, навіть цілим взводом.
Так можливо там були якісь тертя, як і у кожному колективі. Але це не привід добивати контрольними своїх колег по службі.
п.с. якщо його так гнобили, то чому матуся синочка з армейки не забрала, або в сусіднє село не перевела. Зараз же не Совок де мясо на алтай гнали і засобів звязку з рідними побільше.
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28.01.2022 20:33 Ответить
не все мальчики жалуются мамочке и у людей бывают принципы
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29.01.2022 15:56 Ответить
И опять куча доморощенных гениальных следователей на ветке. Ребята, идите в полицию работать. Расскажите: как правильно надо.
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28.01.2022 17:42 Ответить
а правильно надо чтобы ментальность была правильная
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29.01.2022 15:57 Ответить
подфартило ЗЕ-кодлу на чужом горе. теперь не надо устраивать позорные гонения на Пороха, чтобы отвлекать общество от тотальных провалов ЗЕко манды.
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28.01.2022 17:55 Ответить
она так и называется -часть рябчука-ох и писаки..почему гбр в гражданке..похожи на бомжей..
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28.01.2022 18:28 Ответить
Что найти хотят? Отпечатки его пальцев по казарме?
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28.01.2022 18:43 Ответить
замість того що б проводити ретельні допити?
і починати з рядового складу.
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28.01.2022 19:21 Ответить
як би щe мiзки можна було пeрeвiрити як комп.
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28.01.2022 20:30 Ответить
Олена Липовенко

"Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.

P.S. Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Миколайович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Миколайовича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.

P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480
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28.01.2022 22:08 Ответить
Мене бентежить інше.
Зараз всіма силами намагаються замилити цю трагедію, зліпивши з пацана монстра, а з жертв - героїв, білих і пухнастих.
Насправді вони всі жертви. Жертви тої системи, яку так і невдалося зламати.
І в цю огидну історію по відмиванню системи МВД включився і Цензор. Так, Юрій Бутусов?
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28.01.2022 22:18 Ответить
а можно зрителям с дивана объяснить какая она - система МВД? Вообще интересно, какие у них там порядки, ментальность.
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29.01.2022 16:00 Ответить
 
 