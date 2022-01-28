Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше". ФОТО
Следователи ГБР проводят безотлагательный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше Артемий Рябчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Работники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимые для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.
Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
Государственное бюро расследований и в дальнейшем будет оперативно информировать общество о ходе расследования данного резонансного дела.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Надо уже научится предотвращать!!!! НАДО ВЫЛАЗИТЬ С СОВКА!!!!
Уйопок арестован, все снято на камеру и ясно, как день божий...
Солдатские заначки по тумбочкам тырят?
Так можливо там були якісь тертя, як і у кожному колективі. Але це не привід добивати контрольними своїх колег по службі.
п.с. якщо його так гнобили, то чому матуся синочка з армейки не забрала, або в сусіднє село не перевела. Зараз же не Совок де мясо на алтай гнали і засобів звязку з рідними побільше.
і починати з рядового складу.
"Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Миколайович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Миколайовича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480
Зараз всіма силами намагаються замилити цю трагедію, зліпивши з пацана монстра, а з жертв - героїв, білих і пухнастих.
Насправді вони всі жертви. Жертви тої системи, яку так і невдалося зламати.
І в цю огидну історію по відмиванню системи МВД включився і Цензор. Так, Юрій Бутусов?