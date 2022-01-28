Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше". ФОТО

Следователи ГБР проводят безотлагательный обыск в воинской части Национальной гвардии Украины, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше Артемий Рябчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Работники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимые для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

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Государственное бюро расследований и в дальнейшем будет оперативно информировать общество о ходе расследования данного резонансного дела.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.