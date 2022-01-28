Рыженко о состоянии пострадавшей на "Южмаше": Пуля разворотила позвоночник. Уже перелито более четырех литров крови. ФОТО

Гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии одной из пострадавших в результате стрельбы на заводе "Южмаш".

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ее разбитые мечты. Девушка по имени Жанна, ей 22, она старший солдат Нацгвардии. Будущее ее пока туманное. Родилась в Харьковской области, в селе, занималась спортом. Имела обостренное чувство честности и справедливости. Мечтала стать офицером Нацгвардии. Прямо из лужи крови, солдат и ее врачи скорой, борясь с болевым шоком, сумели доставить в Мечникова. Быстрое обследование, операционная. Три пули прошили тело Жанны. Самое тяжелое ранение в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник", - рассказал он.

"Профессор Александр Кутовой и заведующий отделением Виталий Пелех пошли на четырехчасовую сложнейшую операцию. Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе. Уже перелито больше четырех литров крови, стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике", - добавил медик.

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"Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу. Сердце сжимается от слез матери, которая рядом. Мы приоткрываем врата страданий молодой девушки, которую вторые сутки ждет Вова, ее молодой человек, не представляющий жизнь по-другому. А пока все сдают кровь", - рассказал Рыженко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.