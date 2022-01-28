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Рыженко о состоянии пострадавшей на "Южмаше": Пуля разворотила позвоночник. Уже перелито более четырех литров крови. ФОТО

Гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии одной из пострадавших в результате стрельбы на заводе "Южмаш".

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Ее разбитые мечты. Девушка по имени Жанна, ей 22, она старший солдат Нацгвардии. Будущее ее пока туманное. Родилась в Харьковской области, в селе, занималась спортом. Имела обостренное чувство честности и справедливости. Мечтала стать офицером Нацгвардии. Прямо из лужи крови, солдат и ее врачи скорой, борясь с болевым шоком, сумели доставить в Мечникова. Быстрое обследование, операционная. Три пули прошили тело Жанны. Самое тяжелое ранение в живот. Разбит тонкий и толстый кишечник", - рассказал он.

"Профессор Александр Кутовой и заведующий отделением Виталий Пелех пошли на четырехчасовую сложнейшую операцию. Удалено больше метра разбитого толстого и тонкого кишечника. На выходе пуля разворотила позвоночник в поясничном отделе. Уже перелито больше четырех литров крови, стабилизировали, гемоглобин восстановили. После кишечника ее ждут следующие жизненно важные операции на позвоночнике", - добавил медик.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше". ФОТО

"Сейчас анестезиологи взяли Жанну на ревизию брюшной полости и выведение кишечника наружу. Сердце сжимается от слез матери, которая рядом. Мы приоткрываем врата страданий молодой девушки, которую вторые сутки ждет Вова, ее молодой человек, не представляющий жизнь по-другому. А пока все сдают кровь", - рассказал Рыженко.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Рыженко о состоянии пострадавшей на Южмаше: Пуля разворотила позвоночник. Уже перелито более четырех литров крови 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 січня близько 3:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць застрелив чотирьох військовослужбовців та одну цивільну жінку, ще п'ятеро людей дістали поранення. Стрілок з автоматичною зброєю втік з місця злочину. Близько 9.30 його затримали в м.Підгороднє.

У військовослужбовців стріляв нацгвардієць Артемій Рябчук з Одещини, 2001 року народження. Наразі слідчі Державного бюро розслідувань повідомили йому про підозру у вбивстві, дезертирстві та викраденні зброї.

Чотирьох із п'яти військовослужбовців, поранених у Дніпрі, прооперували, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3267) Рыженко Сергей (65) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+36
Жах який... Бідна дівчина, проходить через таке пекло...
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28.01.2022 17:15
+28
вот это она наверное так жестоко издевалась над бедным ребенком, что он аж два месяца ждал автомат, чтобы отомстить?
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28.01.2022 17:21
+25
Нелюд це зробив.
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28.01.2022 17:17
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Героя всем дать, че уж там. Ну не бывает дыма без огня, как и следствия без причин.
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28.01.2022 18:15 Ответить
Я вже вчора писав,що в мене знайомий також хотів всіх постріляти в армії.Прослужив 4 чи 5 місяців.То його комісували.

Не був би цей солдат на строковій службі,ніхто би не загинув.І це не виправдання його,це факт.
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28.01.2022 18:21 Ответить
Серед контрактників зараз повно нестатутних відносин, причому на передньому краю. Мені це в голові не вкладається. Колись ті хто служив в пограничних військах взагалі цього дідівщини не знали, а військові що біля кордону, коли тих самих китайців у бінокль видно, там теж багато залежало від командиру, але навіть повний дебіл командир знав, що йому буде страшне, не звільнення, а трибунал, якщо хтось з його підлеглих не то що постріляє тих, хто з ним служить, але просто попреться зі зброєю в бік кордону. Те саме, коли охороняли стратегічні режимні об'єкти і ніхто не поставив на охорону цих об'єктів, тих хто охороняє зеків. У в кадровій частині, де техніки було нереально багато, навіть ядерні заряди до гаубиць, мінометів, не кажучи, що в лісі в кількох кілометрах були шахти з ядерними ракетами, зник пістолет, то всі на вухах стояли, доки не знайшли. До ДОСу (дома офицерского состава) було п'ять хвилин пішки, але тиждень вдома не був, як і усі офіцери дивізії. Так крали бушлати, їжу дефіцитну, інструменти, якими можна було користуваться володарю цивільного авто, але щоб щось більше, тим більш зброю. І то це потім погано закінчувалось, от нестачу їжі важко було довести, і то солдати хоч і на комбіжирі бувало їли, навіть цим і курсантів харчували, сам в свій час їв, що було тупо, підривати здоров'я, , бо це рано чи пізно приводило до виразки,.. коли техніки було на трильйони, але харчування було в рази краще ніж за шмарклі, зараз там взагалі нема чого їсти.
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28.01.2022 18:58 Ответить
Дідівщина прийшла з колись.При совці і в 90-2000х всяке було.Просто не було розголосу.На контракті звісно може всяке бути і навіть буває.Але ж найбільше поганого відбувається саме на строковій службі.За тридцять років незалежності сотні тисяч,так чи інакше скалічених.Навіщо це робити? Ми що деграданти,як москалі? Це там знущаються.
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28.01.2022 19:15 Ответить
Звичайно. Пришла тоді, коли почали брати на строкову службу наркоманів, алкашів та судимих, хоча по закону їх не мали брати. Особливих це стосується судимих. А тих хто мав служити відмазували батьки, а існує план, кому служити по строковій для кожного військкомату. Чим молодше колектив, тим більше він схожий на зграю гієн, які є сами найжорстокішими між собою, не дарма, ті хто сідають по малолетке, а потім по віку переводяться в дорослий колектив, хоч і зеків, в більшості стають "пєтухами", бо звикли до "беспределу". Так, армія має бути контрактною, але з не такою структурою, як зараз.
Чому в США сержант для солдата головний, бо він безпосередньо за нього відповідає, разом харчується і спить, якщо треба, коли війна чи навчання, у тому самому багні, як усі його солдати.А знущаються і то в меру, сержанти лише на початку, щоб привчити до дисципліни та виконання наказів, коли курс молодого бійця, а потім він з усіма разом. В поліція структура схожа, найвища посада це начальник відділку, а це лейтенант, а безпосередньо з підлеглими працює сержант і це рахується доброю посадою. А в нас генералів в 10 раз більше ніж в США. Ще в Другу Світову звання. що в СРСР були по рівню однакові, з часом це все більше деформувалось, а в Незалежній Україні, тому полковник відповідає, колишньому капітану. В мене прямий родич був поручник царської армії, і це був високий рівень, у нього був навіть особистий денщик, і якщо би не більшовицький заколот, то був би, як мінімум майором.
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28.01.2022 20:57 Ответить
То что твой знакомый - неадекват это очевидно глядя на его знакомого
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28.01.2022 19:41 Ответить
Я з віртуальними боксерами по переписці не спілкуюсь, бо їх думка мені абсолютна не цікава. Відповідаю лише тим, хто приводить в межах культури чоловіків якісь факти. І це не вам пишу, а усім. Тим хто не знає азів мінімальних вимог для спілкування, і тикикає незнайомій людині це також стосується.
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28.01.2022 20:29 Ответить
Что известо про типа, Измал, Москов. Патриархат прихожанин, говорит с ярким кацапским акцентом, сестра в России, мама уехала к сестре, валил в сторону ДНР, и что после єтого можно сказать ватник прокацапский и скорее и делал єто не просто так, сделать єто ему помогла ненависть патологическая мое мнение.
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28.01.2022 18:31 Ответить
Думаю козлостан его включит в списки на обмен. Он наверняка на это расчитывал когда здавался. Посидел в заброшенном доме, перепаковал рожки. Осознал, что пешком до лугандона далековато, холодно и хочется кушать. Если обнаружат, то большой шанс, что пристрелят сразу. И решил пока не поздно сдаться добровольно, что сильно повышало шансы уцелеть при задержании. Все его действия абсолютно логичны. Его мотив - ненависть к украинцам.
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28.01.2022 19:50 Ответить
думаю ему подсказали, те кто его подвозил, а почему тормознулся, потому что там на блокпостах его бы легко завалили, без зазрения совести, он всё делал очень продуманно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! видно на видио что это конченное ватное гавно, и всю злобу он выкинул на девчёнках
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29.01.2022 09:58 Ответить
тут ясно что если выживет это инвалид при чем неизвестно какой степени...пули кувыркаются у калаша что 7.62 что 5.45...тут писдец еще и позвоночник и это...
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28.01.2022 18:45 Ответить
Ця паскуда має зачахнути на довічному.
По крапельці вицідити з нього здоров'ячко.
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28.01.2022 18:46 Ответить
При любом раскладе стрелок психически не здоровый человек, дедовщина в данном случае только малая часть произошедшего
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28.01.2022 18:53 Ответить
Нет никаких доказательств того, что там дедовщина вобще имела место быть.
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28.01.2022 19:54 Ответить
Вы наверное не местный?😁😁
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28.01.2022 21:58 Ответить
Можно будет немного

пожурить ментов,если эта сволочь СЛУЧАЙНО повесится еще до суда.
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28.01.2022 19:55 Ответить
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