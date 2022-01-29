ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. "решить" земельные вопросы в Киеве. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР завершили расследование в отношении адвоката, требовавшей у предпринимателя 160 тыс. долларов США за якобы решение вопросов о праве собственности на 8 земельных участков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ДБР.

Адвокат решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, пытавшегося вернуть земельные участки, незаконно зарегистрированные на другое лицо. Она заверила предпринимателя в том, что сможет повлиять на коллегию Минюста для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращении ему земельных участков. Однако, по закону, данный вопрос и так должен решиться в его пользу.

Женщину задержали при получении 160 тыс. долларов, что по действующему курсу валют составляет 4 млн 645 тыс. 464 гривны.

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Адвокат обвиняется в мошенничестве, а именно в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – оперативные подразделения ГБР.

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