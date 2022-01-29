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ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. "решить" земельные вопросы в Киеве. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР завершили расследование в отношении адвоката, требовавшей у предпринимателя 160 тыс. долларов США за якобы решение вопросов о праве собственности на 8 земельных участков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ДБР.

Адвокат решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, пытавшегося вернуть земельные участки, незаконно зарегистрированные на другое лицо. Она заверила предпринимателя в том, что сможет повлиять на коллегию Минюста для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращении ему земельных участков. Однако, по закону, данный вопрос и так должен решиться в его пользу.

Женщину задержали при получении 160 тыс. долларов, что по действующему курсу валют составляет 4 млн 645 тыс. 464 гривны.

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Адвокат обвиняется в мошенничестве, а именно в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение – оперативные подразделения ГБР.

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ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. решить земельные вопросы в Киеве 01
ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. решить земельные вопросы в Киеве 02
ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. решить земельные вопросы в Киеве 03
ГБР объявило подозрение адвокату, обещавшей за $160 тыс. решить земельные вопросы в Киеве 04

адвокат (1435) земля (1950) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+2
ХОРОШО ТВАРЮКА ХОТЕЛА НАГРЕТСЯ НА БИЗНЭСМЭНЕ..у адвокатов специальность не бей лежачего как говорили.... чеши себе языком защищай обвиняемого.....и получай бабло миллионами а то и долларами...а там как карта ляжет с защитой И ПРИГОВОРОМ....а баблосы полюбэ в карман себе любимым. И СКАЖЕТ ОСУЖДЁННОМУ(Я СТАРАЛАСЬ БАТЯ....)
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29.01.2022 10:57 Ответить
+2
Прям таки Чернигов.
По всей стране множество адвокатов только так и работают.
Таких надо выявлять и прославлять на всю страну, чтобы к их услугам никто не обращался.
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29.01.2022 11:02 Ответить
+2
разве можно столько насосать?
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29.01.2022 11:14 Ответить
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Гарне волосся. Я сумніваюся, що буде зістрижене
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29.01.2022 10:49 Ответить
Адвокатериса часом не причастна до причин шахрайства як то буває, в Чернігові взагалі треш, адвокати з мусораиґмт та судами тупо грабують громадян, чекаємо на зміни до законів та потрібно ліквідувати це опг Чернігів
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29.01.2022 10:55 Ответить
Прям таки Чернигов.
По всей стране множество адвокатов только так и работают.
Таких надо выявлять и прославлять на всю страну, чтобы к их услугам никто не обращался.
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29.01.2022 11:02 Ответить
В чем преступление?
В любом суде решают якобы по закону.
Только обе стороны почему-то приглашают адвокатов и платят им гонорары.
По логике статьи - адвокаты не нужны вообще и их следует запретить и посадить.
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29.01.2022 10:57 Ответить
ХОРОШО ТВАРЮКА ХОТЕЛА НАГРЕТСЯ НА БИЗНЭСМЭНЕ..у адвокатов специальность не бей лежачего как говорили.... чеши себе языком защищай обвиняемого.....и получай бабло миллионами а то и долларами...а там как карта ляжет с защитой И ПРИГОВОРОМ....а баблосы полюбэ в карман себе любимым. И СКАЖЕТ ОСУЖДЁННОМУ(Я СТАРАЛАСЬ БАТЯ....)
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29.01.2022 10:57 Ответить
Может она и законным методом могла все порешать, но захотелось бабла стрясти
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29.01.2022 11:12 Ответить
Не вижу состава преступления. Адвокат - не чиновник.
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29.01.2022 11:05 Ответить
Хай там що, а поле для маневру вона має
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29.01.2022 11:10 Ответить
мошенничество чистой воды.. состав 100%
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29.01.2022 12:05 Ответить
разве можно столько насосать?
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29.01.2022 11:14 Ответить
А какое обвинение можно выдвинуть против нее?
Она не является госслужащим, те это даже не взятка.
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29.01.2022 11:23 Ответить
Красивая штучка, у меня аж встал..
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29.01.2022 12:04 Ответить
Та вже нє красівая, ноги як у слона, фейс свинячий закрила волосся. Сумніваюсь, що вона могла на каву з коньяком насмоктати
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29.01.2022 12:45 Ответить
Як це прокоментують солдатеси і генералеси, фізикині, хімікині,?
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29.01.2022 14:32 Ответить
Хм, ну и сволочного клента нашла адвокатеса.
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29.01.2022 14:57 Ответить
 
 