Миномет калибра 120 миллиметров МП-120 принят на вооружение украинского войска. ФОТОрепортаж

Согласно приказу Министерства обороны Украины от 25.01.2022 года №26 миномет калибра 120 миллиметров МП-120 принят на вооружение украинского войска. Такое решение принято, "учитывая положительные результаты государственных испытаний и в целях обеспечения Вооруженных Сил Украины артиллерийским вооружением".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает АрмияInform.

В свое время это издание подробно рассказывало о том, какие усовершенствования этот тяжелый миномет претерпел во время проведения государственных испытаний. Кстати, они длились около полутора лет. В течение этого времени миномет тщательно тестировали в различных условиях эксплуатации, произведя полный настрел ресурса ствола более 5000 выстрелов. Так что кратко напомним, какие конструктивно-технические особенности отличают новый МП-120 от существующих ныне аналогов.

Имеет усовершенствованную форму опорной плиты

По словам инженера-испытателя ООО "Украинская бронетехника" (разработчик и производитель образца минометной артиллерии) Владимира Ковтуна, новый миномет имеет усовершенствованную форму опорной плиты, которая оснащена тремя сошниками и V-образными вставками. Эти элементы окучивают под себя грунт, не давая опорной плите глубоко увязать во время ведения интенсивной стрельбы из миномета.

Конструкция плиты также позволяет производить стрельбу из миномета в ее горизонтальном положении, что удобно для боевой работы минометного расчета. Ведь это позволяет вести огонь без предварительного оборудования позиции под плиту.

Стал более удобным в эксплуатации

Другим отличием нового миномета МП-120, что улучшило его эксплуатационные качества, является отсутствие медного обтирающего кольца между стволом и казенником. Проблема заключалась в том, что в процессе эксплуатации миномета медное кольцо выгорало и деформировалось. Из-за этого у минометного расчета часто возникали определенные сложности с заменой или установкой медного обтюривающего кольца во время эксплуатации.

Чтобы таких проблем не возникало, разработчики отказались от обтюривающего кольца, сделав вместо него дополнительные лабиринтные уплотнения в казеннике. Это создает в кольцевых полостях дополнительное давление, которое не позволяет пороховым газам прорываться через резьбовое соединение казенника.

Применен надежный способ крепления двуноги к трубе подъемного механизма

В новом миномете, в отличие от аналогов, также использовали другой способ крепления двуноги к трубе подъемного механизма: вместо сварных швов использовали механические муфты, которые надежно соединили элементы двуноги. Преимущества такого способа очевидны, ведь отсутствует деформация трубы, поэтому можно сузить зазоры между трубой подъема и цилиндром подъемного механизма. Это уменьшает горизонтальную шаткость миномета, боковое рассеяние мин и улучшает кучность стрельбы.

Существенно доработанный предохранитель от двойной зарядки

Особое внимание разработчики уделили доработке столь важного элемента конструкции миномета как предохранитель от двойной зарядки. Дело в том, что у предохранителей от двойной зарядки минометов советского образца были существенные изъяны конструкции. Поэтому они быстро выходили из строя — ломались или выдвигались из своих посадочных мест кончики пружин предохранительных механизмов, стопоры предохранительных механизмов прекращали тормозить лопатки в открытом положении или вообще разрушались. Чтобы этого не допустить, в новом миномете МП-120 реализован целый ряд конструктивных решений, направленных на обеспечение надежной работы пружин и стопоров предохранительных механизмов, принципиальное исключение всех факторов, которые приводили раньше к их поломкам.

Улучшены эргономические свойства миномета

Для улучшения эргономических свойств миномета редуктор подъемного механизма из нижнего положения переместили в верхнее – к вертлюгу. Это позволило наводчику с помощью соответствующих рукояток одновременно удерживать и контролировать положение как подъемного, так и поворотного механизмов.





Кстати, баллистические характеристики ствола остались прежними, в частности, максимальная дальность стрельбы составляет 7100 метров. Но при этом увеличилась живучесть ствола за счет новой технологии его изготовления: он проковывается изнутри и уплотняется.