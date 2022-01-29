За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 7 человек, выявлено 2 418 новых случаев. Среди заболевших 388 детей. КАРТА

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 2 418 больных коронавирусом, 7 человек умерли.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"2418 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 7 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8481 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 363 546", - сообщил Виталий Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 1265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет и 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.

Среди умерших: 3 женщины от 70 до 89 лет и 4 мужчины от 62 до 81 года.

В больницы столицы госпитализировали 83 больных коронавирусом и 110 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2029 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 335 319 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 424, в Дарницком – 371 и в Шевченковском районе – 268 случаев", – отметил Виталий Кличко.