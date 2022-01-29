В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония проходила в помещении Дворца культуры машиностроительного завода.

Двое погибших родом не из Днепра, поэтому их потом перевезут в другие области.

Участие в церемонии прощания принял министр внутренних дел Денис Монастырский. "Сегодня мы прощаемся с теми, кто, к сожалению, простился с жизнью в этот сложный день", - сказал чиновник в комментарии журналистам.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардиец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

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В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.