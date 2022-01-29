РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11606 посетителей онлайн
Новости Фото
22 147 174

В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония проходила в помещении Дворца культуры машиностроительного завода.

Двое погибших родом не из Днепра, поэтому их потом перевезут в другие области.

Участие в церемонии прощания принял министр внутренних дел Денис Монастырский. "Сегодня мы прощаемся с теми, кто, к сожалению, простился с жизнью в этот сложный день", - сказал чиновник в комментарии журналистам.

Читайте также: Рыженко о состоянии пострадавшей на "Южмаше": Пуля разворотила позвоночник. Уже перелито более четырех литров крови. ФОТО

В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 01
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 02
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 03
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 04
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 05
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 06
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 07
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 08
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 09
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 10
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 11
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 12
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 13
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 14
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 15
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 16
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 17
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 18
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 19
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 20
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 21
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 22
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 23
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше 24

Читайте также: Стрелок Рябчук признал свою вину в суде

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардиец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

Читайте также: Стрельба в Днепре: ГБР проводит обыски в военной части Рябчука, устроившего стрельбу на "Южмаше". ФОТО

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Днепр (4439) похороны (1534) стрельба (3267) Ян Осока (1501)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Керівництво цієї військової частини вже арештоване?
показать весь комментарий
29.01.2022 11:57 Ответить
+30
Нац. Гвардия, читай, Максим, бывший ВВ (внутренние Войска).
Занимаются:
Охраной концерта квартала 95го:

Или ищут шофера шефира:

Что тут имеет место быть с героизмом одному Богу известно...
показать весь комментарий
29.01.2022 12:06 Ответить
+22
А в чем собственно героизм? Быть убитым в каптерке?
показать весь комментарий
29.01.2022 11:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Более того в профессиональном подразделении - пришедшего командира идиота поставят наместо очень быстро ! Минимум - пошлют на.ер !
показать весь комментарий
29.01.2022 20:10 Ответить
ИДИОТЫ - не обладающие авторитетом - "держат" людей в страхе, прикрываясь "дисциплиной" и субординацией...
показать весь комментарий
29.01.2022 20:12 Ответить
авторитет тоже заслужить надо, справедливостью,а не пытками ,угрозами и травлей.
показать весь комментарий
29.01.2022 20:17 Ответить
Верно! Разве я писал обратное ?
показать весь комментарий
29.01.2022 21:11 Ответить
Ну немного не так,но вообщем, вы говорите так как должно быть, но это не оправдывает командиров ,котрые допускают среди подчиненных произвол.
Я думаю мы с вами сойдемся в одном, нужно провести тщательную проверку того что случилось, ни убийства,ни самоубийства не должны быть нормой в армии.
показать весь комментарий
30.01.2022 03:55 Ответить
Какие там пытки. вы о чем?.Ну разве что старики полы в казарме не моют-вот и вся разница между молодыми и старослужащими!!! Все!!!
показать весь комментарий
29.01.2022 14:53 Ответить
Це пише людина свідома,що не стріляла у людей,вона служила у тієї частині.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=-UC%2CP-y-R Olena Lypovenko

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·

Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. :
Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!
показать весь комментарий
29.01.2022 15:15 Ответить
хмм, однако, щур та косяченко, самі фамілії чого варті
показать весь комментарий
29.01.2022 20:19 Ответить
Сам бачив, як траву біля тієї частини ножицями стригли. Правда, це давно було.
показать весь комментарий
29.01.2022 18:35 Ответить
Бог вам устроил естественный отбор, вот эти стрельбы везде в мире систематические, это новый тренд к которому все почему то спокойно привыкли. Бог вам еще много чего придумает, людишки бестолковые, он мне говорит что следующих два тренда это роботы убийцы и смерть при перелетах/проживании на Марсе и Луне. Мессия.
Зеленский, тварь, всё знает про меня и многие СМИ Украины. В Борисполе Мессия, идиоты полоумные, он вам всё объяснил давным давно, ищите его.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:33 Ответить
Ваш бог сатана він вам щей не таке розповість і покаже. Схаменіться.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:39 Ответить
закрой пасть, кретин! всё что я сказал правда, мой номер телефона 0677432342, проверять твари всем меня
показать весь комментарий
29.01.2022 18:12 Ответить
Оце тебе тОркнуло! Гомон, скинь гормон! Розслабся.
показать весь комментарий
29.01.2022 18:39 Ответить
Біда коли трагедію перетворюють у фарс. Трагедія це коли загинули люди, коли людей скалічено, але і те що молодий хлопець буде сидіти в тюрмі тому що система його зламала і зробила з нього звіра.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:36 Ответить
І як завжди у нас, самі початкові винуватці- на високих посадах, і кару не понесуть.
Будуть і надалі ломати та калічити, карабкаючися по кар,єрних сходах.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:41 Ответить
Дедовщина и тд спровоцировали эту бойню пока монастырчик и его замы ели чёрную икру в ресторанах. И ещё плюс скрыли часть видео, где Рябчук рассказывает причины и мотивы расстрела.
показать весь комментарий
29.01.2022 13:45 Ответить
Щодо частини відео це ваше припущення чи реально маєте інформацію?
показать весь комментарий
29.01.2022 13:48 Ответить
Посмотри внимательно видео. Оно не полное и он там улыбается потому что всё им рассказал. Они там просто не могли не спросить зачем он это сделал. Это точно был один из первых вопросов по причине простого человеческого любопытства. Это психология друг
показать весь комментарий
29.01.2022 13:58 Ответить
Подивиться мій комент вище,де дівчина військовослубовець россказує що там коїлося.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:16 Ответить
Дякую. Вона була
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw

Свобода слова Савіка Шустера
показать весь комментарий
29.01.2022 16:45 Ответить
во первых это не героизм, во вторых за решеткой должны находиться началсьвто , медики которые делают профосмотр и многие другие ибо их вина в случившемся не меньше... медики вообще многие окуели, проходил комиссию недавно , права поменять, хер с ним что нужно заплатит почти косарь.. так ***** мы платим туао за то что 5 врачей поставит свою росьпись и печать, при этом даже не взглянув на тебя, чисто на автомате подходишь, врачь молча шлеп печать, роспись и иди.. а на этот осмотр люди потоком идут каждый день.. где осомтр врачи? какая нахер здоровая нация при таком подходе? идет чситое выбивание бабок из людей, другого варианта у меня нет!
показать весь комментарий
29.01.2022 13:56 Ответить
Бутусов можешь найти ту часть видео, где Рябчук рассказывает о причинах и мотивах расстрела????
показать весь комментарий
29.01.2022 14:00 Ответить
Йому ніколи. Він шукає, за кого "топити" на наступних виборах.
показать весь комментарий
29.01.2022 18:41 Ответить
Світла пам'ять!
показать весь комментарий
29.01.2022 14:09 Ответить
хорошая штука зброя , права человека уравнюе миттэво
показать весь комментарий
29.01.2022 14:22 Ответить
так я теж про це подумала,рано ще видавати зброю на руки при таких справах.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:17 Ответить
кольт делает терпилу человеком, а не наоборот
показать весь комментарий
29.01.2022 18:38 Ответить
сомневаючь что там есть дедовщина тем более в нгу в век инета и соц сетей..я вообще служил когда даже инета не было..и надо разделять причины серьезные и нет...прям детсад..
показать весь комментарий
29.01.2022 14:25 Ответить
какое все таки в нашей стране огромное количество упоротых инфантилов! убийца оказывается герой, всем примерам пример! в мире животных, блеат!
показать весь комментарий
29.01.2022 14:35 Ответить
Не преувеличивайте.Убийца это убийца.И его надо изолировать от общества нормальных людей.Пожизненно!
Но ! Пытки и издевательства не одного в этой части довели до смерти. Не думаю ,что если вам,например, начнут выкручивать гениталии,вы получите эрекцию и поблагодарите.Еще не известно как вы бы отреагировали на издевательства со своей горячностью.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:23 Ответить
Лилия, хватит уже оправдывать этого убийцу. Он не перестанет от этого быть убийцей. Будет суд, где все выяснится.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:37 Ответить
Сергей,я думала мы с вами понимаем друг друга с полуслова.Жаль,что это не так.
Где же вы видели оправдание убийцы в моих коментах?В каждом моем коменте пишу что убийца должен понести наказание.
Скорее тут некоторые упорно не хотят видеть ,что в этой части командование тоже должно пойти под суд,были еще трупы- самоубийцы,это тоже чьи то дети,и жертвы преступлений руководства,нельзя искоренить зло ,если видеть только последствия ,а не причины.
показать весь комментарий
29.01.2022 15:50 Ответить
этот молодой убийца так и не смог сформулировать причины своего поступка, судя по известной его предыстории (религиозная семья, последние годы рос без отца, родственники за поребриком в Мордоре) и хладнокровности его действий при совершении массового убийства, его нужно было допрашивать с использованием "сыворотки правды" - возможны следы русиш мира
показать весь комментарий
29.01.2022 16:10 Ответить
Девочка военослужащаядала показания против руководства , пытки и издевательства таки были там постоянно.Вы видели глаза нацгвардии,когда они прикрывают от народа ..опу Зе ?Там очевидно специально ломают людей, чтобы потом бесприпятственно забить ,например митингующего палками, вот один из таких- озверел окончательно.Я не удивлюсь если командывание не понесет ответственности, Зе не выгодно портить отношение с теми ,кто ради него согласен убиватьили калечить собственный народ.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:15 Ответить
Разбираться должен суд и не надо раньше времени вешать ярлыки Вы там не были и я там не был. Ну а основываться по принципу "одна девочка написала" это себя не уважать.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:28 Ответить
Одна девочка написала это я или вы- один мальчик написал,а сидетельство Олены Липовенко,это факты , предьявленные человеком ,котрый там служил и видел все это своими глазами.
Так и не пойму почему вы так упорно защищаете командование нацгвардии, неужели вам по душе эта контора ломателей костей.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:35 Ответить
Лилия, я пишу потому что у меня 31 год календаря и я собственными глазами видел этих призывников, начиная с 14 года. И видел как они воспринимают выполнение служебных обязанностей, тут же сообщая родным о "дедовщине" и "беспределе командиров" когда их заставляют не то что туалеты мыть, а выполнять непосредственные служебные обязанности по согласно своим должностям.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:42 Ответить
А я видела глаза нацгвардейцев, видела как они бьют даже пожилых,и готовы по приказу стрелять в собственный народ.Видела как они кидали флаг Украины выдернутый из рук митингующих.Чтобы стать таким нелюдем,надо действительно соответствовать командирам прикрывающим садизм.Ну хорошо,этот убил людей ,он должен ответить, а те ,кто убили себя в этой части вас не волнуют, оставим это им для развлечений?
И еще я не верю в суд ,в который верите вы,что он"разберется".Зеленый суд будет покрывать "зеленое " командование,которое не людей защищает ,а предателей у власти.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:47 Ответить
Более половины бойцов стали участниками боевых действий, а среди погибших - известный генерал Кульчицкий
За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек - участники боевых действий.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:57 Ответить
Ну сейчас будем преступников командиров,прикрывать генералом Кульчицким. Посмотрите показание девушки ,что служила в той части,я дала вам ссылку.Среди президентов Украины ,например, тоже были разные ,и Порошенко, и клоун,и результаты их работы тоже - разные . Я не гребу всех под одну гребенку,но преступники должны быть наказаны-все до одного,включая Рабчука!
показать весь комментарий
29.01.2022 17:03 Ответить
Еще раз повторяю, что комментарий одной обиженной девушки не делает его объективным.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:07 Ответить
значит для вас военослужащая - одна девушка.И видео вы смотреть не станете. Не надо повторять.Мне и так все ясно.Вам жаль пятерых растреляных, а тех кого командование доводило до самоубийства-нет.Такая избирательное сострадание.
Всего доброго.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:11 Ответить
Я уже в который раз пишу что решать будет следствие и суд. Не следует считать себя судьей в последней инстанции.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:14 Ответить
К чему вы это?Разве я выношу приговор? Я за то чтобы ответили все виновные. Не нужно выдумывать про меня то ,чего нет. Если бы в нашей стране работали законы,на котрые вы ссылаетесь,такого бы не случилось.
Вам не стоит повторяться и писать "который раз" ,я поняла вас предельно ясно.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:46 Ответить
Вот мне выслали Сергей, хочу вас попросить пересмотреть,не так все просто с той частью,закроем на это глаза?Это не оправдывает поступок Рябчука,но может предотвратит дальнейший беспредел,как вы думаете?В любом случае,это совсе не "одна девочка написала"
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
При Зе власти идет полнейшее разложение.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:57 Ответить
а вы не заметили ее психологическое состояние? как она путается в показаниях, приводит не совсем адекватные примеры... это не значит, что не было булинга и это надо расследовать. но надо разобраться основательно и быть может ее вина в этом тоже есть. слава Богу, хоть она не решилась с автоматом побегать. ей однозначно надо показаться к психиатру, мне кажется, там есть с чем.
по поводу суицидов в этой воинской части, так они и в других случаются. и причины могут быть разные, не связанные с армейкой! народ на волне хайпа начинает все в одну кучу сваливать. многие на фоне события разжигают тему, чтобы детки в армию не дай Бог не попали! я и сам против срочной службы, армия должна быть контрактной!
показать весь комментарий
29.01.2022 17:15 Ответить
Люто плюсую этому вашему коментарию.Хотя может девушка не путается,а волнуется,пойти против системы тоже знаете.. не каждый мужик отважится.
показать весь комментарий
29.01.2022 17:32 Ответить
Лапоть, попробуй в прямом эфире перед камерами внятно что то рассказать...!
показать весь комментарий
29.01.2022 19:25 Ответить
брысь в будку, моська!
показать весь комментарий
29.01.2022 20:23 Ответить
ты сам с собой разговариваешь, лапоть ? ))
показать весь комментарий
29.01.2022 21:12 Ответить
соберись, тряпка! отмени свои лайки выше под моими постами! будь до конца принципиальным))
показать весь комментарий
29.01.2022 21:50 Ответить
Лапоть, я лайкаю не никам , а тому что написано !

А если не согласен - пишу об этом.
показать весь комментарий
29.01.2022 22:01 Ответить
а если бы почитал другой мой пост, то услышал бы и то, о чем ты поспорил! но пукнуть легче, чем подумать))
показать весь комментарий
29.01.2022 22:10 Ответить
дай ссылку на него - почитаю
показать весь комментарий
29.01.2022 22:15 Ответить
Пані Лілія, адже Стацкая це псевдонім???Невже ви не побачили в інтервю з дівчиною нацгвардійкою синдрому "розпятого хлопчика в трусиках" ? І рапортів до керівництва частини немає,і свої пости в інтернеті вона видалила, і увесь спецназ Дніпра їй руку тиснув...
показать весь комментарий
29.01.2022 20:09 Ответить
Я под своей настоящей фамилией. Есть одна вешь,которая должна заставить прокуратуру тщательно все расследовать- девушка привела факты публично, и годы своей службы там ,все можно проверить, если конечно "высокое " начальство не почистит документацию теперь заранее.
показать весь комментарий
29.01.2022 20:23 Ответить
Не думаю так же, что там российский след,кацапам было бы выгоднее повзрывать военные склады ,котрые он охранял,чем пострелять людей и сесть пожизненно.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:19 Ответить
возможно! но потом она разошлась, привыкла к камере и роли оратора, начала исполнять некоторые вещи, которые навели на мысли, что там есть проблемки. мне кажется, сам Савик и гости стали теплые...
показать весь комментарий
29.01.2022 18:03 Ответить
Вот поэтому я и обеими руками за то что вы писали выше, надо тщательная проверка,и если у нас еще существуют законы,мда... ,размечталась ...Девушка говорила страшные вещи,пытки ,издевательства самострелы, побеги и пр. Она назвала годы, когда там служила, все рассказаное можно проверить.
И это не в защиту убийцы Рябчука, а чтобы не повторилось подобное ,если и правда командование части виновно.
показать весь комментарий
29.01.2022 20:01 Ответить
Ах таки есть надежда на справедливый и не предвзятый?
показать весь комментарий
29.01.2022 15:51 Ответить
Надежды нет, увы.Поэтому и поднимаеться эта тема, не примуться меры ,будут еще жертвы.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:00 Ответить
армия - не институт благородных девиц!
среди командиров есть придурковатые, есть нормальные, есть хорошие! срез общества! всегда можно и поговорить и объясниться! накажут, помогут! не этот, так другой! не в застенках Гестапо находишься!
коллектив разный, пацанский! ругались, дрались, до унижения не позволяли доводить!
случалось воровство, просто не общались с этим человеком.., только по службе, но без загонов. прощали, даже входили в положение в некоторых случаях, помогали как могли!
НО, ни у кого даже не возникало мысли браться за оружие, потому что любой здравомыслящий человек осознает последствия, тем более когда в числе жертв есть 100% совершенно невинные!
нытье о бедном мальчике, жертве насилия - инфантильный бред, основанный на лживом представлении или раскрученной недостоверной информации! запомните, раз и навсегда, в армии Украины нет дедовщины как было в СССР или РФ. про выкручивание гениталий, это вы в каком кино насмотрелись? такое только в российском показывают.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:41 Ответить
Во первых вы снова перекрутили, причем тут "бедный мальчик"? Для меня это убийца.
И это не армия,это нацгвардия ,та же полиция ,что будет по приказу Зе стрелять в свой народ.
Прискорбно что подобный бардак охраняет наши стратегические объекты.
показать весь комментарий
29.01.2022 16:49 Ответить
представьте себе, что разницы между службой в армии и в нац. гвардии нет, практически, от слова совсем! больше свободы, условия службы и обеспечение однозначно лучше! красивое название нац. гвардия ранее именовались внутренние войска. они не только на площадях зелупу охраняют, но и в ООС воюют - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F широкий список задач! по сути та же армия в системе МВД.
не заходили https://www.instagram.com/alexandr_dragan_/ в инсту к убитому парню? все красиво, с настроением, с желанием жить, армейская дружба, предистория! профессиональное современое снаряжение, не портянки с сапогами и металлической каской на голове. далеко не бардак, очень даже и очень! а убийца как красиво одет, в ЗСУ так не одевают! а видео с инсты другого убитого парня за пару часов до.., смеются, шутят, как пацаны в армейке, в мужском коллективе! и тут такое, меня абидели, убью всех, а еще лучше больше чем всех! разговаривать со мной не хотят, покажу как я умею им в голову стрелять, абидчики!
страшно представить, что сделал бы этот тип в 80-х, 90-х! наверное, SS-24 бы запустил за абиду абидную, как раз по этому заводу, который изготавливал их!
показать весь комментарий
29.01.2022 17:59 Ответить
Ужас! Почему эту мразь не удалось уничтожить при побеге. или же уже на ****** конец, при задержании?!...Такая тварь не должна больше жить на белом свете!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.01.2022 17:00 Ответить
Наверное потому что надо было выяснить ,что заставило эту мразь стрелять?
показать весь комментарий
29.01.2022 17:47 Ответить
Місцеві вибори 25.10.2020

Територіальний виборчий округ №6 з виборів депутатів Дніпровської районної ради https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=63562pf7691=63562pt004f01=6rej=0.html

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"

4
ШУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Громадянин України, народився 15.01.1976 р., освіта вища, безпартійний, Національна гвардія в Дніпропетровській області, Заступник командира, місце проживання: м. Дніпро, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.
показать весь комментарий
29.01.2022 19:19 Ответить
Нема ніякого виправдання цим вбивствам! Ні дідовщиною,ні іншим ситуаціям!
Вистрелити жінці в голову - ПОЖИТТЄВЕ !
Жінка яка загинула -ГЕРОЙ
Своїм життям,не дала змогу цьому ушльопку з боєзапасами вирватися в місто!
показать весь комментарий
29.01.2022 23:23 Ответить
Ана вахтьорка на дверях, любят ани права покачать типа
не переживай, поборнику прав людини, і до тебе прийде печалька
показать весь комментарий
30.01.2022 22:52 Ответить
А тебе що в армії опустили і на бутилку посадили?
До твоєї жінки,дочки,матері він прийде - ти цього сам забажав!
показать весь комментарий
02.02.2022 11:51 Ответить
Нацгвардия бьівшая ,,внутренние войска,, а совке перейняла все от дебильного совка и лишь ограничилась тем что набирает в свои рядьі - мажоров что не змогли откосить и южан просепаров.
показать весь комментарий
08.02.2022 14:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 