В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на Южмаше. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепре простились с погибшими в результате стрельбы на территории Южного машиностроительного завода.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, церемония проходила в помещении Дворца культуры машиностроительного завода.
Двое погибших родом не из Днепра, поэтому их потом перевезут в другие области.
Участие в церемонии прощания принял министр внутренних дел Денис Монастырский. "Сегодня мы прощаемся с теми, кто, к сожалению, простился с жизнью в этот сложный день", - сказал чиновник в комментарии журналистам.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 27 января около 3:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардиец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Я думаю мы с вами сойдемся в одном, нужно провести тщательную проверку того что случилось, ни убийства,ни самоубийства не должны быть нормой в армии.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3140918332809883&id=100006752418480&__cft__[0]=AZUMaO23w3wF6A58--FylifEE_G933F_ppRilQ_ycmR14O4bKhzIOGC7XrtYV89auFdPyhqyAOyfGxpVsT2AQWRrKKY-IvKQpBn25PBZrbLODEF2mGVnqDMmqzJQRPMnbBybj-cln0z8vEo_982lCDuUs6W8fBOZucKpn4SV4_aoo6fAR3Q-fWL9Jiuvf_YHXOWbdQoKBrgBvmJ1omcPHfmT&__tn__=%2CO%2CP-y-R 27 січня о 19:57 ·
Можливо мій допис допоможе припинити подальші вбивства!
Я служила раніше в частині, де сьогодні було вбито 5 людей.
У військовій частині 3021 НГУ м. Дніпро караульна служба дуже важка!
Солдати в/ч 3021 неодноразово стискалися з неправомірними діями з боку командування. Потрібно постійно протистояти шаленому тиску у вигляді фізичної розправи, знущань, насильства та інше.
Нацгвардійська Дніпропетровська мафія, рука якої руку миє, не щадить нікого.
Були випадки, коли солдати срочної служби не витримували знущання від начальства та закінчували життя самогубством. Факти стиралися. Керівництво отримувало підвищення й відчувало всемогутність. Така всемогутня мафія...
Скалічені долі хлопців та дівчат, забране їх життя і здоров'я, безліч порушень прав і свобод службовців, у тому числі доведення до самогубства,
примусове лікування у психіатричних лікарнях та безліч іншого.
Здоров'я дітей було втрачено під час служби. Замість надання медичної допомоги, їх закривали подалі від усіх, робили з них інвалідами.
Там, де не має гідного керівництва, яке працює на захист Держави та благо Співвітчизників, там існує мафія, в якій є свої закони та правила. Мафія ніколи не буде на боці звичайних українців. Тому не лише самі люди будуть знецінені, а їх життя і здоров'я. Це рано чи пізно призведе до таких трагедій, яка сталася сьогодні.
Ця подія допомогла мені усвідомити, що треба відповідати не лише за себе, але й за інших. Кожен українець, кожен нацгвардієць винен за тих дітей, чиї долі ламаються у закритих частинах.
Через наше мовчання гинуть люди, ламаються долі молодих перспективних жінок і чоловіків.
P.S. :
Засновником мафії в/ч 3021 є попередній командир Шур Олександр Михайлович, а також більшість командирів, які працювали при ньому. Вони обіймають командирські посади в цій та інших частинах.
Шур О. М. піднявся вверх по кар'єрній сходинці та обіймає посаду в ТРК, незважаючи на свої неангельські діяння. Його ціль - стати генералом та очолювати НГУ України. Олександр Шур кричав, що сам Балан його веде та кришує і що у нього багато друзів, яких він купив.
Нинішній командир в/ч 3021 - Віталій Косяченко, який є другом Олександра Михайловича. Саме він найкращий продовжувач справи Шура.
P. P. S. :
Змінемо мозок командуючих та націлемо їх на виконання своїх обов'язків!
Зеленский, тварь, всё знает про меня и многие СМИ Украины. В Борисполе Мессия, идиоты полоумные, он вам всё объяснил давным давно, ищите его.
Будуть і надалі ломати та калічити, карабкаючися по кар,єрних сходах.
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw
Свобода слова Савіка Шустера
Но ! Пытки и издевательства не одного в этой части довели до смерти. Не думаю ,что если вам,например, начнут выкручивать гениталии,вы получите эрекцию и поблагодарите.Еще не известно как вы бы отреагировали на издевательства со своей горячностью.
Где же вы видели оправдание убийцы в моих коментах?В каждом моем коменте пишу что убийца должен понести наказание.
Скорее тут некоторые упорно не хотят видеть ,что в этой части командование тоже должно пойти под суд,были еще трупы- самоубийцы,это тоже чьи то дети,и жертвы преступлений руководства,нельзя искоренить зло ,если видеть только последствия ,а не причины.
Так и не пойму почему вы так упорно защищаете командование нацгвардии, неужели вам по душе эта контора ломателей костей.
И еще я не верю в суд ,в который верите вы,что он"разберется".Зеленый суд будет покрывать "зеленое " командование,которое не людей защищает ,а предателей у власти.
За время войны на Донбассе погибли более 200 бойцов национальной гвардии Украины и более 800 получили ранения. Об этом написал в Facebook спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
По его словам, на сегодняшний день количество личного состава НГУ насчитывает 45 тысяч бойцов, однако законом предусмотрено увеличение до 60 тысяч в случае необходимости. Отмечается, что из общего количества 34,5 тыс. человек - участники боевых действий.
Всего доброго.
Вам не стоит повторяться и писать "который раз" ,я поняла вас предельно ясно.
https://www.youtube.com/watch?v=JUMBHedEYLw&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
При Зе власти идет полнейшее разложение.
по поводу суицидов в этой воинской части, так они и в других случаются. и причины могут быть разные, не связанные с армейкой! народ на волне хайпа начинает все в одну кучу сваливать. многие на фоне события разжигают тему, чтобы детки в армию не дай Бог не попали! я и сам против срочной службы, армия должна быть контрактной!
А если не согласен - пишу об этом.
И это не в защиту убийцы Рябчука, а чтобы не повторилось подобное ,если и правда командование части виновно.
среди командиров есть придурковатые, есть нормальные, есть хорошие! срез общества! всегда можно и поговорить и объясниться! накажут, помогут! не этот, так другой! не в застенках Гестапо находишься!
коллектив разный, пацанский! ругались, дрались, до унижения не позволяли доводить!
случалось воровство, просто не общались с этим человеком.., только по службе, но без загонов. прощали, даже входили в положение в некоторых случаях, помогали как могли!
НО, ни у кого даже не возникало мысли браться за оружие, потому что любой здравомыслящий человек осознает последствия, тем более когда в числе жертв есть 100% совершенно невинные!
нытье о бедном мальчике, жертве насилия - инфантильный бред, основанный на лживом представлении или раскрученной недостоверной информации! запомните, раз и навсегда, в армии Украины нет дедовщины как было в СССР или РФ. про выкручивание гениталий, это вы в каком кино насмотрелись? такое только в российском показывают.
И это не армия,это нацгвардия ,та же полиция ,что будет по приказу Зе стрелять в свой народ.
Прискорбно что подобный бардак охраняет наши стратегические объекты.
не заходили https://www.instagram.com/alexandr_dragan_/ в инсту к убитому парню? все красиво, с настроением, с желанием жить, армейская дружба, предистория! профессиональное современое снаряжение, не портянки с сапогами и металлической каской на голове. далеко не бардак, очень даже и очень! а убийца как красиво одет, в ЗСУ так не одевают! а видео с инсты другого убитого парня за пару часов до.., смеются, шутят, как пацаны в армейке, в мужском коллективе! и тут такое, меня абидели, убью всех, а еще лучше больше чем всех! разговаривать со мной не хотят, покажу как я умею им в голову стрелять, абидчики!
страшно представить, что сделал бы этот тип в 80-х, 90-х! наверное, SS-24 бы запустил за абиду абидную, как раз по этому заводу, который изготавливал их!
Територіальний виборчий округ №6 з виборів депутатів Дніпровської районної ради https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm066pt001f01=695pt00_t001f01=695pid102=63562pf7691=63562pt004f01=6rej=0.html
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
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ШУР ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Громадянин України, народився 15.01.1976 р., освіта вища, безпартійний, Національна гвардія в Дніпропетровській області, Заступник командира, місце проживання: м. Дніпро, Дніпровський р-н, Дніпропетровська обл.
Вистрелити жінці в голову - ПОЖИТТЄВЕ !
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