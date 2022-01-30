В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС. ФОТО

Утром 30 января в результате дорожно-транспортного происшествия в Черкасской области погибли четыре человека и один получил тяжелые травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается: "30 января около 05:30 вблизи с. Тубильцы Черкасского района в результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибли 4 человека и 1 человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу). От ГСЧС для деблокации привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

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По информации местного сайта Обо всем пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок обнародовала информацию, что авария произошла сегодня, 30 января, около 5:30 утра неподалеку от поворота в село Тубильцы, в километре от трассы. Водитель легковушки не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в деревья. В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выехали три бригады экстренной помощи.

Как выяснилось на месте происшествия, 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. В Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Парень в крайне тяжелом состоянии.

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