В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС. ФОТО
Утром 30 января в результате дорожно-транспортного происшествия в Черкасской области погибли четыре человека и один получил тяжелые травмы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается: "30 января около 05:30 вблизи с. Тубильцы Черкасского района в результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибли 4 человека и 1 человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу). От ГСЧС для деблокации привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
По информации местного сайта Обо всем пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок обнародовала информацию, что авария произошла сегодня, 30 января, около 5:30 утра неподалеку от поворота в село Тубильцы, в километре от трассы. Водитель легковушки не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в деревья. В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выехали три бригады экстренной помощи.
Как выяснилось на месте происшествия, 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. В Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Парень в крайне тяжелом состоянии.
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Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
быстро едешь медленно понесут....!
Дерево нерухалося назустріч
Как можно предотвратить такое? Никак. Было, есть и будет в любой стране мира. Но всё же ... Состояние дороги, состояние разметки, предупреждающий знак и т.п. Это все, конечно, не добавит ума водителю, но сделает более понятной причину ДТП со смертями.
Вот тебе простой пример: Водитель ночью едет со скоростью 80 км/ч. Не "отморозок"? И узкая дорога поворачивает на 90 град. Предупреждающих знаков нет. Фантастика? Не встречал такого?
И после этого, они, сцуки, нам втирают про превышение скорости! Так может на телеги всем пересесть в 21 веке?
Так а что тут ужасного? Ну разбились летуны и что с того? Таких "ужасных" по 10 штук в день.
Такі бл#дь "розумні" усі аж дивно чому блазня обрали президентом під час війни.....
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