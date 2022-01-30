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Новости Фото ДТП
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В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС. ФОТО

Утром 30 января в результате дорожно-транспортного происшествия в Черкасской области погибли четыре человека и один получил тяжелые травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении отмечается: "30 января около 05:30 вблизи с. Тубильцы Черкасского района в результате столкновения с деревом легкового автомобиля погибли 4 человека и 1 человек пострадал (состояние тяжелое, госпитализировано в больницу). От ГСЧС для деблокации привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

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По информации местного сайта Обо всем пресс-секретарь КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи" Ирина Назарок обнародовала информацию, что авария произошла сегодня, 30 января, около 5:30 утра неподалеку от поворота в село Тубильцы, в километре от трассы. Водитель легковушки не справился с управлением, взлетел в кювет, где врезался в деревья. В результате столкновения авто смяло. В указанное место вызова выехали три бригады экстренной помощи.

Как выяснилось на месте происшествия, 24-летний водитель легковушки и еще три пассажира (девушка и два парня) в возрасте 20-25 лет погибли во время аварии. В Черкасскую областную больницу медики доставили еще одного пациента в состоянии комы. Парень в крайне тяжелом состоянии.

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В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС 01
В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС 02

ДТП (7685) смерть (9250) Черниговская область (1163)


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Топ комментарии
+23
Не летайте,успеете
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30.01.2022 09:58 Ответить
+14
мне особено нравится когда бабенка летит с детьми на обгон, яжемать все с дороги
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30.01.2022 10:14 Ответить
+14
Вчера такая яжемать ехала за мной и не выпускала смартфон из рук.
Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
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30.01.2022 10:36 Ответить
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Не летайте,успеете
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30.01.2022 09:58 Ответить
мне особено нравится когда бабенка летит с детьми на обгон, яжемать все с дороги
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30.01.2022 10:14 Ответить
Вчера такая яжемать ехала за мной и не выпускала смартфон из рук.
Не говорила, а бродила в интернете.
И так как это было в пробке, работала двумя руками, иногда посматривая вперёд.
Перестроился в другой ряд, от греха подальше.
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30.01.2022 10:36 Ответить
Не рассказывай бред! женщины более осторожны и осмотрительны за рулём!тем более с детьми!
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30.01.2022 13:50 Ответить
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30.01.2022 14:10 Ответить
А в стрессовых ситуациях?
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30.01.2022 20:17 Ответить
Та поверь,бабы фору мужикам дадут в стрессовых ситуациях!

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30.01.2022 22:19 Ответить
Не знаю как фору но дают они хорошо))))
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31.01.2022 08:18 Ответить
Блакитні номери?
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30.01.2022 10:08 Ответить
У нас в Латвии давно уже спилили все деревья в 30 метрах от дорог
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30.01.2022 12:27 Ответить
То лісопосадки, для затримання вітру, якщо їх зпилити, то врожаю не буде.
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30.01.2022 12:38 Ответить
Вздовж доріг саджали, щоб асфальт не топився і тіньочок водіям був)
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31.01.2022 01:16 Ответить
Тю... В Україні 30 м то не відстань - без розгону впіймають))) треба за 100 , щоб не долітали
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31.01.2022 01:18 Ответить
Это мне показалось или на ланосе синие номера...?
быстро едешь медленно понесут....!
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30.01.2022 10:10 Ответить
это синий свет от мигалки
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30.01.2022 10:16 Ответить
Сам был в подобных ситуациях а потом понял что столько не платят что бы так быстро ездить и рисковать жизнью ..
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30.01.2022 10:21 Ответить
Завжди у п'ятницю та суботу стаються такі дтп. Якщо у будній день автотранспорт збиває електроопору, то це сільгосптехніка, якщо у вихідні- то це бухий водій легковика.
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30.01.2022 10:11 Ответить
Відсутність розуму та панти-завжди дорого коштують...
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30.01.2022 10:17 Ответить
Порівняння: дерево на узбіччі = Рябчук в НГУ.
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30.01.2022 10:29 Ответить
И шо там жахливого? Машина практически целая. Ремень безопасноости? Не, не слышал. Поделом быдлу.
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30.01.2022 10:24 Ответить
Ты чё?люди погибли!а ты , ещё издеваешься!?вот быдло так это ТЫ!притом голимое до ужаса!!!
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30.01.2022 13:54 Ответить
Да-да-да! Я такой, а ты, само-то пристёгиваешься? Скоростной режим соблюдаешь? Интуиция подсказывает, что нет. Люди погибли? Так пускай. Другим безопаснее будет на дороге, чем больше таких лётчиков самовыпилится. Орки в ордло тоже дохнут, мне и их жалеть?
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30.01.2022 14:33 Ответить
Балда,причем тут орки?не сьезжай с базара!ты и так набакланил голимой делюги!родственникам погибших скажи все свои высеры!посмотрим как они воспримут!фу быть таким как ты!
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30.01.2022 15:20 Ответить
Ты с зоны давно откинулся, уркаган? Родственникам, да трагедия, остальным-благо.
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31.01.2022 00:00 Ответить
В 2022-м году не пристёгивать ремни может только конченное быдло. Поделом.
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30.01.2022 14:38 Ответить
Я уже молчу о том, что пристёгиваться в салоне должны абсолютно все, включая сидящих на задних сидениях (про передние сидения и про правильно установленные детские автокресла даже вспоминать скучно). У машины на фото клетка салона в районе задних сиднений полностью целая, да и передок не настолько сильно смят. Т.е. задние 100% не были пристёгнуты.
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30.01.2022 14:42 Ответить
всі репродуктивного віку...коли ця безвідповідальність закінчиться ... співчуття близьким
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30.01.2022 10:26 Ответить
А судьба такая, с прошлой жизни отработка..
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30.01.2022 15:11 Ответить
Та, неможе,авто Зткнутися з деревом!!!
Дерево нерухалося назустріч
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30.01.2022 10:34 Ответить
Як незрозуміло тим хто готовить замітку, що це наїзд?
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30.01.2022 10:40 Ответить
Навіть : наплив, або наляг
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30.01.2022 10:51 Ответить
Молодежь после дискотеки домой возвращалась? Трезвые?

Как можно предотвратить такое? Никак. Было, есть и будет в любой стране мира. Но всё же ... Состояние дороги, состояние разметки, предупреждающий знак и т.п. Это все, конечно, не добавит ума водителю, но сделает более понятной причину ДТП со смертями.
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30.01.2022 10:34 Ответить
Дурниці- чим краща дорога тим вище відморозки над нею летят,я б сказав,що краще для таких по ямах їхати,хоч живі будуть
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30.01.2022 13:07 Ответить
При чем тут "отморозки"? Отморозки и на 20 км/ч. приключение себе на жопу найдут. (например тупо выедут на встречку).
Вот тебе простой пример: Водитель ночью едет со скоростью 80 км/ч. Не "отморозок"? И узкая дорога поворачивает на 90 град. Предупреждающих знаков нет. Фантастика? Не встречал такого?
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30.01.2022 13:19 Ответить
Ночью ездить 80 км в час по региональным дорогам это самоубийство. Даже с навигатором тяжело поворот дороги заметить в темноте, но так хоть можно притормозить перед поворотом. А без навигатора пиши пропало.
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30.01.2022 13:56 Ответить
В этом и есть вся сучность этой т.н. "большой стройки". Даже когда дойдет черед до этих самых "региональных дорог", то максимум заменят покрытие и разметку маслянной краской нанесут (которая, естественно через пару лет сотрется). Радиусы, которые были запроектированы в 60-х годах прошлого века - не поменяют! Ширину, которая была запроектирована в 60-х годах прошлого века - не поменяют!
И после этого, они, сцуки, нам втирают про превышение скорости! Так может на телеги всем пересесть в 21 веке?
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30.01.2022 14:20 Ответить
Не факт. Родственник с семьёй уже кувыркался в кювете. Пофик, так и носится, независимо от состояния дороги непристёгнутый, с пассажирами и после пьянок. Разве что, после пьянок не носится, что бы не попасться. Права, причём купленные.
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30.01.2022 14:38 Ответить
Дороги со снегом послазили ужас!кто делал привлечь к суду суки!
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30.01.2022 13:57 Ответить
...В ужасном ДТП...
Так а что тут ужасного? Ну разбились летуны и что с того? Таких "ужасных" по 10 штук в день.
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30.01.2022 10:46 Ответить
Добре,що сторонніх неповбивали
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30.01.2022 10:54 Ответить
Баран , за кермом один седить, іньші не винні.
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30.01.2022 17:29 Ответить
Остальных под дулом пистолета не пристегнуться заставили?
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31.01.2022 00:03 Ответить
Андрій Ви були у 20ть років таким правельним, використовували ремені безпеки у авто, після 18:00 не гуляли, на дискотекі не ходили? Вітаю якщо так Ви молодець але у нас чомусь таких називали "Ботан" чи "Ботанік" , зараз мені звісно пох#й якщо хтось так скаже але у 20ть було ні.
Такі бл#дь "розумні" усі аж дивно чому блазня обрали президентом під час війни.....
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31.01.2022 11:33 Ответить
Как-то фиолетово кого там как называли и когда. Но мне и в 20 лет хватало мозгов пристёгиваться и с бухим водителем в машину не садиться. Хватило одного раза, попробовать на велосипеде под газом прокатиться, что бы понять, как оно.
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01.02.2022 00:24 Ответить
М О Л О Д Е Ц Ь 👍
О
Л
О
Д
Е
Ц
Ь
👍
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01.02.2022 07:53 Ответить
Ожеледиця + швидкість дуже погане поєднання. Сам одного разу вилетів в кювет на швидкості. Три чи чотири куверки і дерево в кюветі. Слава Богу що пришпилився ремнем та і шапказмягчила удар макітрою по лобовому.
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30.01.2022 10:54 Ответить
Коли вже закінчиться цей жах ?Кожний день гинуть молоді люди по своїй вині,не при захисті своєї родини,землі,а по елементарній дезпечності. Співчуття рідним і близьким.
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30.01.2022 10:55 Ответить
Rip
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30.01.2022 10:56 Ответить
Пили цілу ніч на дискотеці, а під ранок протверезіли!
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30.01.2022 11:16 Ответить
Да в селах бухают по черному. Контроля никакого нет. Мотоциклисты без номеров и экипа в порядке вещей. Часто за рулем вижу детей.
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30.01.2022 11:24 Ответить
3-4 на мото, без шлема, усі п'яні - П'ятниця - Субота, Субота-Неділя майже у кожному селі в літку. Поліція.... що це?
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30.01.2022 17:27 Ответить
надеюсь резина хоть зимняя? А то на пару секунд раньше улетел бы
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30.01.2022 11:52 Ответить
- Ща трохи подсобираю, візьму ланоса офигенного..
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30.01.2022 12:19 Ответить
Майже свідоме самогубство, добре що не вилетіли на зусрічну чи на зупинку з людьми. Якщо нехтувати власною безпекою на авто такий фінал це тільки питання часу.
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30.01.2022 15:21 Ответить
в 2012 4 пацыка на москвиче разбились--во память..
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30.01.2022 15:22 Ответить
Сумно. Сумно що людей не вчать й самі вони не розуміють що авто то Жестянка яка зминається дуже легко й не захищає зовсім при зіткненні на швидкості. Жалко людей яких дурнуватий водій вбив.
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30.01.2022 17:25 Ответить
 
 