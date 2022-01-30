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Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж

Объединение украинцев во Франции организовало в столице страны митинг против агрессивной политики Российской Федерации "Нет войне, Украина должна оставаться свободным и независимым государством!"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в акции приняло участие около 200 человек.

В митинге также приняли участие представители других национальных ассоциаций во Франции - в частности, грузин, румын, белорусов, литовцев, а также кубинцев, которые также взяли слово.

Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России 01

Как отметила в комментарии корреспонденту Укринформ участница митинга Марьяна Перебересюк, митинг был направлен против империалистической политики России по всему миру и объединил представителей многих национальных общин во Франции. "Это был митинг не просто украинцев во Франции, это был митинг против политики России в мире с акцентом на том, что сейчас поле борьбы за свободу, за демократию и за Европу просто заключается в Украине. Это очередной этап для Путина для дальнейшего продвижения в мире и в Европе", - рассказала она.

Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России 02

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По оценкам участников, акция прошла очень удачно, ведь состоялась в самом центре Парижа, напротив музея современного искусства Жоржа Помпиду, благодаря чему количество участников и приобщавшихся послушать было больше, чем на акциях обычно.

Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России 03

Благодаря организаторам присутствовала представительница мэрии Парижа, поддержавшая митинг. Также к акции было внимание от национальных французских СМИ, которые, по словам участников, "очень понимают ситуацию".

акция (2425) Париж (421) Франция (3541)


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Топ комментарии
+10
Молодці! Дякуємо!
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30.01.2022 12:28 Ответить
+7
Хорошо бы плакаты нарисовали чтобы напомнить жабоедам не умеющим читать и не помнящим историю до чего доводят договорняки и ублажение диктаторов и тиранов
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30.01.2022 12:18 Ответить
+6
А Вы в музей обязательно с национальной символикой в виде флагов и плакатов ходите? Странный у Вас подход к походам в музеи.
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30.01.2022 12:43 Ответить
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Хорошо бы плакаты нарисовали чтобы напомнить жабоедам не умеющим читать и не помнящим историю до чего доводят договорняки и ублажение диктаторов и тиранов
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30.01.2022 12:18 Ответить
ой, я так рад. а заплатил налоги
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30.01.2022 12:26 Ответить
Молодці! Дякуємо!
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30.01.2022 12:28 Ответить
То-то гляжу как много людей, а это оказывается очередь в музей
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30.01.2022 12:32 Ответить
А Вы в музей обязательно с национальной символикой в виде флагов и плакатов ходите? Странный у Вас подход к походам в музеи.
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30.01.2022 12:43 Ответить
Он в мавзолей ходит. На чучело чЛенина смотреть. С любовью.
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30.01.2022 14:26 Ответить
Ну туда с национальной символикой не ходят. Туда с красной тряпкой, молотком и серпом идти нужно.
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30.01.2022 15:18 Ответить
Это и есть их национальная символика. У половины населения этого чумного барака красная тряпка чЛенина, у второй половины трёхцветная тряпка Власова.
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30.01.2022 15:20 Ответить
Понимаете в чем дело, национальная символика может быть у нации, у люмпенизированного сброда, ошибочно называемого населением эрэфии, национальной символики не может быть по определеннию. Так это у них все что угодно только не национальная символика. Курица-мутант в том числе.
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30.01.2022 15:25 Ответить
Так я же и пишу "население", а не "народ". В остальном полностью с вами согласен.
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30.01.2022 15:27 Ответить
Ну в контексте нашей беседы я просто акцентировал, что бессмысленно вообще упоминать термин "национальная символика" в применении к кацапскому сброду. Кста, не население, а сброд, общность, толпа мне кажется было бы более правильным определением. По крайней мере более приближено к сути вещей.
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30.01.2022 15:30 Ответить
Однако и термин "толпа", а тем более "общность" тут не совсем уместны. Скорее слово "стадо", точнее словосочетание "покорное и тупое стадо" будет более ёмким определением того, что проживает на тех территориях, собранных за 300 лет кровавыми войнами, резей непокорных, подкупом и подлостью.
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30.01.2022 15:45 Ответить
Люто плюсую. В наших с Вами рассуждениях Вам таки удалось дать наиболее точное определение данному недообразованию и тому агрессивному стаду, которое занимает ту территорию. Браво.
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30.01.2022 15:49 Ответить
Благодарю.
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30.01.2022 15:51 Ответить
радуйся, ведьв твоей московии даже одиночные пикеты под запретом
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30.01.2022 13:20 Ответить
В центр Помпиду очередей не бывает.В Лувр- да,и то в основном до обеда,хотя после билеты дешевле.
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30.01.2022 12:42 Ответить
Респект участникам и организаторам акции!
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30.01.2022 13:18 Ответить
где порижане в укре-дайте 5 комнатную квартиру возле башни парижа...с кофем и круасаной
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30.01.2022 13:42 Ответить
 
 