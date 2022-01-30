Украинцы в Париже провели митинг против агрессивной политики России. ФОТОрепортаж

Объединение украинцев во Франции организовало в столице страны митинг против агрессивной политики Российской Федерации "Нет войне, Украина должна оставаться свободным и независимым государством!"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в акции приняло участие около 200 человек.

В митинге также приняли участие представители других национальных ассоциаций во Франции - в частности, грузин, румын, белорусов, литовцев, а также кубинцев, которые также взяли слово.





Как отметила в комментарии корреспонденту Укринформ участница митинга Марьяна Перебересюк, митинг был направлен против империалистической политики России по всему миру и объединил представителей многих национальных общин во Франции. "Это был митинг не просто украинцев во Франции, это был митинг против политики России в мире с акцентом на том, что сейчас поле борьбы за свободу, за демократию и за Европу просто заключается в Украине. Это очередной этап для Путина для дальнейшего продвижения в мире и в Европе", - рассказала она.

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По оценкам участников, акция прошла очень удачно, ведь состоялась в самом центре Парижа, напротив музея современного искусства Жоржа Помпиду, благодаря чему количество участников и приобщавшихся послушать было больше, чем на акциях обычно.

Благодаря организаторам присутствовала представительница мэрии Парижа, поддержавшая митинг. Также к акции было внимание от национальных французских СМИ, которые, по словам участников, "очень понимают ситуацию".