В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших. ФОТОрепортаж

В Суворовском районе Одессы водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением и влетел в опору рекламного щита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

"На улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии водитель автомобиля и 29-летний пассажир погибли от полученных травм, другого 31-летнего пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.







Читайте также: В ужасном ДТП в Черкасской области погибли 4 человека, один - в коме, - ГСЧС. ФОТО

Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства ДТП, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.