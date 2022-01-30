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Новости Фото ДТП
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В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших. ФОТОрепортаж

В Суворовском районе Одессы водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением и влетел в опору рекламного щита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

"На улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии водитель автомобиля и 29-летний пассажир погибли от полученных травм, другого 31-летнего пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших 01
В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших 02
В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших 03

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Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства ДТП, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП (7685) Одесса (7919) Нацполиция (16557)


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Топ комментарии
+18
Не їхали, а дуже низько летіли. (ІМХО)
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30.01.2022 12:52 Ответить
+11
Ездить на машине всегда надо чуть медленнее , чем летает твой ангел хранитель.
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30.01.2022 12:56 Ответить
+8
премию дарвина
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30.01.2022 12:52 Ответить
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Не їхали, а дуже низько летіли. (ІМХО)
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30.01.2022 12:52 Ответить
ниссан-максима головного мозга
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30.01.2022 14:17 Ответить
У нас в Латвии уже лет 20 нет ни одного рекламного щита вдоль дорог.
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30.01.2022 15:41 Ответить
А где? В отведенном месте на пустыре?
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30.01.2022 15:58 Ответить
Вообще нигде! Вам наверное , как и россиянам трудно в это поверить.
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30.01.2022 16:18 Ответить
вроде 50 метров от дороги по правилам
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30.01.2022 20:18 Ответить
Пара -тройка висят на стенах зданий и все. С рекламой в Европе как в бывшем СССР, если не брать во внимание плакаты "Слава КПСС"
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30.01.2022 16:23 Ответить
премию дарвина
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30.01.2022 12:52 Ответить
а шо он с ней посмертно делать будет? просто записать его как доказательство верности теории
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30.01.2022 12:57 Ответить
премию присвоить и направить на антиалкогольную пропаганду
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30.01.2022 13:11 Ответить
присвоить-звучит двойственно
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30.01.2022 13:14 Ответить
главное антиалкогольная пропаганда звучит однозначно
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30.01.2022 13:17 Ответить
водій автомобіля Nissan Maxima не впорався з керуванням
=====================
як можна не впоратися з керуванням на дозволеній швидкості в 50км\год?
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30.01.2022 13:06 Ответить
На 50км/год вони б відбулися легким переляком.

Там 100++ швидше за все
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30.01.2022 13:20 Ответить
это же ниссан-максима
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30.01.2022 14:17 Ответить
Медаль "За стійкість" - ел.опорі!
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30.01.2022 13:17 Ответить
Населений пункт!!! Кожні вихідні після дози на дорогах появляються такі алконавти, щастить коли лишень себе утилізують, а не вбивають невинних
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30.01.2022 12:55 Ответить
Цензор, а что там по крымнашисту Куравлёву, почему отстаёте?
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30.01.2022 12:56 Ответить
респект и уважуха, дебилы влетают на автобусные остановки, а этот герой в столб да ещё какой, а расследовать надо обязательно, почему японцы такие слабенькие авто делают
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30.01.2022 12:56 Ответить
вам в такому разі на БТРі потрібно кататись...
цивільні авто не розраховані на зіткнення з опорою чи деревом на швидкості 100+.
адже тести проводяться за швидкості до 60.
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30.01.2022 13:10 Ответить
не мели дурниці, тести роблять і на більш високих швидкостях
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30.01.2022 13:13 Ответить
ну і яка контора їх проводить ? ну не так щоб просто показати що буде з ********* після реальної аварії....
а удар в бік при заносі для любої машини то фаталіті, крім ралійних підготовлених та суперкарів вуглецевих.
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30.01.2022 13:21 Ответить
О, мейн Готт!)))

https://www.youtube.com/watch?v=bWhdkvWkqao
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30.01.2022 14:06 Ответить
Ездить на машине всегда надо чуть медленнее , чем летает твой ангел хранитель.
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30.01.2022 12:56 Ответить
Купил мужик автмобиль Ну как полагается - "обмыл" с друзьями Поехали кататься От той "езды" друзья протрезвели:
- Потише едь!
- Х**ня! Со мной мой ангел-хранитель!
- Да ну тебя нах** вместе с хранителем! Останови! Мы выйдем!
Остановил Высадил Поехал дальше Чуствует - его за плечо трогает кто-то Оборачивается - мужик молодой в белой одежде
- Ты кто?!!!
- Я - твой ангел-хранитель Останови - я выйду Что-то боязно с тобой ездить!
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30.01.2022 13:24 Ответить
Торопятся только на тот свет.
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30.01.2022 13:52 Ответить
Не согласен , торопиться во многих случаях , при диарее например.
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30.01.2022 13:58 Ответить
Царство небесное погибшим людям. Погода плохая и гололед . В такую погоду лучше вообще за руль не садиться .А если садишься то как минимум резина хорошая должна быть . Кстати вчера было теплее вероятно ночью был приморозок и дорога подмерзла , они видно это не просекли
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30.01.2022 13:10 Ответить
таки, да...но лучше, как минимум, не бухать за рулем
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30.01.2022 13:12 Ответить
ага, бахнули водачкі а тут щей вулиця вільна чому б не поганяти.
якби там була сім'я, то можна була б шкодувати за втратою, а тут добре що у дерево а не на зустрічку чи зупинку.
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30.01.2022 13:14 Ответить
соблюдаешь скоростной режим и все будет хорошо
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30.01.2022 13:18 Ответить
Это не всё. Нужно еще и пытаться предугадать ситуацию на дороге, внимательно следить и быть готовым вылететь на участок, покрытый льдом. А еще лучше не выезжать при плохой дороге. И конечно, если механическая КП, то при торможении не выжимать педаль сцепления.
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30.01.2022 13:52 Ответить
То что хорошая зимняя резина спасает зимой - миф. По летней привычке, на резине Континеталь пару лет назад, по летней привычке отжал сцепление и притормозил - машина пролетела перекресток на красный ничуть не изменив скорости.
До войны зимой из Греции приезжал знакомый на Мерсе, а у них в Греции зимней резины просто нет. Так когда возвращался обратно, то выпал снег и прохожие толкали его на перекрестках, помогая тронуться с места.

Так что зимняя резина должна быть хорошей, не надо экономить там, где не надо, но она лишь позволяет аккуратно ездить, но не более того.
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30.01.2022 13:50 Ответить
На льду дійсно нічого не врятує. Може якось шипи, але не маю досвіду їзди на такий резині щоб стверджувати.
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30.01.2022 14:08 Ответить
ніхто не оправдовує дій водія
а дозволяти ставити нерухомі перешкоди на самому узбіччі,
за ради реклами (збагачення) це злочин.
уявіть, у вас лопнуло праве передне колисо і ви з,їхали через тротуар на траву.
і друге, ви влетіли в бетонний фундамент...............
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30.01.2022 13:13 Ответить
ага ще і всі дерева попиляти щоб літунам нічого не заважало...
а може все таки варто не бухати і швидкісного режиму дотримуватись.
хочеш політати ****** у дойчляндію на автобан.
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30.01.2022 13:17 Ответить
теж проти літунів та бухих за кермом.
але.
3 роки тому у дуже маленькому місті Ладижин мент вирішив догнати байкера.
результат, мізки на фундаменті реклами було видно ще місяць по тому.
один труп, один овощ.
а слова, як би, не пили, не тікали, не доганяли, для мене відпадають.
а от як би не стовп, не фундамент, були б живі.
і нічого особистого......
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30.01.2022 13:26 Ответить
чомусь у Європі вузькі дороги та лісові насадження практично біля них нікому не заважають.
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30.01.2022 13:40 Ответить
Вікторе, я зовсім не сперечаюсь з Вами.
прожив в европі 6 років, коли Вас мабудь ще не було. 1985-91рр
знаю що таке европейська культура водіння.
я про зайві, небезпечні предмети в здовж дороги, яких могло не бути.
все остальне або випадковість або закономірність.
звісно що бухий не може проїздити все життя без "наслідків"
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30.01.2022 13:47 Ответить
виправдовує
чини переводчик
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30.01.2022 13:55 Ответить
jesli vleteli, to leteli, i vot ne nado letatj pered dozhdjom, a nizko idjot.
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30.01.2022 13:21 Ответить
Паски безпеки відпочивали. Подушки теж. Правильно, безсмертним ідіота вони нахіба? Судячи з фото, пошкодження машини не є такими, щоб такн сталося.
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30.01.2022 13:24 Ответить
Ну якщо машині відірвало передок, то з головами/органами пасажирів щось схоже відбувається.

Прискорення під час удару будо явно закритичне.
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30.01.2022 13:38 Ответить
Дык там бетонных столбов, как елок в лесу.
Не знаю чему опять так радуется среднестатистический дебильный читатель жлобцайтунг.
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30.01.2022 13:27 Ответить
Максим - дуже м'яка машина для помірної їзди...
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30.01.2022 13:34 Ответить
завидую а так сидишь и мучаешься...
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30.01.2022 13:41 Ответить
Мне не жалко Шумахеров...и прочих дохлых баранов...мож я злой и циничный..но за руль авто никогда не садился за 52 года своей жизни и не сяду никогда...
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30.01.2022 14:14 Ответить
Главное что люди не пострадали
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30.01.2022 14:17 Ответить
Події більш відповідає наступний опис: В Одесі двоє молодих людей вчинили самогубство, ну і далі за текстом розігнали автомобіль та спрямували його в опору рекламного щита.
А як інакше? Це ж не трек, щоб не впоратися с керуванням і вилітити на шаленій швидкості, це місто, це зима, це ожеледиця - щоб гнати за таких обставин то тільки може бути мета вчинити самогубство.
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30.01.2022 15:31 Ответить
Навіть неозброєним оком видно що рекламний щит встановлено всупереч вимогам діючих ДБН, наприклад відсутня бар'єрна огорожа яка повинна закривати предмети розміщені ближче 4.0м до крайки проїзної частини. Тому, розумники, хто би там і як не їздив, а винуватці цоього дтп, власники білборду, та ті можновладці які надавали дозволи на встановлення споруди неналежним чином...
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30.01.2022 16:21 Ответить
Чем больше "шумахеров" тем меньше "шумахеров".
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30.01.2022 17:01 Ответить
Гражданская организация "Опора".
Спасает невинные жизни .
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30.01.2022 20:19 Ответить
 
 