В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших. ФОТОрепортаж
В Суворовском районе Одессы водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением и влетел в опору рекламного щита.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.
"На улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской 30-летний водитель Nissan Maxima не справился с управлением и выехал с дороги в опору рекламного щита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате аварии водитель автомобиля и 29-летний пассажир погибли от полученных травм, другого 31-летнего пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства ДТП, внеся сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.
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як можна не впоратися з керуванням на дозволеній швидкості в 50км\год?
Там 100++ швидше за все
цивільні авто не розраховані на зіткнення з опорою чи деревом на швидкості 100+.
адже тести проводяться за швидкості до 60.
а удар в бік при заносі для любої машини то фаталіті, крім ралійних підготовлених та суперкарів вуглецевих.
https://www.youtube.com/watch?v=bWhdkvWkqao
- Потише едь!
- Х**ня! Со мной мой ангел-хранитель!
- Да ну тебя нах** вместе с хранителем! Останови! Мы выйдем!
Остановил Высадил Поехал дальше Чуствует - его за плечо трогает кто-то Оборачивается - мужик молодой в белой одежде
- Ты кто?!!!
- Я - твой ангел-хранитель Останови - я выйду Что-то боязно с тобой ездить!
якби там була сім'я, то можна була б шкодувати за втратою, а тут добре що у дерево а не на зустрічку чи зупинку.
До войны зимой из Греции приезжал знакомый на Мерсе, а у них в Греции зимней резины просто нет. Так когда возвращался обратно, то выпал снег и прохожие толкали его на перекрестках, помогая тронуться с места.
Так что зимняя резина должна быть хорошей, не надо экономить там, где не надо, но она лишь позволяет аккуратно ездить, но не более того.
а дозволяти ставити нерухомі перешкоди на самому узбіччі,
за ради реклами (збагачення) це злочин.
уявіть, у вас лопнуло праве передне колисо і ви з,їхали через тротуар на траву.
і друге, ви влетіли в бетонний фундамент...............
а може все таки варто не бухати і швидкісного режиму дотримуватись.
хочеш політати ****** у дойчляндію на автобан.
але.
3 роки тому у дуже маленькому місті Ладижин мент вирішив догнати байкера.
результат, мізки на фундаменті реклами було видно ще місяць по тому.
один труп, один овощ.
а слова, як би, не пили, не тікали, не доганяли, для мене відпадають.
а от як би не стовп, не фундамент, були б живі.
і нічого особистого......
прожив в европі 6 років, коли Вас мабудь ще не було. 1985-91рр
знаю що таке европейська культура водіння.
я про зайві, небезпечні предмети в здовж дороги, яких могло не бути.
все остальне або випадковість або закономірність.
звісно що бухий не може проїздити все життя без "наслідків"
чини переводчик
Прискорення під час удару будо явно закритичне.
Не знаю чему опять так радуется среднестатистический дебильный читатель жлобцайтунг.
А як інакше? Це ж не трек, щоб не впоратися с керуванням і вилітити на шаленій швидкості, це місто, це зима, це ожеледиця - щоб гнати за таких обставин то тільки може бути мета вчинити самогубство.
Спасает невинные жизни .