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Спасатели в Славском сняли 7 туристов с подъемника, остановившегося на высоте. ФОТО

Сегодня, 30 января, в пгт Славское спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли 7 туристов с остановившегося на высоте подъемника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника )", - говорится в сообщении.

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Спасатели в Славском сняли 7 туристов с подъемника, остановившегося на высоте 01
Спасатели в Славском сняли 7 туристов с подъемника, остановившегося на высоте 02

Никто из людей не пострадал.

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К проведению спасательных работ привлекали 15 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

горы (103) ГСЧС (5010) Львовская область (2933)


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Топ комментарии
+3
Всі живі та здорові. Будуть згадувати, як пригоду. І то добре...
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30.01.2022 14:41 Ответить
+3
Тому підйомнику вже років п'ятдесят, якщо не більше. Його вже давно потрібно списати. Таке, як сьогодні, там трапляється досить часто. Добре, що сьогодні хоч не сильний мороз і вітру немає. А посидіти на висоті під час негоди, то гарантія лікуватися все життя. Мєнти ту канатку кришують, бо там їх база відпочинку.
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30.01.2022 14:54 Ответить
+2
сразу вспомнился западный фильм .как 2 парня и девушка также втроём застряли на высоте что .вернее ночью в снег шол, мороз работник забыв про них отключил свет и дорогу и они зависли... очень замёрзли сидя .и начали прыгать вниз с высоты.ломали ноги а там их ждали волки и грызли ужас...((
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30.01.2022 14:43 Ответить
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Всі живі та здорові. Будуть згадувати, як пригоду. І то добре...
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30.01.2022 14:41 Ответить
сразу вспомнился западный фильм .как 2 парня и девушка также втроём застряли на высоте что .вернее ночью в снег шол, мороз работник забыв про них отключил свет и дорогу и они зависли... очень замёрзли сидя .и начали прыгать вниз с высоты.ломали ноги а там их ждали волки и грызли ужас...((
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30.01.2022 14:43 Ответить
жуткий фильм, забыл название. Сразу про него тоже подумал...
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30.01.2022 15:47 Ответить
ОН ЕСТЬ В ОНЛАЙН КИНОТЕАТРАХ ВСТРЕЧАЛСЯ НА ДНЯХ...
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30.01.2022 16:00 Ответить
Фильм называется " Замёрзшие". Туфта редчайшая. Это я как человек, который проработал много лет в этой сфере, говорю.
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30.01.2022 16:03 Ответить
ну ясно что на грэмми не тянет...)) всё довольно просто отснято с маленьким бюджетом ...показана как бы история которая может была...может не была .а если не была то может и быть..но вы бы хотели так прокатиться ночью в мороз 30 градусов и остановится в горах в диком лесу на высоте где дикие голодные звери? ни погреться нипоесть ни в туалет ни подвигаться (( пытаться спастись а там ждут голодные серые волки...... так что тут не причом сколько вы там работали? вот еслебы вы оказались на их месте и выжив сказали что вы такое пережили тогда да...както так((
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30.01.2022 16:09 Ответить
Весь фильм - небылица. Не о чем тут рассуждать, если не в теме.
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30.01.2022 16:15 Ответить
молчу....я понял....вы в теме только один.... понятно мы рагули...а вы кинорежисёр...или вы тот кто подвесную канат включаете...неясно было что за работа у вас такая? всего доброго....
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30.01.2022 16:19 Ответить
угомонись
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30.01.2022 17:31 Ответить
Мені найбільше сподобалося, коли ніч, мороз, а вони майже без шапок, розхристані
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30.01.2022 19:06 Ответить
Тому підйомнику вже років п'ятдесят, якщо не більше. Його вже давно потрібно списати. Таке, як сьогодні, там трапляється досить часто. Добре, що сьогодні хоч не сильний мороз і вітру немає. А посидіти на висоті під час негоди, то гарантія лікуватися все життя. Мєнти ту канатку кришують, бо там їх база відпочинку.
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30.01.2022 14:54 Ответить
Мне местные Уазики больше нравятся и бугельные.
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30.01.2022 14:59 Ответить
Краще Допельмаєр на чотири крісла, або Лібхер, хоча на Допельмаєрі крісла зручніші.
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30.01.2022 15:40 Ответить
Мне в Уазике или бугельном спокойнее. Знаю я эти на 4 кресла
https://www.youtube.com/watch?v=sfOWu1u4m68
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30.01.2022 15:52 Ответить
При мені один в смереку в..ся на Довгій, носа зламав на 13 "синій!, на 13 "а" двоє не розминусь до втрати свідомості, і один перерізав кантом лижі сихожилки під коліном на 15 "а". І що тепер?
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30.01.2022 16:00 Ответить
Крім того, де ти бачив уазик чи бугель на Букі?
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30.01.2022 16:02 Ответить
 
 