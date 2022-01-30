Спасатели в Славском сняли 7 туристов с подъемника, остановившегося на высоте. ФОТО
Сегодня, 30 января, в пгт Славское спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли 7 туристов с остановившегося на высоте подъемника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"30 января около 12:00 в Службу спасения "101" поступила информация, что в Стрыйском районе на горе Тростян остановился кресельный подъемник (канатная дорога). Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника )", - говорится в сообщении.
Никто из людей не пострадал.
К проведению спасательных работ привлекали 15 человек и 2 ед. техники ГСЧС.
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