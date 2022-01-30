"ThanksFriends", - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция благодарности союзникам Украины, оказавшим военную помощь нашей стране перед угрозой вторжения России, прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Акция проходила под лозунгом #ThanksFriends – спасибо союзникам за оружие.

Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.

"У нас есть настоящие друзья на международной арене, которые помогают Украине оружием, когда Россия угрожает нам новым вторжением. За четкую проукраинскую позицию и поддержку надо поблагодарить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Турция.

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Украинцы благодарны международным партнерам и дружественным народам за оружие, которое они предоставляют или продают нам для отпора России, за поддержку на международной арене и готовность в дальнейшем помогать нам в борьбе против страны-агрессора. Ведь каждый самолет с новой партией вооружения увеличивает будущие российские потери в случае вторжения", - отметили организаторы акции.























ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук