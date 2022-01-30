"ThanksFriends", - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Акция благодарности союзникам Украины, оказавшим военную помощь нашей стране перед угрозой вторжения России, прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Акция проходила под лозунгом #ThanksFriends – спасибо союзникам за оружие.
Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.
"У нас есть настоящие друзья на международной арене, которые помогают Украине оружием, когда Россия угрожает нам новым вторжением. За четкую проукраинскую позицию и поддержку надо поблагодарить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Турция.
Украинцы благодарны международным партнерам и дружественным народам за оружие, которое они предоставляют или продают нам для отпора России, за поддержку на международной арене и готовность в дальнейшем помогать нам в борьбе против страны-агрессора. Ведь каждый самолет с новой партией вооружения увеличивает будущие российские потери в случае вторжения", - отметили организаторы акции.
ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук
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зря не посадили!
Dankeне за что данке
ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...
вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...
https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
Вот теперь добавьте к этим странам Украину и получается отличная альтернатива ЕС!!! Дай Бог, чтоб я оказался прав.
влада - вселенська ганьба!!!
@GadzillaStrong
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https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1487683622769512451 9 ч
Лидер Раввинов в Киеве призвал мир встать на защиту Украины. Перестаньте, у ватников сейчас крохотный мозг сломается, ну не может еврей призывать защищать фашистов и бандероффцев от антифашистов путина. Это же немыслимо. Ольгино, меняйте срочно методички, теперь раввины - фошызды
і щира подяка друзям-союзникам!
Наш президент - бовдур. І те, як він поводиться з союзниками, які дають нам зброю, це ганьба та сором.
Але президент - це не держава. Держава - це півтисячі громадян, які сьогодні прийшли на Майдан сім'ями, щоб подякувати союзникам за зброю. Зброю, якою наші солдати будуть захищати Україну. У тому числі - сім'ї цих людей.
Коли нас озброюють громадяни інших країн, сказати «дякую» - це найменше, що ми можемо зробити. І ми дякуємо. Бо мешканці Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії, Іспанії, Данії, Нідерландів та Туреччини мають знати: нам потрібна саме зброя. Тому що у нас є руки, щоб тримати цю зброю, тому що у нас є бажання тримати цю зброю, і у нас є воля знищувати цією зброєю будь-кого, хто прийде на нашу землю без запрошення. І ми дуже вдячні, що цю зброю нам дають.
Сьогодні було дуже багато людей з малими дітьми. Які посміхались, загорталися в національні прапори держав-союзників, та старалися сказати «dziękujemy» польською чи «gracias» іспанською.
До нас підходили іноземці - громадяни тих країн, чиї прапори були поряд з українським на плакатах. Між нами був мовний бар'єр, але банально завчене слово «дякую» чеською, естонською чи турецькою нищило будь-які стіни. І усмішки на обличчях іноземців показували: їм до біса приємно.
Наша акція привернула увагу іноземних журналістів. І вже сьогодні ввечері або завтра зранку якийсь великий телеканал Польщі чи Литви покаже цих усміхнених киян, які дякують громадянам далеких країн за допомогу. Або якийсь сайт, який читає половина планети, розкаже про щирих українців, які дякують за Стінгери та Байрактари.
Такі штуки нас дуже мотивують і показують, що ми в цьому світі не одні.
Дякуємо за те, що подякували.
Это выглядит инфантильно...
Украина была, есть и будет всегда благодаря настоящим союзникам: США, Великобритании, Канаде, Турции и всем тем, кто не струсил помогать Украине в тяжелые времена испытаний.