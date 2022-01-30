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"ThanksFriends", - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция благодарности союзникам Украины, оказавшим военную помощь нашей стране перед угрозой вторжения России, прошла на Майдане Незалежности в Киеве. Акция проходила под лозунгом #ThanksFriends – спасибо союзникам за оружие.

Об этом сообщает корреспондент Цензора.НЕТ с места событий.

"У нас есть настоящие друзья на международной арене, которые помогают Украине оружием, когда Россия угрожает нам новым вторжением. За четкую проукраинскую позицию и поддержку надо поблагодарить такие страны, как Великобритания, США, Канада, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Турция.

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Украинцы благодарны международным партнерам и дружественным народам за оружие, которое они предоставляют или продают нам для отпора России, за поддержку на международной арене и готовность в дальнейшем помогать нам в борьбе против страны-агрессора. Ведь каждый самолет с новой партией вооружения увеличивает будущие российские потери в случае вторжения", - отметили организаторы акции.

ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 01
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 02
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 03
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 04
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 05
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 06
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 07
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 08
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 09
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 10
ThanksFriends, - акция благодарности союзникам Украины состоялась на Майдане Незалежности в Киеве 11

ФОТО и ВИДЕО - Олег Богачук

акция (2425) Великобритания (5025) Канада (2099) Латвия (1348) Литва (2503) оружие (10262) Польша (8508) США (27118) Турция (3500) Чехия (1741) Эстония (1451) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+101
Что да, то да.

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30.01.2022 15:25 Ответить
+60
Гарна і вчасна акція! Молодці!!!!!!!!!!!!!!!!
Велика подяка нашим Союзникам - Братам за допомогу!

п.с. Зелений це зрадник він не Україна він агент московитів!

Україна говорить "ДЯКУЮ, БРАТНІМ КРАЇНАМ!" і "ПРОБАЧТЕ ЗА ЗРАДНИКА зеленського!"
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30.01.2022 15:31 Ответить
+46
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30.01.2022 15:49 Ответить
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Страница 4 из 4
Толко что смотрел, как на кацап-ТВ Машка Захарова с будуна кричит, что англичане самолетом в Украину завезли 30 (тридцать) "стингеров" а американцы 105 (сто пять) "джавелинов", что-бы украинцы сделали провокацию для развязывания вайны с рассисей.
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30.01.2022 15:55 Ответить
Как сказали наши военные,что к нам завезли столько джавелинов,нлавов,что у кацапни столько техники не ездит.
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30.01.2022 15:59 Ответить
толко б ее не прос*ли наши мудрые керманичи взрывами, воровством т.п.!
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30.01.2022 16:12 Ответить
Евреи во власти - враг Украины.
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30.01.2022 15:58 Ответить
После зюзиной белиберды и его подручных акция своевременная.
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30.01.2022 16:02 Ответить
а что Израиль сделал для помощи Украине? посылал комплекты беспилотников для узловой сборки на рашке?
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30.01.2022 16:08 Ответить
петюня на марше?
зря не посадили!
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30.01.2022 16:09 Ответить
А вы что, против помощи Украине со стороны более богатых и успешных стран? Даже если эту акцию организовал Порошенко, то после всех оскорблений Запада, которые наговорил зевова на своей прессухе, акция очень своевременная, наши союзники должны видеть, что есть зелёное недоразумение и есть народ, который благодарен за помощь.
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30.01.2022 16:23 Ответить
Дебилы зеленые все продолжают,совместно с кацапами воевать с Порошенко? Ну и кто вы после этого?
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30.01.2022 17:00 Ответить
Ну так. Після виступу Шарікова перед пресою нарідові слід вибачитится. Ще би головою об стіну прикластися кілька разів.
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30.01.2022 16:12 Ответить
А тем временем после заявлений ЗЕ и Арахамии депутаты Европарламента стали интересоваться уровнем употребления наркотиков в Украине.
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30.01.2022 16:17 Ответить
minimum 72% upotrebljajet i eto 100%
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30.01.2022 16:56 Ответить
Вітаймо Рафу Надаля з перемогою над московітом в фіналі Австралія Оупен.
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30.01.2022 16:20 Ответить
Да, хоть и немолод Рафаэль, а медведя кацапского поимел! Русня на спортивных сайтах на гуано исходят, вяличие потеребить не получилось)))
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30.01.2022 16:43 Ответить
та який там ведмiдь? чмо якесь недолуге...

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30.01.2022 18:06 Ответить
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30.01.2022 18:08 Ответить
Цікаво, коли у шоколадного закінчаться гроші на порохоботів?
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30.01.2022 16:23 Ответить
тоді, коли зелені барани виведуться
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30.01.2022 21:20 Ответить
Наша біда в тому, що під час війни, після бариг і свинарчуків прийшли до влади кловани, цілковиті дибіли, як в політиці, так і в єкономіці.
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30.01.2022 16:31 Ответить
а чи не ви тих клованів до влади притягнули??? точно 100% - і ви серед тих
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30.01.2022 21:25 Ответить
Дякуємо, спасибо, Danke, spasibo
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30.01.2022 16:34 Ответить
Danke не за что данке
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30.01.2022 17:29 Ответить
Спасибо Всем Друзьям Украины!
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30.01.2022 16:49 Ответить
"********** шмаркля теперя на подтанцовках у рассеянской пропаганды..."

ну так, у ЗеЛупы и рассеянской говно-пропоганды одни и те же кураторы, патрушев тот же, другие упыри с Лубянки масквабадской...

вижу, скоро дождемся от ЗеЛупы- ихтамнет, мы сами с собой воюем, гражданская вАйна ко-ко-ко, Крым сам ушел...

https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/1872624/1872624_900.jpg
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30.01.2022 16:49 Ответить
Paldies ka novērtējat to.
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30.01.2022 16:54 Ответить
Ще раз хочу нагадати !

Шановні українці!
Вчіться писати правильно!
Не Росія, а московія!
Не росіяни, а московити, вороги, какцапи, агресори, вбивці, живодери, психічно хворі!
Ми культурна і розумна нація, ми повинні правильно писати і висловлюватись!
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30.01.2022 16:57 Ответить
Можете вважати мене безкультурним, але для мене не існує ні "раїссі" ні мацковії - для мене то все гнидюча кацападлія! Абсолютно штучне виродкове утворення, яке увібрало усе найгірше з того що існувало на територіях колишньої ординської тартарії - московії.
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30.01.2022 20:51 Ответить
За чітку проукраїнську позицію та підтримку треба подякувати таким країнам, як Велика Британія, США, Канада, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Туреччина. Джерело:
Вот теперь добавьте к этим странам Украину и получается отличная альтернатива ЕС!!! Дай Бог, чтоб я оказался прав.
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30.01.2022 16:58 Ответить
thank you friends for your support!
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30.01.2022 17:04 Ответить
Организаторам респект!
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30.01.2022 17:06 Ответить
Люди, ну какие же вы славные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.01.2022 17:09 Ответить
https://korrespondent.net/world/4442293-danyia-hotova-predostavyt-ukrayne-oruzhye-y-tekhnyku Дания готова предоставить Украине оружие и технику .
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30.01.2022 17:12 Ответить
Величезна подяка цим громадянам!!! А ЗЕ
влада - вселенська ганьба!!!
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30.01.2022 17:13 Ответить
Приєднуюсь онлайн в подяці нашим західним партнерам, особливо Штатам і Великій Британії.
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30.01.2022 17:27 Ответить
Флажок Израиля на плакате лишний. Ничем Израиль не помогал и не помогает Украине в противостоянии кремлядям от слова совсем.
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30.01.2022 17:59 Ответить
Очень вовремя!! Вот такие новости надо подавать на первых полосах!!
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30.01.2022 18:06 Ответить
Спасибі союзникам за допомогу.Імперія зла має зникнути на завжди!!!
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30.01.2022 18:10 Ответить
Gadzilla bloger


@GadzillaStrong

·
https://twitter.com/GadzillaStrong/status/1487683622769512451 9 ч



Лидер Раввинов в Киеве призвал мир встать на защиту Украины. Перестаньте, у ватников сейчас крохотный мозг сломается, ну не может еврей призывать защищать фашистов и бандероффцев от антифашистов путина. Это же немыслимо. Ольгино, меняйте срочно методички, теперь раввины - фошызды






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30.01.2022 18:14 Ответить
Молодці київляни , на жаль далеко, не маю змоги бути там , але дуже стидно перед партнерами за таку недолугу владу
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30.01.2022 18:22 Ответить
Це вчасно,по-людські,і дуже благородно.Респект!
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30.01.2022 18:49 Ответить
ця гілочка коментів гарна тим, як мої колеги-"порохоботи" розділи догола касапсько-зебільних фейкокалометів та
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30.01.2022 18:56 Ответить
так боты действуют строго по вложенной программе - у пересичного нет ни одного шанса!
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30.01.2022 19:44 Ответить
А почему не указано, кто организовал эту акцию?
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30.01.2022 19:49 Ответить
Згинь - ботяра ольгінська! І думку свою( точніше твого *************** хазяїна прігожина) засунь собі в дупу, бо вона в Україні нікому не цікава! В спам!
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30.01.2022 20:55 Ответить
зникни, касап під проксі
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30.01.2022 22:17 Ответить
митек, или лесом
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30.01.2022 20:58 Ответить
яка радість, що в нас ще є багато притомних і вдячних громадян! респект!
і щира подяка друзям-союзникам!
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30.01.2022 21:28 Ответить
https://www.facebook.com/sokyra.space/?__cft__[0]=AZVT1UOumUtiR4JBMSc1DzGyciyk5uY8HJVLMa6LOshzf7Ehccea4T9fp_b9pgXxmmKorGLEtLgym3a7xbjvNkRkZxt_Jsx_fAsIC9bsu9qvBZXUa5UOjAIrTgo5FFlOeSSkkHHMoxlz1GI-Kk0QWZy71X-klIY62taoL2lGicO-WbhtQyCYxyp1ZryXggUHotU&__tn__=-UC%2CP-R Партія "Демократична Сокира" - організатор акції - заявляє :

Наш президент - бовдур. І те, як він поводиться з союзниками, які дають нам зброю, це ганьба та сором.

Але президент - це не держава. Держава - це півтисячі громадян, які сьогодні прийшли на Майдан сім'ями, щоб подякувати союзникам за зброю. Зброю, якою наші солдати будуть захищати Україну. У тому числі - сім'ї цих людей.

Коли нас озброюють громадяни інших країн, сказати «дякую» - це найменше, що ми можемо зробити. І ми дякуємо. Бо мешканці Великої Британії, США, Польщі, Естонії, Литви, Латвії, Канади, Чехії, Іспанії, Данії, Нідерландів та Туреччини мають знати: нам потрібна саме зброя. Тому що у нас є руки, щоб тримати цю зброю, тому що у нас є бажання тримати цю зброю, і у нас є воля знищувати цією зброєю будь-кого, хто прийде на нашу землю без запрошення. І ми дуже вдячні, що цю зброю нам дають.

Сьогодні було дуже багато людей з малими дітьми. Які посміхались, загорталися в національні прапори держав-союзників, та старалися сказати «dziękujemy» польською чи «gracias» іспанською.

До нас підходили іноземці - громадяни тих країн, чиї прапори були поряд з українським на плакатах. Між нами був мовний бар'єр, але банально завчене слово «дякую» чеською, естонською чи турецькою нищило будь-які стіни. І усмішки на обличчях іноземців показували: їм до біса приємно.

Наша акція привернула увагу іноземних журналістів. І вже сьогодні ввечері або завтра зранку якийсь великий телеканал Польщі чи Литви покаже цих усміхнених киян, які дякують громадянам далеких країн за допомогу. Або якийсь сайт, який читає половина планети, розкаже про щирих українців, які дякують за Стінгери та Байрактари.

Такі штуки нас дуже мотивують і показують, що ми в цьому світі не одні.

Дякуємо за те, що подякували.
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30.01.2022 22:22 Ответить
We are very grateful to you, friends...
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30.01.2022 22:25 Ответить
DYAKUYU ! Slava Ukraini !
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31.01.2022 00:34 Ответить
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31.01.2022 00:53 Ответить
При чем зеленский? Можно подумать оружие в Украину впихивали США или британия против его согласия.
Это выглядит инфантильно...
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31.01.2022 05:00 Ответить
Сегодня ЗЕля есть, а завтра Зели - НЕТ!

Украина была, есть и будет всегда благодаря настоящим союзникам: США, Великобритании, Канаде, Турции и всем тем, кто не струсил помогать Украине в тяжелые времена испытаний.
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31.01.2022 13:35 Ответить
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