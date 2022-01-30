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Новоизбранный президент НаУКМА Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе. ВИДЕО

Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань показал, как неизвестные пытались сорвать выборы президента вуза.

Как передает Цензор.НЕТ, Гарань обнародовал видео с камеры слежения. На нем видно, как неизвестные проходят на третий этаж Культурно-художественного центра НаУКМА, обливают одну из урн, а также выносят другую.

"Таким образом пытаются сорвать выборы в Могилянке. Видно, что это не тетушки, это посерьезнее. В наше распоряжение поступило видео с одной из камер наблюдения в КХЦ. Здесь видно, как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн, а также выносят другую", - отметил профессор.

Гарань также рассказал, что во время второго тура выборов президента Могилянки ориентировочно в 13:30 27 января 2022 года неизвестные лица, 11 мужчин четко зафиксированы на пяти видеокамерах, пытались сорвать голосование: похитили один ящик с бюллетенями и влили зеленую жидкость в другой.

"Полиция оперативно приехала, составила протокол, а впоследствии патрульные полицейские нашли и вернули похищенный ящик, который, к счастью, не был поврежден", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Сергей Квит также писал о попытке сорвать выборы.

Позже в комментарии "Эспрессо" уже в статусе новоизбранного президента НаУКМА Квит подробнее рассказал об инциденте.

"Трудно сказать, кто пытался сорвать выборы президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Я думаю, что следствие это выяснит. Подольское управление полиции города Киева возбудило уголовное дело по этой теме. Но с уверенностью могу сказать, что пытались сорвать выборы те, кому мешает НаУКМА. Чтобы активный игрок и лидер общественных перемен, не только в обществе, но и в образовании, не смог работать эффективно. Я думаю, что эту попытку срыва выборов нужно рассматривать наряду с новостями о заминировании школ и административных зданий", - заявляет Квит.

Новоизбранный президент НаУКМА также отметил, что против него были заказаны проплаченные статьи в СМИ. Но, по его словам, такие попытки дискредитировать его не дали результатов. Квит отметил, что таких публикаций было несколько.

"В понедельник мы уже будем знать о реакции Министерства образования и науки по поводу попытки срыва выборов президента. Со стороны НаУКМА все внутренние органы, это и студенческий парламент, и ученый совет с избирательной комиссией, признали результаты выборов. Ждем только реакции о выборах от Министерства образования и науки. НаУКМА - это один из лучших университетов Украины, который воспитывает лидеров. Поэтому мы планируем совершенствовать нашу стратегию и планировать наше дальнейшее развитие", - добавил Квит.

Читайте также: Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Автор: 

выборы (24759) Гарань Алексей (253) Киево-Могилянская академия (105)


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Топ комментарии
+8
Фарба вксзує на них. 🤮
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30.01.2022 19:09 Ответить
+7
Зелені ?
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30.01.2022 18:48 Ответить
+5
Напише (Квіт) якогось листа на підтримку блаЗЄнського, вони й відчепляться. Бо на підтримку "овоча" цей слизькуватий фацет листа підписував разом з иншими "достойниками".
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30.01.2022 18:55 Ответить
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Як тепер буде виправдовуватись Монастирський, коли не схоче затримати злочинців?

"Поліція оперативно приїхала, склала протокол, а згодом патрульні поліціянти знайшли та повернули викрадену скриньку, яка на щастя, не були пошкоджена", - йдеться у дописі."

Гарань також https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL29sZXhpeS5oYXJhbi9wb3N0cy81Mzk2NjU5NDEzNjk1MzU1 розповів , що під час другого туру виборів президента Могилянки орієнтовно о 13:30 27 січня 2022 року невідомі особи, 11 чоловіків чітко зафіксовані на п'яти відеокамерах, намагалися зірвати голосування: викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу."

Джерело:
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30.01.2022 18:40 Ответить
Зелені ?
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30.01.2022 18:48 Ответить
Фарба вксзує на них. 🤮
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30.01.2022 19:09 Ответить
Кабздидат наук Киви рвется реализовать свой научно-совковый потенциал.
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30.01.2022 19:20 Ответить
Наче на обкурених не схожі, але мета цих дій незрозуміла. Тим більше, якщо жодна урна виявилась неушкодженою.
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30.01.2022 18:48 Ответить
"викрали одну скриньку з бюлетенями та влили зелену рідину в іншу."

Джерело:
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30.01.2022 18:51 Ответить
З https://www.facebook.com/olexiy.haran/posts/5396659413695355 поста Олексія Гараня: "ВСІ скриньки та ВСІ бюлетені було визнано належними та такими, що можуть бути врахованими для встановлення результатів виборів."
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30.01.2022 18:54 Ответить
Добре що не ушкоджені настільки, що не можна втановити за кого відданий голос.
Нехай монастирський знайде осіб, які це вчинили, і з'ясує їхні мотиви.
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30.01.2022 19:11 Ответить
Дійсно найважливіше з'ясувати мотиви такого дивного злочину і його замовника.
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30.01.2022 19:18 Ответить
Так.
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30.01.2022 19:19 Ответить
Напише (Квіт) якогось листа на підтримку блаЗЄнського, вони й відчепляться. Бо на підтримку "овоча" цей слизькуватий фацет листа підписував разом з иншими "достойниками".
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30.01.2022 18:55 Ответить
Наверно кто-то в квартале еще не получил места (как это ни невероятно)...
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30.01.2022 19:14 Ответить
Это были фанаты папо Шуры крыворожского! Только он может занять столь высокий пост! Он уже почти начал разбираться в этих наших интернетах! Скоро до Цензора доберьотся... И тогда нам всем писец!
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30.01.2022 20:01 Ответить
хто подасть до суду про спростування результатів виборів той є замовником. Але поведінка "протестників" засвідчила, що їм потрібен був відосик, зроблений на швидкоруч. Це замовив конкуру.ючий заклад освіти
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30.01.2022 20:15 Ответить
сьогодні їп
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30.01.2022 21:10 Ответить
о-о-о. цього "видатного" очільника контори, яка називається НАЗЯВО, тобто узаконеного хабарництва в освіті вибрали. Сиділо там, мав якістю освіти займатися, а не здирництвом. Якості як не було - так і немає, бабла ж зібрав як раз на нове ректорство і ще внукам залишиться.
Його лист "10 інтелігентів" на підтримку януковоща не забуті
(https://www.bbc.com/ukrainian/news/2011/08/110804_letter_intellectuals_ua_er ). Типу демократ і ліберал, а насправді моднявий аферист і підлабузник.
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30.01.2022 22:09 Ответить
Я вижу явное вмешательство в избирательный процесс и доверять таким выборам не могу.
Так что вполне уместны повторные выборы с привлечением Полиции, чтобы не случилось подобных появлений титушек.
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03.02.2022 17:12 Ответить
 
 