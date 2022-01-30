Новоизбранный президент НаУКМА Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе. ВИДЕО

Профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань показал, как неизвестные пытались сорвать выборы президента вуза.

Как передает Цензор.НЕТ, Гарань обнародовал видео с камеры слежения. На нем видно, как неизвестные проходят на третий этаж Культурно-художественного центра НаУКМА, обливают одну из урн, а также выносят другую.

"Таким образом пытаются сорвать выборы в Могилянке. Видно, что это не тетушки, это посерьезнее. В наше распоряжение поступило видео с одной из камер наблюдения в КХЦ. Здесь видно, как неизвестные проходят на 3-й этаж, обливают одну из урн, а также выносят другую", - отметил профессор.

Гарань также рассказал, что во время второго тура выборов президента Могилянки ориентировочно в 13:30 27 января 2022 года неизвестные лица, 11 мужчин четко зафиксированы на пяти видеокамерах, пытались сорвать голосование: похитили один ящик с бюллетенями и влили зеленую жидкость в другой.

"Полиция оперативно приехала, составила протокол, а впоследствии патрульные полицейские нашли и вернули похищенный ящик, который, к счастью, не был поврежден", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Сергей Квит также писал о попытке сорвать выборы.

Позже в комментарии "Эспрессо" уже в статусе новоизбранного президента НаУКМА Квит подробнее рассказал об инциденте.

"Трудно сказать, кто пытался сорвать выборы президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Я думаю, что следствие это выяснит. Подольское управление полиции города Киева возбудило уголовное дело по этой теме. Но с уверенностью могу сказать, что пытались сорвать выборы те, кому мешает НаУКМА. Чтобы активный игрок и лидер общественных перемен, не только в обществе, но и в образовании, не смог работать эффективно. Я думаю, что эту попытку срыва выборов нужно рассматривать наряду с новостями о заминировании школ и административных зданий", - заявляет Квит.

Новоизбранный президент НаУКМА также отметил, что против него были заказаны проплаченные статьи в СМИ. Но, по его словам, такие попытки дискредитировать его не дали результатов. Квит отметил, что таких публикаций было несколько.

"В понедельник мы уже будем знать о реакции Министерства образования и науки по поводу попытки срыва выборов президента. Со стороны НаУКМА все внутренние органы, это и студенческий парламент, и ученый совет с избирательной комиссией, признали результаты выборов. Ждем только реакции о выборах от Министерства образования и науки. НаУКМА - это один из лучших университетов Украины, который воспитывает лидеров. Поэтому мы планируем совершенствовать нашу стратегию и планировать наше дальнейшее развитие", - добавил Квит.

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