Террорист Фомин показал фото поражения МТЛБ 4-й бригады ВС РФ украинским ПТРК в 2018 году. ФОТОрепортаж
Террорист Максим Фомин (Владлен Татарский) напомнил, как в 2018 году украинский противотанковый ракетный комплекс уничтожил бронированный транспортер 4-й бригады ВС РФ.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+52 Шимус
показать весь комментарий30.01.2022 22:55 Ответить Ссылка
+41 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий30.01.2022 23:04 Ответить Ссылка
+35 Бандерівець
показать весь комментарий30.01.2022 23:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
потом, правда, шли разоблачения, что это техника рсуких! но, сразу говнопропогандоны спешили рассказать про "уничтожение" техники ВСУ!
к чему сейчас такие ностальгические фото? очкуют походу
как и стугни.
для них и ЕнЛоу хватит..
А собирал ВСУ по крупицам - это уже фантазии больных людей.
я сам работал на крупного олигарха и знаю, как они работают))
І звіздєц машінє баєвой!"
" Три танкісти, Хаїм- кулеметник....." і далі по тексту.
"А було ж колись, а було,
гуділи гармати".