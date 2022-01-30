Террорист Фомин показал фото поражения МТЛБ 4-й бригады ВС РФ украинским ПТРК в 2018 году. ФОТОрепортаж

Террорист Максим Фомин (Владлен Татарский) напомнил, как в 2018 году украинский противотанковый ракетный комплекс уничтожил бронированный транспортер 4-й бригады ВС РФ.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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