На премьере фильма "Віденська кава" собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялась премьера художественного фильма "Віденська кава". Собравшиеся собрали более 36 тыс. грн для украинских военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Корчинский, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо зрителям за помощь фронтовым добровольцам в размере 36 680 грн 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС", - говорится в сообщении.

Фильм "Віденська кава" снят по одноименной пьесе Дмитрия Корчинского.

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