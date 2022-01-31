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На премьере фильма "Віденська кава" собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялась премьера художественного фильма "Віденська кава". Собравшиеся собрали более 36 тыс. грн для украинских военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Корчинский, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо зрителям за помощь фронтовым добровольцам в размере 36 680 грн 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС", - говорится в сообщении.

Фильм "Віденська кава" снят по одноименной пьесе Дмитрия Корчинского.

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На премьере фильма Віденська кава собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС 01
На премьере фильма Віденська кава собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС 02
На премьере фильма Віденська кава собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС 03

Автор: 

Корчинский Дмитрий (181) помощь (7878) фильмы (402) Правый сектор (855)


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Полный зал народа вселяет ПОЗИТИВ панове !!! И НАДЕЖДУ !!!
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31.01.2022 09:18 Ответить
СМИ: А. Венедиктов на интервью с Лавровым случайно выдал планы своих хозяев ( ОПГ Кремлёвская ). ,, Войну начнут украинские батальоны, которые не подчиняются Киеву, Россия будет вынуждена ответить на провокацию '' - прогнозирует старый алконавт.
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31.01.2022 09:45 Ответить
В мене теща приблизно те саме говорить....
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31.01.2022 11:19 Ответить
Шикарний фільм, вдалі актори, ДЯКУЄМО, повний успіх….
На московіі запалало…
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31.01.2022 17:19 Ответить
 
 