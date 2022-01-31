На премьере фильма "Віденська кава" собрали 36 тыс. грн для воинов 1-й ОШР ДУК ПС. ФОТОрепортаж
В Киеве состоялась премьера художественного фильма "Віденська кава". Собравшиеся собрали более 36 тыс. грн для украинских военнослужащих.
Об этом в Facebook сообщил Дмитрий Корчинский, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо зрителям за помощь фронтовым добровольцам в размере 36 680 грн 1-я отдельная штурмовая рота ДУК ПС", - говорится в сообщении.
Фильм "Віденська кава" снят по одноименной пьесе Дмитрия Корчинского.
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