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Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине. ФОТОрепортаж

В Берлине в воскресенье, 30 января, полтысячи человек устроили акцию поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в ФРГ в Фейсбуке.

"30 января в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", - сообщили в посольстве.

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 01

В то же время, как написал на своей странице в Фейсбуке офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус" Роман Кулик, акция прошла у Бранденбургских ворот: "Полтысячи человек вышли на акцию по поддержке Украины. Это уже вторая и пока самая большая акция наших за последнюю неделю в Германии".

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 02

"Среди требований мероприятия все то же наболевшее: закрыть "Северный поток-2"; снять вето на поставку в Украину боеприпасов, припасов и оружия из Западной Европы; ввести новые санкции против РФ", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия уже потеряла доверие целого ряда партнеров или рискует его потерять из-за позиции в конфликте с РФ, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер

"Радостно видеть фото с акции у своих френдов, живущих в ФРГ). Молодцы, что действуют", - добавил он.

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 03

Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешение Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США прокомментировали позицию ФРГ по поставке оружия в Украину: Единство не означает идентичность. Мы все работаем, чтобы помочь

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 05
Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 06
Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 07
Фото участников акции Демонстрация "У войны нет границ!"

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 08

Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине 09

Автор: 

акция (2425) Берлин (226) Германия (7071)


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Топ комментарии
+18
Молодці, що вийшли.
Велика подяка за підтримку.
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31.01.2022 09:20 Ответить
+17
Stop war. Stop HUYLO.
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31.01.2022 09:29 Ответить
+15
Это правильный подход ,так держать ...
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31.01.2022 09:19 Ответить
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Это правильный подход ,так держать ...
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31.01.2022 09:19 Ответить
Молодці, що вийшли.
Велика подяка за підтримку.
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31.01.2022 09:20 Ответить
Не хочеться війни і лиха.
А у вас свято чи що ? Вже в прєвкушеніі вантажу 200 ?
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31.01.2022 09:48 Ответить
Stop war. Stop HUYLO.
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31.01.2022 09:29 Ответить
А может чуть-чуть глаза шире приоткрыть и не только протесты на фоне агрессии видеть начнёте, журналысты? Или хозяин не велит другие события освещать? В той же Германии да и во всей Европе... Или в ваших глазах это совсем не заслуживает внимания?
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31.01.2022 09:37 Ответить
открой нам глаза, активируй максимальный диванный скилл - ж*па саурона
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31.01.2022 09:52 Ответить
Ну ты подумай! Акции против путинской агрессии есть, а оружия Украине для противостояния агрессии нету.
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31.01.2022 09:42 Ответить
акция в Берлине, а плакаты на английском
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31.01.2022 11:57 Ответить
И наши пишут пишут на английском. Универсальный язык. Для всех. Я вот по-немецки слабенько очень. Думаю, немцы догадываются об этом.
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31.01.2022 12:02 Ответить
Это РАБссия сынок...дремучая и замученная Мировой революцией чЛенина...
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31.01.2022 09:44 Ответить
Юрий Швец....в Украину прибудут 45 военно-транспортных самолета Пентагонаhttps://youtu.be/S0V1qMVOK9g ...видео об этом тут...
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31.01.2022 09:47 Ответить
Крысы мавзолейные....Крым придецца Вернуть...Шакалы...Абхазию с Ю.Осетием и Приднестровьем тоже....
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31.01.2022 09:49 Ответить
бибизяны Путлера
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31.01.2022 09:52 Ответить
предпоследнее фото и завалившийся американский флаг на заднем плане...Айдер Муждабаев совершенно прав-в Германии всё пошло не так с началом волны антиамериканизма и усиления левацкой сволочи.То государство,благодаря которому Германия сохранилась и окрепла получило в ответ чёрную неблагодарность.Больно и стыдно за свою страну.
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31.01.2022 10:19 Ответить
Твоя страна Казахстан. Германия должна думать только о благополучие своего народа.
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31.01.2022 11:09 Ответить
Странно, но своих политиков они не стыдят за их действия пособничества Адольфу Владимировичу! За Сименс с их турбинами и насосмами Крыму, за блокировку поставок оборонительного оружия уже купленного Украиной. Это уже есть помощь Германии оккупантам!
Политики ЕС всегда нервно прислушиваются к мнению своего народа.
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31.01.2022 13:20 Ответить
Дякую всім, хто підтримав нас в лиху годину. Бо велика біда росте з байдужості. Спочатку ти не захистив від злодійств, а потім ці злодійства прийдуть і до тебе.
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31.01.2022 21:44 Ответить
 
 