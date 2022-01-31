Стоп Putin. Stop war: в Берлине прошла акция против войны в Украине. ФОТОрепортаж

В Берлине в воскресенье, 30 января, полтысячи человек устроили акцию поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в ФРГ в Фейсбуке.

"30 января в Берлине украинцы и друзья Украины вышли на совместную акцию, чтобы в который раз продемонстрировать миру, что украинцы выступают против войны и призвать федеральное правительство использовать свое влияние на Российскую Федерацию, чтобы остановить новую российскую агрессию против нашего государства", - сообщили в посольстве.

В то же время, как написал на своей странице в Фейсбуке офицер ВСУ, соучредитель образовательного проекта "Экспертный корпус" Роман Кулик, акция прошла у Бранденбургских ворот: "Полтысячи человек вышли на акцию по поддержке Украины. Это уже вторая и пока самая большая акция наших за последнюю неделю в Германии".

"Среди требований мероприятия все то же наболевшее: закрыть "Северный поток-2"; снять вето на поставку в Украину боеприпасов, припасов и оружия из Западной Европы; ввести новые санкции против РФ", - написал он.

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"Радостно видеть фото с акции у своих френдов, живущих в ФРГ). Молодцы, что действуют", - добавил он.

Напомним, ФРГ последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

Так, Германия отказалась выдавать разрешение Эстонии на экспорт оружия немецкого происхождения в Киев.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что о немецкой позиции украинцы будут помнить десятилетиями.

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На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.

Вместе с тем Германия готова передать Украине 5 тыс. военных касок.







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