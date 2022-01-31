Три автомобиля столкнулись в Ивано-Франковской области: один человек сгорел, двое госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
31 января в 08:28 в селе Стрымба Ивано-Франковской области столкнулись три автомобиля, после чего одно из транспортных средств загорелось.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"31 января в 08:28 надворнянским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Стримба Надворнянской ТГ.
По прибытии к месту происшествия было установлено, что произошло столкновение трех транспортных средств, одно из которых загорелось", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар автомобиля, где обнаружели тело мужчины без признаков жизни и провели работы по разрезанию конструкций автомобиля.
До прибытия спасателей двое травмированных были переданы медикам.
Все обстоятельства данного ДТП устанавливают работники полиции, работающие на месте ДТП.
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