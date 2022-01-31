Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: "Я не намерен участвовать в этом шоу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пришел в понедельник, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по так называемому угольному делу. Вместе с тем он заявил, что не будет давать никаких показаний.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Я как ответственный политик… и законопослушный гражданин прибыл на допрос по совершенно ничтожному делу", - сказал Порошенко.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "старается отвлечь внимание" и "избрал худший сценарий раскола общества и преследования оппозиции".
"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не намерен участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и не буду давать никаких показаний, потому что это очень похоже, если бы в 1937 году кого-то призвали работать с НКВД", - сказал Порошенко.
Порошенко подчеркнул, что сегодня планировал объявить на согласительном совете инициативы по укреплению обороноспособности Украины, и именно в это время ГБР назначило так называемый "допрос", сообщает пресс-служба "ЕС".
"В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс, воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю", – говорит Петр Порошенко.
"Специально для этого будет еще ряд других инициатив, начиная от законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм и включительно с некоторыми временными следственными комиссиями по преступлениям, совершаемым "слугами народа". В том числе имеющими коррупционную составляющую", - подчеркнул Порошенко.
"На прошлой неделе в понедельник я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине. Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня было запланировано несколько встреч с министрами иностранных дел стран ЕС для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сообщил Петр Порошенко.
"В среду или в четверг я должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечают на мои запросы" по обеспечению такой политической деятельности, блокируют и именно в настоящее время они назначают допрос", – отмечает Петр Порошенко.
"Все это делается по указанию Зеленского. Исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ГБР для обеспечения этих политических преследований. Это все – шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующие его ничтожность", – убежден Порошенко.
"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу", – резюмирует пятый Президент.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Втім, і не дивно, знаючи, що таке сайт УНІАН, хто його (та й аналу 2+2) бенефіціар.
Якщо ніхто не сяде, то це тільки доведе, що бригада Зе і бригада Пе "парішалі вапрос" дерибану України.
Такой повод ему дали, просто шар на край лузы поставили.
"Судя по динамике рейтингов, к концу президентского срока профессиональный сладчайший папередний клоун занял соответствующее его уровню место в головах 23% избравших его граждан. Вот мы и посмотрели, кто из нас занимался самовнушением."
Вот теперь порядочек.
Налицо тенденция к дальнейшему падению рейтинга комедиантов. В итоге клоун проиграет следующие выборы и один ответит за все шапито.
Сейчас он в первом туре набирает 24%.
Падение за 2,5 года незначительное, минимальное в сравнении с паперелниками.
И прекратите обзывать сладчайшего предыдущника клоуном и комедиантом.
Снова порядочек.
А насчет клоуна - логика в том, что КВНщик всю жизнь профессионально смешил народ, чем, собственно и занимаются клоуны, тогда как бизнесмен восстановил из руин совковое предприятие и теперь его продукция продается в десятки стран мира, в отличие от "Сватов". Вот где порядочек.
То есть П имел 55% и так позорно продул КВНщику.
И Зе снова выиграет.
И да, бизнесмен, не "восстановил" а успешно декоммунизировал фабрику имени карла-марла.
Не для себя старался ведь, а нас хотел избавить от кровавого конфетного коммунистического прошлого. Как и Ленинскую кузню снова декоммунизировал. Кормилец наш и великий кормчий.
2. Позорно или не позорно - оценочное суждение. Мое оценочное суждение: 73% ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ избирателей позорно повелись на идеал героя телесериала, снятого на деньги олигарха Коломойского, и выбрали в президенты воюющей страны человека, весь талант которого заключается в умении смешить людей игрой членом на рояле.
3. Если бы Порошенко был таким же бандитом, как Янукович, у зеленского не было бы шансов победить во втором туре: просто нарисовали бы результат в пользу власти и все. Но Порошенко боролся честно, как это принято в демократических странах, хотя и с героем телесериала, а не с реальным человеком.
4. Если экстраполировать динамику падения рейтинга зеленского на пару лет, то к концу своего президентского срока зеленский практически гарантированно продувает выборы, а значит, начинает отвечать по полной программе за свои косяки.
5. Фабрика им. Карла Маркса была создана на базе украденного пролетариями у киевского купца Ефимова предприятия, так что в 1996м, когда ее на приватизационном аукционе купил Порошенко, можно сказать, статус-кво предприятия был восстановлен. Сегодня "Рошен" занимает 18-е место в рейтинге http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Candy_Industry_Top_100&action=edit&redlink=1 Candy Industry Top 100, а ее продукция представлена в более чем 30 странах мира, включая Беларусь, Казахстан, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Китай, Израиль и Японию, чего и близко не было во времена СССР.
Сравнивать членограя с настолько успешным self-made человеком просто глупо и смешно, а избирать в президенты - позорная недалекость.
2. ну да, 73% (во втором туре) выбрали телеперсону вместо буржуа-олигарха ( те же, которые 55% пять лет назад за него голосовали, это ж как надо было за 5 лет накосячить).
3. Вообще к разговору не относиться, но отдадим должное, продул он честно, не как янукович с побегом.
4. А, так Ефимов это предок Порошенко, и срср ничего за 70 лет не вложило в завод,
а Петро взял назад своё, но на аукционе. Ясно.
5. Кушайте ваше не 18, а 27 место (если быть точным), я ем швейцарский, бельгийский, немецкий шоколад во всех странах мира.
И да Зе (сотоварищи) проявил немалый талант, чтоб создать успешную фирму по теле и кино производству.
А про "членограя" - обычное недалёкое хамство.
Если Зе и проиграет (честно), то уж точно не декоммунизатору и потомку купца ефимова, да и отвечать ему особо пока не за что.
Снова порядочек.
2. Да, те же. К твоему сведению, я за Порошенко в 2014-м вообще не голосовал. Но все познается в сравнении, и в варианте бизнесмен-политик-дипломат с огромным опытом против комедианта из разряда "всякая кухарка может управлять государством", я выбираю первого. Но не удивлюсь, если на следующих выборах победит Верка Сердючка.
3. Относится, это про личные качества человека и политика, которые играют главную роль в том, что у Порошенко сегодня остается стабильный рейтинг, который еще и растет.
4. Если коммунисты отжали фабрику у собственника, то выглядит смешным обвинение в том, что после распада коммунистического строя Порошенко эту фабрику приватизировал.
5. Ну да 27е из сотни лучших мировых производителей, это же не 18е, ну просто провал. На самом деле было и 18е, эти рейтинги постоянно пересчитываются. Насчет "успешной фирмы зеленского" - вот это действительно смешно. Прийти на телеканал Коломойского и выклянчить у него денег, чтобы в итоге создать такие "шедевры" как "Рассмеши комика" с дегенеративным юмором или телесериал "Сваты", который кроме русскоязычного быдла в Украине, РФ и Беларуси больше никто и нигде в мире не смотрит, ну просто сногсшибательные достижения, куда там "Рошену".
Будь честным хотя бы перед собой: если Порошенко выбирали одни в надежде что он договорится с путлером, а другие - что восстановит армию, то зеленского выбрали исключительно из-за того, что их розовые мечты при Порошенко не осуществились, да еще по телевизору 24 часа в сутки им показывали нехороших Свинарчуков и хорошего учителя Голобородько, который на этот раз уж точно разберется с проклятыми олигархами и пошлет на фуй МВФ. Большинство населения Украины инфантильно - вот истинная причина получения зеленским 73% голосов.
2. "Буржуй" - ну прямо отрыжкой совка завоняло. Ты пролетарий умственного труда что ли? Весь успех "людей кинопроизводства" заключается в том, чтобы на деньги олигарха шутить про "Украину, принимающую с любой стороны" и игру невидимым членом на рояле. Куда там О. Генри, Джером К. Джерому, Монти Пайтону, Чарли Чаплину, Зощенко и Жванецкому. Быдлу нужны шутки про х.уи, говно и рот.
3. Убойный аргумент.
4. В отличие от карлы-марлы, Порошенко заплатил за фабрику. С каких это пор покупка малоликвидных активов стала в Украине преступлением?
5. Продукцию "Рошен" употребляют независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, уровня IQ и качества полученного образования, потому что это банально вкусно. А вот квартальное дерьмо регулярно жрут лишь те, кому "а какая разница?".
короче, все каки ты написало само себе лишь о себе, все твои слова наоборот.
Зе - чоткий, Пе - кака.
Я победил.
А цепной собаке не всегда обязательно гавкать. Главное, чтобы на цепи сидел смирно ...