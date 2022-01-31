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Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: "Я не намерен участвовать в этом шоу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пришел в понедельник, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по так называемому угольному делу. Вместе с тем он заявил, что не будет давать никаких показаний.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я как ответственный политик… и законопослушный гражданин прибыл на допрос по совершенно ничтожному делу", - сказал Порошенко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "старается отвлечь внимание" и "избрал худший сценарий раскола общества и преследования оппозиции".

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не намерен участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и не буду давать никаких показаний, потому что это очень похоже, если бы в 1937 году кого-то призвали работать с НКВД", - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что сегодня планировал объявить на согласительном совете инициативы по укреплению обороноспособности Украины, и именно в это время ГБР назначило так называемый "допрос", сообщает пресс-служба "ЕС".

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"В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс, воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю", – говорит Петр Порошенко.

"Специально для этого будет еще ряд других инициатив, начиная от законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм и включительно с некоторыми временными следственными комиссиями по преступлениям, совершаемым "слугами народа". В том числе имеющими коррупционную составляющую", - подчеркнул Порошенко.

"На прошлой неделе в понедельник я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине. Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня было запланировано несколько встреч с министрами иностранных дел стран ЕС для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сообщил Петр Порошенко.

"В среду или в четверг я должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечают на мои запросы" по обеспечению такой политической деятельности, блокируют и именно в настоящее время они назначают допрос", – отмечает Петр Порошенко.

"Все это делается по указанию Зеленского. Исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ГБР для обеспечения этих политических преследований. Это все – шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующие его ничтожность", – убежден Порошенко.

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"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу", – резюмирует пятый Президент.

Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 01
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 02
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 03
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 04
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 05
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 06
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 07
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 08
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 09
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 10
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 11
Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: Я не намерен участвовать в этом шоу 12

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

допрос (1373) Порошенко Петр (19618) ГБР (3049)


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Топ комментарии
+75
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31.01.2022 12:07 Ответить
+70
повага Гетьману
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31.01.2022 12:07 Ответить
+66
Правильно.
Кашу заварила зелена потвора, нехай сама ж її і сьорбає.
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31.01.2022 12:08 Ответить
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Олег Бехтер, скільки там зараз порох за "писанину" плате?...грошей нема, я би підзаробив...
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31.01.2022 20:05 Ответить
Иди в ОПу, там по субботам подают...
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01.02.2022 19:04 Ответить
"Браковане" вугілля. Чим Порошенку не вгодило паливо з ПАР
https://www.unian.ua/politics/brakovane-vugillya-chim-poroshenku-ne-vgodilo-palivo-z-par-novini-ukrajina-11688961.html https://www.unian.ua/politics/brakovane-vugillya-chim-poroshenku-ne-vgodilo-palivo-z-par-novini-ukrajina-11688961.html


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31.01.2022 22:27 Ответить
На тот момент закупка в ОРДЛО была у предприятий, которые продолжали платить налоги в Киев.
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01.02.2022 19:09 Ответить
да, очень убедительно.
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01.02.2022 21:11 Ответить
Так идите в суд и докажите обратное.
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01.02.2022 22:54 Ответить
Жодного документу.
Втім, і не дивно, знаючи, що таке сайт УНІАН, хто його (та й аналу 2+2) бенефіціар.
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02.02.2022 23:54 Ответить
В цій справі мене особисто влаштує фінал, коли сяде, або Петя за фінансування тероризму, або хтось з прокурорів за брехню, як виконавець. Классно, якщо сяде й замовник.

Якщо ніхто не сяде, то це тільки доведе, що бригада Зе і бригада Пе "парішалі вапрос" дерибану України.
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31.01.2022 23:14 Ответить
Он должен благодарить тех редкостных интеллектуалов, которые открыли дело.
Такой повод ему дали, просто шар на край лузы поставили.
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01.02.2022 03:24 Ответить
Ага, а другие "интеллектуалы" выбрали клоуна, загнав кий себе в одно место.
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01.02.2022 19:05 Ответить
точно. хорошо, что клоуна не уже не выбрали на второй срок.
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02.02.2022 21:34 Ответить
Удобно, когда знаешь будущее.
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03.02.2022 01:51 Ответить
если бы я знал будущее, то употребил бы будущее время. это я о прошлом, конечно же.
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03.02.2022 01:56 Ответить
Судя по перлам вроде "не уже не выбрали", с временами может быть то же самое.
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03.02.2022 02:40 Ответить
ой спасибо, гражданка корректор, впредь просматривайте мои "перлы". с временами всё нормально, время там прошлое.
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03.02.2022 03:21 Ответить
Гражданин. К сожалению, у вас не только с употреблением частиц проблемы, а еще и с детектированием признаков шапито в государственных структурах.
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03.02.2022 20:01 Ответить
остаётся лишь ответить, что вы последнюю фразу написали сами себе в качестве самовнушения.
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04.02.2022 05:08 Ответить
Судя по динамике рейтингов, к концу президентского срока профессиональный клоун займет соответствующее его уровню место в головах 73% избравших его граждан. Вот тогда и посмотрим, кто из нас занимался самовнушением.
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04.02.2022 08:53 Ответить
тут у вас ошибки. Теперь я корректор. Вот как правильно.
"Судя по динамике рейтингов, к концу президентского срока профессиональный сладчайший папередний клоун занял соответствующее его уровню место в головах 23% избравших его граждан. Вот мы и посмотрели, кто из нас занимался самовнушением."
Вот теперь порядочек.
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04.02.2022 09:18 Ответить
Это не может быть порядочком, поскольку не соответствует действительности. А факты заключаются в том, что: а) Профессиональный клоун был избран на главный пост страны 73% избирателей из пришедших на выборы б) По состоянию на сегодня рейтинг клоуна скатился примерно на 45%, а рейтинг его партии упал еще сильнее и уступает рейтингу ЕС

Налицо тенденция к дальнейшему падению рейтинга комедиантов. В итоге клоун проиграет следующие выборы и один ответит за все шапито.
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04.02.2022 16:24 Ответить
Некорректная статистика. Зе в первом туре 2019 набрал 30,24%.
Сейчас он в первом туре набирает 24%.
Падение за 2,5 года незначительное, минимальное в сравнении с паперелниками.
И прекратите обзывать сладчайшего предыдущника клоуном и комедиантом.
Снова порядочек.
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05.02.2022 02:11 Ответить
Сейчас зеленский в первом туре набирает уже только 22,5%, а Порошенко - около 20%, и дело в том, что антирейтинг зеленского сильно вырос, поэтому о 73% во втором туре он может не мечтать. Напомню, что Порошенко, когда шел на первый срок, набрал 55% или ~10 млн голосов в первом туре, зеленский же набрал всего 30% или ~6 млн в первом туре, поэтому, если сравнивать жизненные циклы президентов, зеленский уступал Порошенко как в начале своей каденции, так, при сохранении нынешней тенденции к падению рейтинга - уступит в конце.

А насчет клоуна - логика в том, что КВНщик всю жизнь профессионально смешил народ, чем, собственно и занимаются клоуны, тогда как бизнесмен восстановил из руин совковое предприятие и теперь его продукция продается в десятки стран мира, в отличие от "Сватов". Вот где порядочек.
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07.02.2022 14:43 Ответить
Двое суток два абзаца сочинял, чтоб оправдать свой провал?
То есть П имел 55% и так позорно продул КВНщику.
И Зе снова выиграет.
И да, бизнесмен, не "восстановил" а успешно декоммунизировал фабрику имени карла-марла.
Не для себя старался ведь, а нас хотел избавить от кровавого конфетного коммунистического прошлого. Как и Ленинскую кузню снова декоммунизировал. Кормилец наш и великий кормчий.
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07.02.2022 21:47 Ответить
1. Ты думаешь мне нехрен блольше делать, как по двое суток сочинять ответы на Цензоре?

2. Позорно или не позорно - оценочное суждение. Мое оценочное суждение: 73% ПРИШЕДШИХ НА ВЫБОРЫ избирателей позорно повелись на идеал героя телесериала, снятого на деньги олигарха Коломойского, и выбрали в президенты воюющей страны человека, весь талант которого заключается в умении смешить людей игрой членом на рояле.

3. Если бы Порошенко был таким же бандитом, как Янукович, у зеленского не было бы шансов победить во втором туре: просто нарисовали бы результат в пользу власти и все. Но Порошенко боролся честно, как это принято в демократических странах, хотя и с героем телесериала, а не с реальным человеком.

4. Если экстраполировать динамику падения рейтинга зеленского на пару лет, то к концу своего президентского срока зеленский практически гарантированно продувает выборы, а значит, начинает отвечать по полной программе за свои косяки.

5. Фабрика им. Карла Маркса была создана на базе украденного пролетариями у киевского купца Ефимова предприятия, так что в 1996м, когда ее на приватизационном аукционе купил Порошенко, можно сказать, статус-кво предприятия был восстановлен. Сегодня "Рошен" занимает 18-е место в рейтинге http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Candy_Industry_Top_100&action=edit&redlink=1 Candy Industry Top 100, а ее продукция представлена в более чем 30 странах мира, включая Беларусь, Казахстан, страны Кавказа, Средней Азии, ЕС, США, Китай, Израиль и Японию, чего и близко не было во времена СССР.

Сравнивать членограя с настолько успешным self-made человеком просто глупо и смешно, а избирать в президенты - позорная недалекость.
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08.02.2022 01:37 Ответить
1. понятия не имею, сам себе ответь.
2. ну да, 73% (во втором туре) выбрали телеперсону вместо буржуа-олигарха ( те же, которые 55% пять лет назад за него голосовали, это ж как надо было за 5 лет накосячить).
3. Вообще к разговору не относиться, но отдадим должное, продул он честно, не как янукович с побегом.
4. А, так Ефимов это предок Порошенко, и срср ничего за 70 лет не вложило в завод,
а Петро взял назад своё, но на аукционе. Ясно.
5. Кушайте ваше не 18, а 27 место (если быть точным), я ем швейцарский, бельгийский, немецкий шоколад во всех странах мира.
И да Зе (сотоварищи) проявил немалый талант, чтоб создать успешную фирму по теле и кино производству.
А про "членограя" - обычное недалёкое хамство.
Если Зе и проиграет (честно), то уж точно не декоммунизатору и потомку купца ефимова, да и отвечать ему особо пока не за что.
Снова порядочек.
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08.02.2022 02:28 Ответить
1. А если не знаешь, то зачем задавать вопросы, основанные на идиотских предположениях?

2. Да, те же. К твоему сведению, я за Порошенко в 2014-м вообще не голосовал. Но все познается в сравнении, и в варианте бизнесмен-политик-дипломат с огромным опытом против комедианта из разряда "всякая кухарка может управлять государством", я выбираю первого. Но не удивлюсь, если на следующих выборах победит Верка Сердючка.

3. Относится, это про личные качества человека и политика, которые играют главную роль в том, что у Порошенко сегодня остается стабильный рейтинг, который еще и растет.

4. Если коммунисты отжали фабрику у собственника, то выглядит смешным обвинение в том, что после распада коммунистического строя Порошенко эту фабрику приватизировал.

5. Ну да 27е из сотни лучших мировых производителей, это же не 18е, ну просто провал. На самом деле было и 18е, эти рейтинги постоянно пересчитываются. Насчет "успешной фирмы зеленского" - вот это действительно смешно. Прийти на телеканал Коломойского и выклянчить у него денег, чтобы в итоге создать такие "шедевры" как "Рассмеши комика" с дегенеративным юмором или телесериал "Сваты", который кроме русскоязычного быдла в Украине, РФ и Беларуси больше никто и нигде в мире не смотрит, ну просто сногсшибательные достижения, куда там "Рошену".

Будь честным хотя бы перед собой: если Порошенко выбирали одни в надежде что он договорится с путлером, а другие - что восстановит армию, то зеленского выбрали исключительно из-за того, что их розовые мечты при Порошенко не осуществились, да еще по телевизору 24 часа в сутки им показывали нехороших Свинарчуков и хорошего учителя Голобородько, который на этот раз уж точно разберется с проклятыми олигархами и пошлет на фуй МВФ. Большинство населения Украины инфантильно - вот истинная причина получения зеленским 73% голосов.
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08.02.2022 07:17 Ответить
1. А, так ты любитель похамить? Тогда не обижайся.

2. "Буржуй" - ну прямо отрыжкой совка завоняло. Ты пролетарий умственного труда что ли? Весь успех "людей кинопроизводства" заключается в том, чтобы на деньги олигарха шутить про "Украину, принимающую с любой стороны" и игру невидимым членом на рояле. Куда там О. Генри, Джером К. Джерому, Монти Пайтону, Чарли Чаплину, Зощенко и Жванецкому. Быдлу нужны шутки про х.уи, говно и рот.

3. Убойный аргумент.

4. В отличие от карлы-марлы, Порошенко заплатил за фабрику. С каких это пор покупка малоликвидных активов стала в Украине преступлением?

5. Продукцию "Рошен" употребляют независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, гражданства, уровня IQ и качества полученного образования, потому что это банально вкусно. А вот квартальное дерьмо регулярно жрут лишь те, кому "а какая разница?".
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09.02.2022 23:39 Ответить
не стал уже читать, лень.
короче, все каки ты написало само себе лишь о себе, все твои слова наоборот.
Зе - чоткий, Пе - кака.
Я победил.
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10.02.2022 01:18 Ответить
Перечитати і порівняти оці всі сторінки,це безглуздя...Краще якусь книжку,із куплених за вакцинацію.Всім рекомендую. Петюня бреше,ну як завжди.І вашим інашим.Памятаєте почтальона Пєчкіна? "Я вам принес посылку для вашего мальчика,но я вам ее не дам..." Ну а далі весь набір вологих фаназій,і про переслідування опозиції,і про розкол,і що ***** нападе.А чи є в нашому законодавстві положення,що він може не свідчити проти сбе?Юристи, підскажіть...
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01.02.2022 06:52 Ответить
Ты не переживай, клоун в итоге сядет за двоих.
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01.02.2022 19:06 Ответить
DURA LEX, SED LEX !!!
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01.02.2022 16:33 Ответить
Allá van las leyes, donde quieren reyes. Закон - что дышло.
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01.02.2022 19:03 Ответить
Опять жидковато с лохмандеями ...
А цепной собаке не всегда обязательно гавкать. Главное, чтобы на цепи сидел смирно ...
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07.02.2022 22:28 Ответить
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