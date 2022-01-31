Порошенко пришел на допрос в ГБР, но показаний не давал: "Я не намерен участвовать в этом шоу". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пришел в понедельник, 31 января, на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по так называемому угольному делу. Вместе с тем он заявил, что не будет давать никаких показаний.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Я как ответственный политик… и законопослушный гражданин прибыл на допрос по совершенно ничтожному делу", - сказал Порошенко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "старается отвлечь внимание" и "избрал худший сценарий раскола общества и преследования оппозиции".

"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не намерен участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и не буду давать никаких показаний, потому что это очень похоже, если бы в 1937 году кого-то призвали работать с НКВД", - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что сегодня планировал объявить на согласительном совете инициативы по укреплению обороноспособности Украины, и именно в это время ГБР назначило так называемый "допрос", сообщает пресс-служба "ЕС".

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"В 11 часов я как лидер "Европейской Солидарности" должен быть на заседании согласительного совета Верховной Рады Украины для того, чтобы поставить на повестку дня моего законопроекта о внесении изменений в бюджет с резким увеличением финансирования ВСУ. Довести зарплату украинского воина до 25 тыс, воина на фронте до 50 тыс., увеличить финансирование Государственного оборонного заказа, отдать деньги местному самоуправлению для финансирования территориальной обороны. Без паники, но сильная Украина должна обладать способностью защитить себя, свой народ, свою землю", – говорит Петр Порошенко.

"Специально для этого будет еще ряд других инициатив, начиная от законопроекта об уголовной ответственности за коллаборационизм и включительно с некоторыми временными следственными комиссиями по преступлениям, совершаемым "слугами народа". В том числе имеющими коррупционную составляющую", - подчеркнул Порошенко.

"На прошлой неделе в понедельник я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине. Там же проходил Совет министров иностранных дел ЕС, у меня было запланировано несколько встреч с министрами иностранных дел стран ЕС для увеличения финансовой и оборонной помощи государству", – сообщил Петр Порошенко.

"В среду или в четверг я должен был быть на фронте для того, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены на "передке" для того, чтобы сохранить жизнь украинским воинам. Всего этого не произошло, потому что ГБР и прокуратура не отвечают на мои запросы" по обеспечению такой политической деятельности, блокируют и именно в настоящее время они назначают допрос", – отмечает Петр Порошенко.

"Все это делается по указанию Зеленского. Исполнителем является палач Майдана Татаров, друзья которого назначены незаконно в ГБР для обеспечения этих политических преследований. Это все – шоу. Шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности государства, в энергетике, в экономике, в валютно-курсовой политике, демонстрирующие его ничтожность", – убежден Порошенко.

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"Мы остаемся ответственными политиками. Но я точно не собираюсь участвовать в этом шоу", – резюмирует пятый Президент.

























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ